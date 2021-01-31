Для кошек и собак может понадобиться новая вакцина от коронавируса. Но зачем?

Возможно, в будущем нам придется вакцинировать домашних животных даже от коронавируса

Коронавирусом могут заразиться не только люди, но и животные. Во время пандемии уже были зафиксированы случаи заражения собак, кошек, тигров, горилл и норок. На данный момент в мире создано 3 вакцины с эффективностью более 90% и они уже используются во многих странах. Недавно в научном журнале Virulence была опубликована статья о том, что в будущем вакцинировать придется даже кошек, собак и других животных. Да, сегодня они заражаются очень редко и случаев передачи вируса от животного к человеку почти нет. Но в будущем, когда пандемия коронавируса наконец-то закончится, животные могут стать причиной возникновения новых вспышек. Самое страшное, что уже созданные вакцины могут оказаться неэффективными и ученым придется разрабатывать новые препараты, чтобы не допустить начала новой пандемии. Но исходя из чего ученые пришли к такому выводу?

коронавирус у животных

Вкратце суть опубликованной в научном журнале Virulence статьи рассказало издание Live Science. О том, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, может проникать в организмы домашних животных, мы узнали в марте 2020 года. Тогда на нашем сайте вышла статья о 25-летнем Конноре Риде, который стал одним из первых, кто заразился коронавирусом. Он вышел на связь с изданием Daily Mail и рассказал о том, как протекала его болезнь. Изначально он не знал, что имеет дело с чем-то очень опасным. В то время об опасности коронавируса не подозревал весь мир. Но впоследствии он долго лежал в постели, но выздоровел. Во время болезни он заразил своего котенка, который так и не смог справиться с болезнью и умер.

Коннор Рид и его котенок

В конце 2020 года коронавирус был обнаружен у норок, обитающих на территории Дании. Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, было принято решение всех их уничтожить. Об этом случае я подробно рассказывал в этом материале. Случаев передачи коронавируса от животных к людям почти нет, но в будущем они могут появиться. Дело в том, что подолгу находясь внутри организма, вирус эволюционирует и возникают новые штаммы. Так, относительно недавно, по миру начал распространяться на 70% более заразный штамм, возникший в Великобритании.

Тысячи убитых в Дании норок с высоты птичьего полета

Вакцины для кошек и собак

Прямо сейчас вакцинировать кошек и собак от коронавируса не нужно. Но такая необходимость может возникнуть в будущем. На данный момент ученым крайне важно следить за мутациями вируса и, в случае чего, быть готовыми к разработке новой вакцины от штамма животного происхождения. На это не должно уйти много времени, потому что ученые уже довольно хорошо изучили вирус и знают, какими путями он может проникать в живые организмы. Благодаря всем собранным а последний год данным, недавно австрийские ученые создали очень подробную 3D-модель SARS-CoV-2. Модель основана на фотографии мгновенно замороженной пробы вируса.

По данным The New York Times, разработка вакцин от коронавируса для животных уже ведется в США и России. Но на данный момент Министерство сельского хозяйства США готово выдать лицензию на продажу таких вакцин, только если они предназначены для норок. Компании могут заниматься разработкой препаратов для кошек и собак, но без лицензии они не смогут заниматься их продажей. В принципе, на данный момент им спешить и некуда, потому что спроса на такие вакцины все равно пока нет.

Авторы научной статьи в очередной раз напомнили о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. Чтобы это тяжкое время быстрее закончилось и все общественные ограничения были сняты, важно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Сегодня паника вокруг вируса уже потихоньку утихает, но количество заражений до сих пор не сокращается и заболевание отнюдь не стало менее опасным. При возникновении любых симптомов важно оставаться дома, чтобы не допустить заражения других людей.

При желании также можно пройти вакцинацию. В России в этих целях используется препарат «Спутник V», который также поставляется в ряд других стран. Доверять этой вакцине или нет — личное дело каждого.

Помимо российского «Спутника V» также существует американская вакцина Pfizer. Ее создатели уверяют, что препарат эффективен и после него опасность заражения коронавирусом исчезает. Но недавно в интернете заговорили о том, что после вакцинации американским препаратом некоторые люди умирают.