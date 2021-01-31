27 января 2021 года стрелки Часов Судного Дня замерли на отметке без 100 секунд полночь.

Истории о конце всего сущего издревле сопровождали Homo Sapiens. Различные угрозы, будь то потоп, падение астероида или наступление Судного Дня веками пользовались популярностью. Так называемые провидцы, от Ванги до Нострадамуса, буквально купались в народной любви, даже несмотря на то, что все их предсказания – не более чем фантазия, не совместимая с реальным положением дел. Мы любим истории о конце света и готовы платить за то, чтобы нам о них рассказали. Кассовые сборы фильмов-катастроф и популярность сериалов про пост-апокалипсис – наглядное тому подтверждение. Вот только мы оказались настолько увлечены красивой картинкой и смелостью героев блокбастеров, что большинство не заметило, как близко мы подошли к «точке невозврата». А ведь о том, что на самом деле наша цивилизация буквально балансирует на грани, говорят те, к кому мы – общество – должны прислушиваться. В 1947 году в свет вышел первый выпуск «Бюллютеня ученых атомщиков» – журнала Чикагского университета, на обложке которого красовались метафорические Часы Судного Дня. Полночь на них символизирует начало ядерной войны. Тогда, 74 года назад, стрелка Часов замерла на отметке без 7 минут полночь, а сегодня это время значительно сократилось.

«Монстр Франкенштейна» вышел из под контроля

Если мыслить глобально, то люди – крайне ограниченный в своих возможностях вид. Мы не можем летать, а на своих двоих едва ли способны пересекать огромные расстояния. Да, сегодня человечество перешагнуло через многие биологические ограничения, но научно-технический прогресс, символизирующий триумф человеческого разума, возможно, оказался слишком дорогостоящим удовольствием для жизни на планете земля как таковой.

Вся история современного мира, как это не парадоксально, укладывается в роман «Франкенштейн», написанный Мэри Шелли в 1818 году. Герой романа, молодой ученый, создал искусственного человека, а тот взял и вышел из под контроля, сотворив немало бед. Как пишет в своей книге «Sapiens. Краткая история человечества» историк Юваль Ной Харари, миф о Франкенштейне ставит человечество перед реальностью скорого конца истории.

«Если не произойдет ядерной войны или экологической катастрофы, то стремительное развитие технологий вскоре приведет к замене сапиенсов совершенно другим существом, с иными физическими и эмоциональными характеристиками. Именно это страшит большинство из нас. Нам приятно думать, что в будущем подобные нам люди будут летать с планеты на планету на усовершенствованных космических кораблях. И не хочется представлять себе будущее, где не останется никого, похожего мыслями и чувствами на нас, а наше место займут гораздо более развитые и приспособленные формы жизни», – пишет Харари в главе «Конец Homo Sapiens».



В последние 200 лет история о Франкенштейне пересказывается снова и снова в бесчисленных версиях.

Да, будущее неведомо. И мы не можем знать, что будут представлять собой люди будущего. Однако наука, как писал выдающийся астроном Карл Саган, есть свеча во тьме, способная указать человечеству единственный правильный путь. И прежде, чем с удовольствием предаваться фантазиям о киборгах и космических путешествиях, нам нужно взглянуть правде в лицо, какой бы неприятной она не была.

Горькая правда

Итак, человечество находится в 100 секундах от полного уничтожения. С того момента, как стрелки Часов перевели так близко к полуночи, прошел год. Теперь, в 2021 году ученые вновь указывают на подрыв веры общественности в науку и государственные институты, ускорение программ создания ядерного оружия, постоянную угрозу изменения климата и печальную реакцию мировых лидеров на пандемию COVID-19.

При этом важно понимать, что перевод стрелок часов носит символический, а не научный характер. Время, показанное на Часах Судного Дня, основано не на алгоритме, который анализирует объективные данные, а на заботах людей, использующих доступную информацию и консультирующихся друг с другом. Напомню, что стрелки на метафорических часах медленно приближались к полуночи с 2018 года.

Как пишут авторы Бюллютеня, несмотря на то, что коронавирус не уничтожит человечество, «пандемия служит историческим сигналом к пробуждению, яркой иллюстрацией того, что национальные правительства и международные организации не готовы управлять ядерным оружием и изменением климата, которые в настоящее время представляют экзистенциальную угрозу человечеству, или другими опасностями – включая более опасные пандемии и войны следующего поколения».

«Мы установили Часы Судного Дня на 100 секунд до полуночи – ближе, чем когда—либо, потому что экзистенциальные риски, с которыми сталкивается человечество сегодня, требуют быстрых и всеобъемлющих действий по всему сложному спектру угроз XXI века», – пишут авторы Бююлютеня.



По мнению ученых, среди которых 18 Нобелевских лауреатов, пандемия – не единственный отход от безопасной реальности. Это предвестник, безошибочный сигнал о том, что если лидеры и институты не проведут широкомасштабные реформы, для предотвращения и сведения к минимуму будущих пандемий, нас ждет горькое будущее. Примечательно, что речь в Бюллютене этого года в большей степени идет о восстановлении главенства научно обоснованной политики и уменьшения вероятности ядерной войны, а также последствий изменения климата.

Осознание проблем, стоящих перед нами сегодня, может проложить путь к светлому будущему и космическим путешествиям.

Напомню, в 2019 году более 11 тысяч ученых из 153 стран мира подписали заявление, согласно которому изменение климата может уничтожить нашу цивилизацию. По мнению ученых, люди во всем мире столкнутся с «неописуемыми страданиями из-за климатического кризиса», если не произойдут серьезные преобразования в мировом обществе.

Выходит, если верить ученым, обстановка на нашей планете доведена до предела, а пандемия лишь обнажила неспособность мировых лидеров справляться с возложенными на них обязательствами. Учитывая, что время не на нашей стороне, пришла пора широкой общественности обратить пристальное внимание на слова ученых о том, что экзистенциальные риски сегодня намного ближе, чем кажется. Дело в том, что осознание реальности угроз широкой общественностью может привести нас к светлому будущему и космическим путешествиям, о которых грезят как научные фантасты, так и современные школьники. Согласны?