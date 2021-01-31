Признавать свои ошибки тяжело. Но почему?

Психологи указывают на конкретные причины, по которым нам трудно признать собственную неправоту.

Все мы время от времени ошибаемся, однако признавать собственные ошибки бывает нелегко. Но почему? По мнению психологов, признание ошибок негативно сказывается на эго и самооценке, а вот отказ признать свою вину позволяет довольствоваться собственным эго и чувствовать себя более удовлетворенным. В то же самое время непризнание ошибок может негативно сказаться на здоровье психики, а также послужить причиной разрыва отношений. Согласно результатам исследования Psytest.com, многим людям нелегко признавать свои ошибки из-за страха перед последствиями, неприятностями или потерей репутации. Как пишут авторы статьи, ошибки – это неудобные напоминания о том, что мы не идеальны, но они также являются ценными возможностями для обучения. Если человек готов признать свою ошибку, понять почему она произошла и как ее исправить, то шансы совершить ту же ошибку в будущем уменьшаются. Более того, признание собственной неправоты требует мужества и достойно восхищения.

Страх совершить ошибку

«Важно понимать, что ошибки не делают нас слабыми, они делают нас мудрее и выносливее. Каждая ошибка и каждая неудача – это урок, который нужно выучить», – пишут Илона Джеробек и Дебора Муйо. В ходе работы они проанализировали данные 4727 человек, прошедших тест на самооценку, после чего сравнили две группы испытуемых: тех, кто признает, что совершил ошибку, и тех, кто этого не делает.

Полученные результаты оказались довольно интересными. Так, люди, которые не любят признавать свои ошибки ненавидят когда чувствуют себя слабыми и кажутся таковыми окружающим:

66% испытуемых считают, что разговор о собственных ошибках превратит их в жертву насмешек со стороны окружающих; а вот среди тех, кто признает собственную неправоту такого мнения придерживается 19%.64% отметили, что чувствуют себя «униженными», когда кто-то указывает на их ошибки (против 33%).65% сообщили, что критика со стороны других абсолютно опустошает их (против 16%).67% ненавидят признавать свою неправоту (против 11%). Люди, которым неудобно признавать собственные ошибки, как правило, страдают глубоко укоренившейся неуверенностью в себе.58% чувствуют себя оскорбленными, когда их идеи отвергаются (против 18%).51% считают себя неудачниками (против 13%).42% постоянно нуждаются в том, чтобы им говорили, что их любят (против 18%), но более трети также считают, что не заслуживают того, чтобы их любили и уважали.42% считают, что неудача в чем-либо делает их неудачниками как личность (против 12%). Люди, которым неудобно признавать ошибки, перейдут в наступление, если кто-то укажет на их ошибки

Согласитесь, впечатляющие данные. «Когда человек совершает ошибку, он может попытаться скрыть ее или возложить вину на кого-то другого, и хотя это кажется довольно коварным и несправедливым, это часто мотивируется страхом и неуверенностью в себе», – объясняет доктор Джерабек, президент PsychTests. Интересно, что испытуемые, которые комфортно себя чувствуют признавая ошибку, имеют высокую самооценку. Авторы исследования также отмечают, что лучшее, что можно сделать совершив ошибку – получить ценный опыт и информацию, после чего отпустить ситуацию и заняться другими делами.

Когнитивный диссонанс

Еще одним препятствием к признанию ошибок исследователи называют ситуации, в которых на карту поставлена самооценка. Склонность к подтверждению своей точки зрения может стать причиной отказа признания вины и рассмотрения только тех доказательств, которые не противоречат убеждениям. Но все, что происходит дальше – когнитивный диссонанс.

Когнитивный диссонанс – это психологический процесс, который испытывает человек, столкнувшийся с двумя противоречивыми идеями или убеждениями. Допустим, вы сделали серьезную ставку на политика но в один печальный день убедились, что ваше доверие было гигантской ошибкой. Чтобы справиться, вы можете протестовать и отказываться признавать правду, придумывая оправдания.

В интервью газете New York Times социальный психолог Кэрол Таврис, автор книги «Ошибки сделаны (но не мной)», сказала, что проблема возникает, когда наше самоощущение подвергается атаке. Чтобы изменить собственное представление о себе, надо начать разбираться с представленными доказательствами или попытаться свою ошибку оправдать. Она добавила, что когнитивный диссонанс угрожает нашему самоощущению.

С другой стороны, упорство в своем упрямстве может быть довольно приятным. Так, исследование 2012 года показало, что отказ от извинений может повысить самооценку и привести к «усилению чувства власти/контроля и собственной ценности». Это может быть связано с тем, что извинения дают дополнительную силу тем, кто их получает, пояснили авторы. Но несмотря на то, что ощущение силы может быть привлекательным краткосрочным преимуществом, есть и долгосрочные последствия.

Отказ признать допущенные ошибки может потенциально поставить под угрозу доверие, на котором основаны отношения с другими людьми. Эксперты отмечают, что когда вы отказываетесь признавать свои ошибки, вы также менее открыты для конструктивной критики, которая может помочь отточить полезные навыки, избавиться от вредных привычек и в целом стать лучше.

Как научиться признавать свои ошибки?

Еще одно исследование, проведенное ученными из Стэндфордского университета Кэрол Двек и Кариной Шуман, показало, что испытуемые с большей вероятностью берут на себя ответственность за свои ошибки, когда считают, что в силах изменить собственное поведение. Но легче сказать, чем сделать.

Первый шаг – распознать когнитивный диссонанс в действии. Ваш разум пойдет на многое, чтобы сохранить чувство идентичности, но именно он и поможет распознать диссонанс. Как правило, он проявляется в виде замешательства, стресса, смущения или чувства вины.

«Эти чувства не обязательно означают, что вы неправы, но вы можете использовать их в качестве напоминания, чтобы исследовать ситуацию с беспристрастной точки зрения и объективно задаться вопросом, виноваты вы или нет», – пишут авторы научной работы.



Со временем также можно научиться распознавать свои обычные оправдания и рационализации. Подумайте о том времени, когда вы были неправы и знали об этом, но вместо этого пытались оправдать себя. Вспомните, что вы чувствовали, когда рационализировали свое поведение, и определите это чувство как когнитивный диссонанс, когда оно возникнет в следующий раз. В конце концов, если всем ясно, что вы совершили ошибку, то оправдываясь вы демонстрируете слабость характера, а не силу.