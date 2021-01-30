Как древние хирурги делали операции без наркоза?

В древние времена медицина была ужасной

На протяжении своей жизни все люди хотя бы несколько раз страдают от каких-либо заболеваний. Обычно они лечатся лекарствами, но в некоторых случаях необходимы хирургические операции. Сегодня ничего страшного в них нет, потому что в ходе таких вмешательств пациенты находятся под наркозом и не чувствуют боли. Если операцию проводит профессионал, она проходит успешно и человек выздоравливает. Но в древние времена эффективных обезболивающих не существовало, а хирургические операции, несмотря на это, проводились. В некоторых случаях пациентам попросту приходилось терпеть, пока врачи не отрежут им пораженный орган. А иногда для обезболивания использовались методы, которые сегодня могут показаться нам дикими. Например, некоторые врачи перед операцией просто ударяли пациента по голове, чтобы он на время лишился сознания и ничего не чувствовал. Но неужели не было более гуманных методов обезболивания? Конечно же, они существовали.

Как работает наркоз?

С научной точки зрения наркоз — это искусственное торможение центральной нервной системы, при котором у человека исчезает чувствительность к боли. Наркоз бывает местным и общим. В первом случае боль исчезает только в определенном участке тела, а во втором человек теряет сознание и вообще ничего не чувствует. Эффект возникает при введение в тело обезболивающих средств, дозу которых рассчитывает врач-анестезиолог. Соотношение и концентрация анестетиков зависит от типа операции и индивидуальных особенностей пациента.

Общий наркоз применяется в серьезных операциях. А при удалении зуба и так далее можно обойтись местным обезболиванием

Если говорить по-простому, обезболивающие средства не позволяют нервным клеткам передавать в мозг информацию о болевых ощущениях. Эти средства могут вводиться в организм человека либо при помощи шприца, либо с помощью ингалятора. На данный момент существует много видов наркоза и бездумно использовать каждый из них категорически нельзя. Дело в том, что на некоторые виды обезболивающих люди попросту могут не перенести. Поэтому к каждому пациенту нужен индивидуальный подход.

Наркоз в древности

В древние времена люди плохо разбирались в принципах работы человеческого тела. Поэтому, чтобы во время операции человек не совершал резких движений и не страдал, в средневековой Европе по его голове ударяли молотком. Пациент терял сознание и ничего не чувствовал, но в некоторых случаях удар мог просто привести к его смерти. Иногда пациентам вскрывали вены и пускали кровь до тех пор, пока он не упадет в обморок. Но и в этом случае всегда был риск смерти человека от потери большого количества крови. Поскольку все эти способы обезболивания были опасными, со временем от них было решено отказаться.

Иногда хирургические операции проводились на пациентах, которые находятся в сознании. Чтобы они не двигались и не мешали хирургу, их руки и ноги прочно связывались. Возможно, в вашем воображении уже возникла ужасная картина, где человек страдает от ужасной боли, пока хирурги терзают его тело. Картина вполне реалистичная, потому что в некоторых случаях все так и выглядело. Чтобы пациенты меньше мучались, хирурги старались проводить операции как можно быстрее. Например, русский хирург Николай Пирогов мог провести ампутацию ноги всего за 4 минуты. Также есть сведения о том, что удаление молочных желез у женщин он проводил за 1,5 минуты.

Первые обезболивающие в мире

В то время как в средневековой Европе пациентов били по голове или буквально пытали, часть народов все-таки пыталась изобрети обезболивающие средства. Вы уже наверняка знаете, что в древние времена многие шаманы часто находились в состоянии наркотического опьянения. Так вот, некоторые из них жевали листья коки (из которых изготовляется наркотик кокаин) и выплевывали их на пораженные места раненых людей. Обезболивающий эффект действительно чувствовался, но в далекие времена шаманы не знали, из-за чего именно это происходит. Должно быть, они считали снятие боли даром богов.

Наука постоянно развивалась и в один момент люди поняли, что обезболивающий эффект может дать закись азота. Но в медицине так называемый «веселящий газ» начал использоваться не сразу — людей больше забавляло то, что после вдыхания этого газа всегда хочется смеяться. Сначала веселящий газ использовался для фокусов в цирке. В 1844 году цирковой артист Гарднер Колтон (Gardner Colton) использовал веселящий газ, чтобы развеселить одного из пациентов. От смеха тот упал со сцены, но никакой боли не почувствовал. С тех пор веселящий раз часто использовался в стоматологии и других областях медицины.

На протяжении истории ученые испробовали много способов обезболивания пациентов. Но широко применяемые сегодня лидокаин и другие средства появились только в XX веке. Благодаря им, количество смертей во время операций заметно сократилось. Да и сам наркоз сегодня, в большинстве случаев, безопасен. По расчетам исследователей, вероятность смерти от анестезии сегодня составляет 1 к 200 тысячам. То есть, риск умереть от наркоза практически такой же, как от упавшего на голову кирпича.

Ученые до сих пор пытаются разрабатывать новые обезболивающие средства. В начале 2020 года я рассказывал о том, как сильный анестетик можно сделать из змеиного яда. Если интересно, читайте по этой ссылке.