Можно ли диагностировать COVID-19 по языку?

Увеличенный язык с отметинами зубов по бокам пациента с ковидом.

Несмотря на масштабную вакцинацию, развернутую в разных странах, заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти – по данным Университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев в мире превысило 100 миллионов человек. Но пока пандемия бушует на планете, исследователи продолжают составлять портрет этого вирусного убийцы. Так, недавно ученые установили, что некоторые пациенты, перенесшие инфекцию, страдают от тех или иных неприятных симптомов спустя шесть месяцев (и более) после выписки из больницы. Интересно и то, что полный список симптомов по-прежнему пополняется. Недавно исследователи из Университетской клиники Ла-Пас в Мадриде обнаружили изменения в слизистой оболочке рта у 25% протестированных больных. Авторы нового исследования сообщают о некоторых изменениях в языке, которые ранее не были связаны с COVID-19. Теперь же увеличенный разбухший язык, на котором видны следы зубов, а также «розовые пятна» считается одним из симптомов коронавирусной инфекции.

Симптомы и осложнения COVID-19

На момент написания этой статьи к основным симптомам новой коронавирсуной инфекции специалисты относят повышение температуры, повышенную утомляемость, одышку и сухой кашель. К другим наиболее часто встречающимся симптомам относятся различные болевые ощущения, боль в горле, конъюнктивит, диарея, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже и даже депигментация ногтей на руках и ногах. Так, в мае 2020 года исследование 88 инфицированных пациентов в больнице Лекко в Ломбардии (Италия) показало, что у 20% из них наблюдались изменения кожи.

Так как проблемы с выявлением инфицированных ковидом пациентов сохраняются, врачи усиленно следят за появлением новых симптомов. К ним относятся так называемые «ковидные пальцы», а также возросшее число молодых людей с инсультом и тромбозом. В общем и целом на сегодняшний день известно, что коронавирус способен поражать клетки за пределами дыхательных путей и вызывать широкий спектр симптомов – от желудочно-кишечных заболеваний (диарея и тошнота) до повреждения сердца и нарушения свертываемости крови.

Основные симптомы коронавируса в одной картинке.

Наши постоянные читатели также наверняка знают, что COVID-19 вызывает не только вышеописанные симптомы, но и признаки повреждения мозга. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine у пациентов с подтвержденным диагнозом, наблюдался ряд неврологических симптомов – от когнитивных нарушений до спутанности сознания. Подобные признаки ученые называют «энцефалопатией» – термином, обозначающим повреждения мозга.

Ковидный язык

По данным испанской El Pais, ученые из Университетской клиники Ла-Пас изучили 666 пациентов с диагностированным COVID-19, поступивших в период с с 10 по 25 апреля 2020 года в полевой госпиталь Ifema. Средний возраст больных составлял около 56 лет, и почти половина из них была латиноамериканского происхождения.

Как показал проведенный анализ, у более чем 25% из них наблюдались следующие изменения слизистой оболочки полости рта: преходящий язычный папиллит (болезненные прыщики на языке) встречался в 11% случаев; язвы ротовой полости наблюдались у 7% пациентов; отпечатки зубов на языке также наблюдались у 7% больных; ощущение жжения (5%) и воспаление языка с вышеуказанным у 4%. Подробнее ознакомиться с текстом научной работы можно в журнале British Journal of Dermatology.

Ведущий автор исследования дерматолог Альмудена Нуньо Гонсалес из Университетской клиники Ла-Пас подчеркивает, что многие симптомы могут объяснить и другие факторы, например, реакция на лекарства или кислородная вентиляция, которая сушит рот и может привести к раздражению языка. Однако «депапилированный язык на 100% обусловлен ковидом», – говорит он.

Интересно, что дерматологи также обнаружили изменения в коже ладоней и подошв ног почти у 40% пациентов, принявших участие в исследовании. В основном у больных наблюдалось шелушение (25%), красноватые или коричневые пятна (15%) и жжение (7%). В целом, почти у половины больных, протестированных в госпитале Ifema, наблюдались симптомы на коже или слизистой оболочке рта.

Отметим, что новое исследования вряд ли является большой неожиданностью для ученых. Например, в мае 2020 года стоматолог Кармен Мартин Каррерас из Европейского университета в Мадриде опубликовал данные о трех случаях язв или волдырей во рту, предположительно связанных с коронавирусом, а в июле стоматолог Милагрос Диас Родригес из того же университета описал три других случая с изменением слизистой полости рта.

В свою очередь британский эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона также сообщил, что получает десятки сообщений о травмах языка с помощью приложения, в котором больные COVID-19 описывают свои симптомы. И все же, ученые не до конца понимают, когда появляются эти типы симптомов, поэтому на данный момент трудно сказать, являются ли они предвестником более тяжелого течения болезни.