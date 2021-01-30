» » Можно ли диагностировать COVID-19 по языку?

Можно ли диагностировать COVID-19 по языку?

Можно ли диагностировать COVID-19 по языку?

Увеличенный язык с отметинами зубов по бокам пациента с ковидом.

Несмотря на масштабную вакцинацию, развернутую в разных странах, заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти – по данным Университета Джона Хопкинса, количество подтвержденных случаев в мире превысило 100 миллионов человек. Но пока пандемия бушует на планете, исследователи продолжают составлять портрет этого вирусного убийцы. Так, недавно ученые установили, что некоторые пациенты, перенесшие инфекцию, страдают от тех или иных неприятных симптомов спустя шесть месяцев (и более) после выписки из больницы. Интересно и то, что полный список симптомов по-прежнему пополняется. Недавно исследователи из Университетской клиники Ла-Пас в Мадриде обнаружили изменения в слизистой оболочке рта у 25% протестированных больных. Авторы нового исследования сообщают о некоторых изменениях в языке, которые ранее не были связаны с COVID-19. Теперь же увеличенный разбухший язык, на котором видны следы зубов, а также «розовые пятна» считается одним из симптомов коронавирусной инфекции.


Симптомы и осложнения COVID-19

На момент написания этой статьи к основным симптомам новой коронавирсуной инфекции специалисты относят повышение температуры, повышенную утомляемость, одышку и сухой кашель. К другим наиболее часто встречающимся симптомам относятся различные болевые ощущения, боль в горле, конъюнктивит, диарея, потеря обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже и даже депигментация ногтей на руках и ногах. Так, в мае 2020 года исследование 88 инфицированных пациентов в больнице Лекко в Ломбардии (Италия) показало, что у 20% из них наблюдались изменения кожи.

Так как проблемы с выявлением инфицированных ковидом пациентов сохраняются, врачи усиленно следят за появлением новых симптомов. К ним относятся так называемые «ковидные пальцы», а также возросшее число молодых людей с инсультом и тромбозом. В общем и целом на сегодняшний день известно, что коронавирус способен поражать клетки за пределами дыхательных путей и вызывать широкий спектр симптомов – от желудочно-кишечных заболеваний (диарея и тошнота) до повреждения сердца и нарушения свертываемости крови.

Можно ли диагностировать COVID-19 по языку?

Основные симптомы коронавируса в одной картинке.

Наши постоянные читатели также наверняка знают, что COVID-19 вызывает не только вышеописанные симптомы, но и признаки повреждения мозга. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine у пациентов с подтвержденным диагнозом, наблюдался ряд неврологических симптомов – от когнитивных нарушений до спутанности сознания. Подобные признаки ученые называют «энцефалопатией» – термином, обозначающим повреждения мозга.

Ковидный язык

По данным испанской El Pais, ученые из Университетской клиники Ла-Пас изучили 666 пациентов с диагностированным COVID-19, поступивших в период с с 10 по 25 апреля 2020 года в полевой госпиталь Ifema. Средний возраст больных составлял около 56 лет, и почти половина из них была латиноамериканского происхождения.

Как показал проведенный анализ, у более чем 25% из них наблюдались следующие изменения слизистой оболочки полости рта: преходящий язычный папиллит (болезненные прыщики на языке) встречался в 11% случаев; язвы ротовой полости наблюдались у 7% пациентов; отпечатки зубов на языке также наблюдались у 7% больных; ощущение жжения (5%) и воспаление языка с вышеуказанным у 4%. Подробнее ознакомиться с текстом научной работы можно в журнале British Journal of Dermatology.

Ведущий автор исследования дерматолог Альмудена Нуньо Гонсалес из Университетской клиники Ла-Пас подчеркивает, что многие симптомы могут объяснить и другие факторы, например, реакция на лекарства или кислородная вентиляция, которая сушит рот и может привести к раздражению языка. Однако «депапилированный язык на 100% обусловлен ковидом», – говорит он.

Можно ли диагностировать COVID-19 по языку?

Ковиднвй язык ни с чем не спутать, считают авторы нового исследования.

Интересно, что дерматологи также обнаружили изменения в коже ладоней и подошв ног почти у 40% пациентов, принявших участие в исследовании. В основном у больных наблюдалось шелушение (25%), красноватые или коричневые пятна (15%) и жжение (7%). В целом, почти у половины больных, протестированных в госпитале Ifema, наблюдались симптомы на коже или слизистой оболочке рта.

Отметим, что новое исследования вряд ли является большой неожиданностью для ученых. Например, в мае 2020 года стоматолог Кармен Мартин Каррерас из Европейского университета в Мадриде опубликовал данные о трех случаях язв или волдырей во рту, предположительно связанных с коронавирусом, а в июле стоматолог Милагрос Диас Родригес из того же университета описал три других случая с изменением слизистой полости рта.

В свою очередь британский эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона также сообщил, что получает десятки сообщений о травмах языка с помощью приложения, в котором больные COVID-19 описывают свои симптомы. И все же, ученые не до конца понимают, когда появляются эти типы симптомов, поэтому на данный момент трудно сказать, являются ли они предвестником более тяжелого течения болезни.

30 январь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Может ли сыпь на коже быть симптомом коронавируса?
Хочу все знать

Может ли сыпь на коже быть симптомом коронавируса?

В то время как Центр по контролю заболеваний США добавил шесть новых симптомов COVID-19 к ранее известным, врачи по всему миру сообщают о еще более странных проявлениях новой коронавирусной инфекции.
76% пациентов переболевших COVID-19, страдают от осложнений через шесть месяцев после выписки
Хочу все знать

76% пациентов переболевших COVID-19, страдают от осложнений через шесть месяцев после выписки

Навернка многие из нас сталкивались с различными осложнениями после перенесенных заболеваний, например гриппа или ангины. Теперь же стало известно о том, что осложнения подстерегают и тех, кто
Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов
Хочу все знать

Коронавирус проникает в мозг некоторых пациентов

Не знаю как вас, а меня последние новости о CoVID-19 несколько тревожат. В подавляющем большинстве случаев CоVID-19 протекает как респираторная инфекция, которая вызывает лихорадку, усталость, боль в
Новые симптомы коронавируса: что нужно знать
Хочу все знать

Новые симптомы коронавируса: что нужно знать

Пока весь мир сражается с пандемией CoVID-19, коронавирус SARS-CoV-2 успел обзавестись новыми симптомами. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США, специалисты которого
Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?
Хочу все знать

Правда ли, что коронавирус повреждает ствол головного мозга?

Несмотря на то, что в России и других странах мира постепенно снимают ограничения, ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. Как сообщает Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) в США,
Можно ли повторно заразиться коронавирусом и как это отразится на вакцине?
Хочу все знать

Можно ли повторно заразиться коронавирусом и как это отразится на вакцине?

Всего каких-то шесть месяцев назад новый коронавирус SARS-CoV-2 ворвался в нашу жизнь. Сначала никто особо не верил что таинственная болезнь из Китая придет в Россию и другие страны. Чуть позже мы
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Эта машина может разгоняться до 532 км/ч, а вы даже не слышали о нейСамые популярные электромобили в разных странах мираКак встречали Новый год в России. 1917-1941Как выглядели интерьеры древнеримской закусочной7 самых странных экспериментов в космосе5 мест на Земле, где постоянно полыхают пожарыМлечный Путь, возможно, полон мертвых цивилизацийОбнаружена экзопланета, которая не должна существовать


Свежие Статьи
Зонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и Марса

Зонд Solar Orbiter сделал потрясающие фотографии Венеры, Земли и Марса

Гиперхаос поможет физикам создать квантовые компьютеры

Гиперхаос поможет физикам создать квантовые компьютеры

Собаки запоминают новые слова с четырёх раз

Собаки запоминают новые слова с четырёх раз

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+