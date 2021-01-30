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Эдмон Альбиус – человек, который смог «поженить» ваниль

Эдмон Альбиус – человек, который смог «поженить» ваниль



Сегодня ваниль, хоть и является одной из самых дорогостоящих специй в мире, доступна многим людям. А когда-то она была настоящей редкостью. Её стручки, которые вывозились из Мексики, ценились на вес серебра. Разумеется, были попытки выращивать ваниль в других странах. Однако в других жарких краях, куда экспериментаторы переселяли ваниль, плоды не завязывались вообще. Дело в том, что опылять сложно устроенные цветки могут пчёлы только одного южноамериканского вида — мелипоны. А поскольку даже в Мексике этот вид был очень редким, здесь могли производить лишь 1-2 тонны ванили в год.


Монополия Мексики продолжалась три века, вплоть до 1841 года и была прервана мальчиком-рабом по имени Эдмон.


Эдмон родился в 1829 году на острове Реюньон (до 1822 г. этот остров носил название Бурбон). Его матерью была служанка из города Сент-Сюзан, которую звали Мелис и которая умерла при родах. Отца Эдмон никогда не видел, но, по всей видимости, им был раб по имени Памфил. Когда мальчик немного подрос, его владелица отдала чернокожего ребёнка своему брату, французскому колонисту Ферреолю Белье-Бомону, в чьём доме Эдмон стал выполнять обязанности слуги.


Белье-Бомон увлекался ботаникой и выращивал множество разнообразных растений в саду своего поместья. Маленький Эдмон постоянно сопровождал хозяина, когда тот занимался садоводством, и постепенно стал его любимцем. Мальчик оказался любознательным, смышлёным и так же, как и сам Белье-Бомон, любил наблюдать за природой. Помимо прочих растений, в саду Белье-Бомона произрастала ваниль. На лиане, росшей у Белье-Бомона, стручки так же, как и везде за пределами Мексики в то время, не завязывались. Но однажды, когда он гулял по саду с двенадцатилетним Эдмоном, мальчик показал ему стручок ванили и объяснил, что нашёл способ опылять ваниль вручную. До этого Белье-Бомон рассказывал ему о том, как происходит опыление у растений, так что сам принцип ребёнку был знаком. Заслуга же Эдмона состояла в том, что он обратил внимание на строение цветка ванили, в частности, на присутствие в нём особой перегородки, ростеллума, которая препятствовала самоопылению. Эдмону удалось, используя заострённую бамбуковую палочку, приподнять её и соединить тычинки с пестиком.



Эдмон Альбиус – человек, который смог «поженить» ваниль



Убедившись в действенности этого способа, Бомон-Белье стал посылать Эдмона к другим землевладельцам, чтобы он обучил их рабов своему методу. C этого времени, то есть с 1841 года, выращивание ванили перестало быть прерогативой мексиканцев: новая культура быстро распространилась по разным странам. Остров Реюньон, родина Эдмона, стал основным экспортёром ванили, что обеспечило ему невиданное доселе процветание.



Эдмон Альбиус – человек, который смог «поженить» ваниль



В 1848 году рабство на острове было отменено, но Эдмон получил свободу ещё до официальной отмены. Тогда же он получил и свою фамилию — Альбиус (от лат. albus — белый). Возможно, эта фамилия была призвана подчеркнуть его новый статус, хотя высказывались предположения (ничем не обоснованные и, более того, опровергаемые прижизненными портретами), что Эдмон вовсе не был чернокожим. Не исключено также, что такая фамилия была выбрана из-за белого цвета цветка ванили.


Дальнейшая судьба Эдмона сложилась не слишком удачно. Он покинул поместье Белье-Бомона и отправился в Сен-Дени. Его бывший хозяин попытался добиться для него государственной стипендии, в знак признания его заслуг, но безуспешно. Эдмон нанялся поваром к офицеру гарнизона, а затем и вовсе оказался в тюрьме за кражу. Белье-Бомону удалось добиться для него досрочного освобождения. Однако открытие Эдмона, обогатившее остров, ничего не принесло ему самому: он умер в бедности в 1880 году.
30 январь 2021 /
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