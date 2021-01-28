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Собаки понимают взрослых лучше, чем детей

Собаки подстраивают своё поведение под поведение детей и подростков, но со взрослыми людьми у них это получается лучше.

Владельцы собак часто говорят, что с пёсиками у них полное взаимопонимание. Что собака чувствует плохое настроение и пытается утешить, что она ворчит на того, кто не нравится хозяину (даже если хозяин никак свою неприязнь к другому человеку не демонстрирует), что гуляют они всегда вместе и собака буквально угадывает, куда они собираются повернуть. Конечно, иногда хозяева собак в таких рассказах слишком увлекаются. Но всё же нет сомнений в том, что псы действительно хорошо понимают наше поведение. Достаточно вспомнить собак поводырей: их, разумеется, специально дрессируют, но вряд ли собак можно было бы так хорошо выдрессировать для работы с незрячими людьми, если бы они нас не понимали.

Собаки понимают взрослых лучше, чем детей
(фото: VaDrobotBO / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Но люди бывают разные. Например, дети ведут себя иначе, чем взрослые. Сотрудники Университета штата Орегон поставили эксперимент с тридцатью детьми и подростками от 8 до 17 лет и их собаками. Цель эксперимента была в том, чтобы понять, как хорошо собаки чувствуют детское поведение, насколько они синхронизируются с детьми и молодыми людьми. Большая часть участников эксперимента была с теми или иными пороками развития, так что заодно можно было выяснить, насколько собакам можно доверить ребёнка с инвалидностью.

Исследователи оценивали, во-первых, совпадение в поведении. Если человек начинает двигаться, то и собака начинает идти вместе с ним, а если человек останавливается, то и пёс тоже замирает на месте. Во-вторых, оценивали совместную ориентацию в пространстве – грубо говоря, если ребёнок повернул куда-то голову или развернулся всем телом, то с какой вероятностью собака тоже развернётся в том же направлении. Полного согласования в поведении между собакой и человеком не бывает, и нужно было понять, как часто собаки ведут себя так же, как молодые люди. Третьим параметром была физическая близость между человеком и собакой, то есть как много времени собака проводит рядом с ребёнком (рядом – это если расстояние между ними было не более 1 метра).

В статье в Animal Cognition авторы пишут, что собаки проводили рядом (то есть в пределах 1 метра) с детьми около 27% времени, что они начинали идти вместе с ними в 73% случаев (правда, останавливались реже – в 41% случаев), и смотрели в одну сторону с детьми в 33,5% случаев. Эти цифры говорят о том, что совпадения в поведении не случайны, что собаки действительно понимают детей и подростков, хотя и не всегда ведут себя так же, как они.

В то же время исследователи отмечают, что взрослых людей собаки понимают лучше. Они в 81,8% двигались и останавливались одновременно со взрослыми, и проводили рядом с ними около 73% времени. Впрочем, возможно, что дело не столько в понимании, сколько в желании: может, и детей собаки понимают хорошо, просто не хотят повторять за ними. С другой стороны, есть данные, что детей и подростков собаки кусают чаще, чем взрослых – возможно, потому, что дети и подростки ведут себя с собаками чересчур резко. Наконец, поведение собаки зависит от её личной истории. Например, 81,8%, когда собаки идут вместе со взрослым и останавливаются вместе со взрослым, относится к собакам, выросшим в доме. Среди собак, взятых их приюта, синхронизация движения и остановок составляет всего 49,1%.

В целом можно сказать, что собаки вполне способны понимать детей и подростков и готовы согласовывать своё поведение с их поведением. Но всё-таки собак, которым предстоит много общаться с детьми, лучше как-то специально к этому готовить.

28 январь 2021 /
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