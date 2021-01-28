Хирурги впервые в истории пересадили человеку две чужие руки

Феликс Гретарссон после успешной операции

Как бы страшно не было это осознавать, каждый день в мире происходят тысячи несчастных случаев. В результате этих происшествий люди умирают, получают серьезные травмы и даже лишаются конечностей. Многие жертвы несчастных случаев вынуждены жить без рук и даже ног, но иногда медицина способна помочь им вернуть утраченные части тела. Если верить статистике, на данный момент в мире проживает около 100 человек с донорскими конечностями. Пересадка была возможно потому, что они лишились рук только отчасти, скажем, до предплечья. Но недавно французские хирурги совершили прорыв в области трансплантации частей тела. Им удалось пришить две донорские руки человеку, у которого они были ампутированы до самых плеч. Операция прошла успешно и пациент уже мечтает начать новую жизнь, потому что после катастрофы дела у него шли хуже некуда.

Полная пересадка рук

Об удивительном случае рассказало издание The Guardian. Первым человеком, пережившим трансплантацию полноценных рук, стал 48-летний Феликс Гретарссон (Felix Gretarsson). Примерно 23 года назад у него была вполне обыкновенная жизнь, но несчастный случай на работе перевернул все вверх дном. В январе 1998 года Феликс выполнял свои обязанности электрика, как вдруг произошел скачок напряжения. Электрический разряд мощностью 11 тысяч вольт обжег ему руки и он упал с большой высоты на землю. Мужчина получил серьезные переломы и внутренние повреждения и на 3 месяца впал в кому. Пока он лежал, хирургам пришлось ампутировать ему обе руки.

Репортаж о Феликсе Гретарссоне до проведения операции

После несчастного случая Феликс Гретарссон впал в глубокую депрессию и пристрастился к наркотикам. В таком состоянии он прожил 4 года, но впоследствии он решил не сдаваться. У него появилась возможность получить донорские руки, только вот ждать их пришлось достаточно долго. Недавно долгожданная операция наконец-то была проведена. Она длилась 14 часов, в ходе которых четыре хирургические бригады численностью в 50 человек пришивали мужчине совершенно чужие руки. К большому счастью, операция прошла успешно, пациент пришел в сознание и хорошо себя чувствует.

Уже до операции Феликс решил начать новую жизнь

По словам хирурга Арама Газаряна (Aram Gazarian), им еще нужно оценить подвижность новых конечностей пациента. Возможно, Феликс Гретарссон не сможет контролировать свои новые руки полностью. Но если он сможет активно сгибать локти и двигать пальцами, это будет считаться огромным успехом. Как и говорилось, на данный момент пациент чувствует себя хорошо:

Не могу дождаться момента, когда я смогу начать новую жизнь. Впереди три года реабилитации, но я очень счастлив и полон надежд, — поделился Феликс Гретарссон.



Трансплантация частей тела

Важно еще раз напомнить, что это не первая пересадка рук в истории. Но это первый случай, когда руки были пересажены в случае, когда человек лишился их полностью, почти до плеч. Операция была сделана относительно давно и уже известно, что пациент ведет активную жизнь и почти ни в чем себя не ограничивает. По словам врачей, спустя год со дня трансплантации, ребенок уже мог держать в руках бейсбольную биту. Потом он научился писать, самостоятельно кушать и мыться в ванной. Были моменты, когда его организм пытался отторгнуть чужие части тела, но эти проблемы были решены.

Еще одним обладателем донорских рук является Шрея Сидданагоудер. В 2016 году, когда ей было 18 лет, она попала в автокатастрофу и тоже лишилась обеих рук. Ей были пересажены руки 21-летнего чернокожего парня, который погиб во время аварии. Руки пришивались на протяжении 13 часов, причем в процессе участвовало 20 хирургов и 16 анестезиологов. Девушка проходила поддерживающую физиотерапию на протяжении 1,5 года и в конечном итоге научилась хорошо контролировать свои новые руки.

Спустя некоторое время врачи заметили одно необычное явление. Изначально кожа на новых руках девушки была темной, но со временем она начала белеть. Также она начала терять грубые, мужские формы и стала более женственной. Исследователи предположили, что это связано с тем, что организм девушки производит меньше меланина, чем тело погибшего мужчины. Получилось так, что донорские конечности как бы начали «играть по чужим правилам». Как выглядят мужские руки на женском теле и как происходит трансплантация частей тела, можно узнать по этой ссылке.