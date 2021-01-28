Почему глаза разного цвета и какой цвет самый редкий?

Самым редким цветом глаз на планете является зеленый.

То немногое количество видимого света, что не поглощается радужной оболочкой глаза, отражается обратно, создавая цвет глаз. Сам цвет появляется в результате выработки пигмента мелатонина в радужной оболочке: чем больше меланина, тем темнее цвет глаз, а чем его меньше – тем светлее. Большинство из нас наверняка помнит уроки школьной биологии, когда нужно было предсказать какой цвет глаз будет у ребенка, если у родителей одинаковый (или нет) цвет глаз. Раньше считалось, что цвет глаз определяется двумя генами, по одному от каждого родителя, однако сегодня ученые понимают, что генетика цвета глаз намного сложнее, а определенную роль в этом процессе играют сразу шестнадцать генов. Из этой статьи вы узнаете, откуда взялась разнообразная палитра цветов глаз у людей, а также о том, какой цвет глаз считается самым редким и почему.

Почему глаза разного цвета?

Считается, что цвет глаз зависит от вида и плотности пигмента меланина. В природе существует два типа пигментов: эумеланин, благодаря которому цвет глаз получается насыщенно шоколадно-коричневым, и феомеланин, который окрашивает зеркала души в янтарный, зеленый и ореховый цвета. Так, голубые глаза приобретают свой оттенок от относительно небольшого количества эумеланина, а зеленые интересны тем, что сочетают в себе рассеяние света и два вида пигмента: в них содержится несколько большее количество эумеланина, чем в голубых глазах, а также некоторое количество феомеланина.

В карих глазах больше меланина, сконцентрированного во внешнем верхнем слое радужки. А вот о серых глазах информации немного. Однако обзор классификации цвета глаз показывает, что серый действительно отличается от голубого и является отдельным цветом.

Между тем, в исследованиях серый и голубой часто объединяются. Так, согласно данным американской академии офтальмологии (AAO) около 27% людей в США имеют голубые глаза. Они также включают в себя категорию других цветов, которые могут включать в себя серые глаза, владельцами которых является 1% населения.

Красные и фиолетовые глаза встречаются еще реже. Интересно, что фиолетовый оттенок радужки получается в результате смешения оттенков красного и синего цветов. С чисто генетической точки зрения фиолетовый цвет – это вариант радужки глаз с синим пигментом, который редкостью не является и имеется у всех голубоглазых представителей европеоидной расы. А вот сами по себе синие и сине-лиловые глаза – самая настоящая редкость. Что же до красных глаз, то в них вообще нет меланина. Все, что мы видим – это отражение кровеносных сосудов.

Несовершенные гены

Как было упомянуто выше, в определении цвета глаз определенную роль играют сразу несколько генов. Большинство из них имеют отношение к транспортировке, производству и хранению меланина – пигмента, который содержится в коже, волосах и глазах. Раньше ученые и, вероятно, ваш школьный учитель биологии, думали, что наследование цвета глаз – это простой вопрос доминантных и рецессивных генов, однако сегодня мы знаем, что это не так. Недавно исследователи обнаружили, что цвет глаз определяется многими генами, действующими в тандеме. Более того, крошечные изменения в гене могут привести к различным оттенкам радужной оболочки.

Сегодня основными генами, ответственными за цвет глаз считаются два гена: OCA2 и HERC2. Различные мутации в гене OCA2 увеличивают или уменьшают количество белка, вырабатываемого в организме, изменяя количество меланина, посылаемого в радужную оболочку. Ген HERC2, тем временем, действует как переключатель, который включает и выключает OCA2 и определяет, сколько белка он кодирует.

И это только два гена о которых ученых знают в деталях из 16, которые связали с цветом глаз и совместной работе с генами OCA2 и HERC2. Это необходимо чтобы генерировать спектр различных цветов радужки и узоров.

Гетерохромия

У людей с гетерохромией глаза разного цвета. Существует несколько видов гетерохромии, среди которых ученые выделяют частичную гетерохромию, когда часть радужки имеет другой цвет; центральную гетерохромию, когда внутренняя часть радужки имеет другой цвет, чем внешнее кольцо; и полную гетерохромию, когда одна радужка имеет отличный от другой цвет.

Подавляющее большинство случаев врожденной гетерохромии никак не угрожают здоровью, за исключением некоторых редких случаев. Например, гетерохромия может являться симптомом синдромов Хорнера или Ваарденбурга. Если гетерохромия развивается в более позднем возрасте, то чаще всего в результате травмы глаза, травмы головы, меланомы или лечения глаукомы. Однако у большинства людей это происходит в результате случайной мутации, приводящей к тому, что один глаз получает больше или меньше меланина, чем должен.