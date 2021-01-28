Языки и псевдофибры подзола

На фото запечатлен подзол редкой красоты. Мы уже рассказывали о разнообразии подзолов (см. картинку дня Многоликие подзолы), но этот заслуживает отдельного внимания. Его необычная красота связана с двумя его интересными чертами. Видите простирающиеся вглубь бело-серые языки и темные горизонтальные ниточки, пронизываюшие весь подзол? За эти две яркие особенности его можно назвать языковатым и псевдофибровым.

Подзол — это песчаная почва, образовавшаяся из бедных микроэлементами пород в условиях влажного климата. Языковатость нашего подзола объясняется тем, что материал мощного белесого горизонта вымывания и находящегося под ним маломощного черновато-кофейного горизонта вмывания образуют воронки по некогда находившимся в почве корням деревьев. После отмирания корня материал попросту осыпался вниз. Всего на фото можно разглядеть двенадцать полноценных языков (над девятым языком лежит для масштаба перочинный нож). Этот снимк сделан, скорее всего, не в почвенном разрезе, а в так называемом «почвенном обнажении», или попросту — обрыве.

Основную часть главного фото занимает красавица почвообразующая порода с псевдофибрами. Сцементированный гидроксидами железа и алюминия песок псевдофибров плотный, поэтому на нем даже способен удерживаться осыпающийся сверху материал. В почвообразующей породе на желтоватом светло-буром фоне заметны более темные субгоризонтальные «ниточки». Они-то и называются псевдофибрами, от латинского fibra — «волокно».

Псевдофибры крупным планом. фото © Gunnar Ries zwo с сайта flickr.com

Изначально материнские для подзола пески были слоистыми, но не такими контрастными, так как, скорее всего, накапливались на дне озера или реки. Зимой, когда в покрытых слоем льда реках течение замедленное, а перемешивание озерной воды минимально, отлагается более тонкий материал (частички меньшего размера). Весной, в половодье, течение стремительное, и реки способны переносить более крупные частицы. Поэтому тонкие частицы не осаждаются на дне рек и озер, а находятся в потоке и выносятся в океан.

Как правило, в более тонких частицах, переносимых реками, выше содержание глинистых минералов, обладающих высокой сорбционной способностью. Крупные же частицы представлены почти исключительно кварцем — обычным песком — с минимальной сорбционной емкостью. Когда начал формироваться подзол, то гумусовые кислоты, образующиеся при разложении органического вещества (прежде всего листьев и корней), стали растворять пленки гидроксидов алюминия и железа, находившиеся на поверхности зерен кварца. Органоминеральные соединения алюминия и железа осаждались на глинистых минералах, образуя псевдофибры и цементируя песок. Таким образом, за счет осаждения этих окрашенных в темно-бурый цвет органоминеральных веществ исходная (породная) слоистость песка еще усилилась, и на фотографии мы видим псевдофибры в виде тонких темных волокон. Хотя к волокнам они не имеют никакого отношения (поэтому и приставка «псевдо-»), так как в пространстве представляют собой тоненькие слои, а не нити.

На главном фото под маломощной бурой дерниной выделяется очень мощный (для подзолов) двадцатисантиметровый гумусовый горизонт, залегающий на еще более мощном горизонте вымывания, — почвоведы называют его подзолистым (в нижней части белесого подзолистого горизонта, над девятым языком, лежит, как мы уже писали, перочинный нож). Так как этот горизонт более чем на 90% состоит из кварца, то он не имеет структуры: ее просто некому создавать!

Под подзолистым горизонтом находится горизонт вмывания. В подзолах его еще называют альфегумусовым (см. Альфегумусовые почвы). В этом термине закодировано три основы: алюминий (Al), железо (Fe) и гумус. Когда-то почвоведы даже так и писали: «Al, Fe-гумусовые». Это название отражает характерную особенность подзолов — способность миграции гумуса в составе комплексных соединений с железом и алюминием, которые в большинстве почв практически неподвижны. Связано это с формированием подзолов на кварцевых песках, бедных металлами — калием, кальцием, магнием и марганцем. Гумусовые кислоты, образующиеся в большом количестве при разложении органического вещества, начинают взаимодействовать даже с относительно инертными железом и алюминием. Перераспределение железа и алюминия по профилю гумуса и создает ту неповторимую контрастную палитру цветов, которой восхищаются почвоведы. Например, подзолы заняли весь пьедестал фотоконкурса, проводимого в рамках конференции молодых ученых «Почвоведение. Горизонты будущего» Почвенного института им. В. В. Докучаева в 2020 году.

Подзол языковато-криотурбированный, который сформировался под более бедной растительностью — сухим сосновым бором, напочвенный покров которого представлен почти сплошным ковром оленьего мха (ягеля). Из-за меньшего количества растительного опада и его более грубого состава (трудно разлагаемая хвоя и пропитанные смолой ветви и корни) здесь образуется меньше гумуса, поэтому на поверхности почвы нет такого мощного темного плодородного слоя. В условиях хорошего дренажа плохо живется анаэробным бактериям, которые способны превращать яркие охристые и красные соединения трехвалентного железа в сизые соединения двухвалентного железа, поэтому цветовая гамма этого разреза очень яркая. Разноцветные слои в этом подзоле возникли при многократном промерзании и перемещении влажного грунта (см. подробнее картинку дня Криоземы тундр: жизнь под прессом). фото © Матвей Тархов с сайта zen.yandex.ru

У термина «подзол» интересная история. Его ввел в научный обиход основоположник почвоведения Василий Васильевич Докучаев. Сначала подзолами называли все почвы тайги, у которых выделялись осветленный горизонт вымывания и более темный горизонт вмывания. Потом их стали называть «подзолистыми почвами». Но среди подзолистых почв «классическим» стал считаться вариант почвы на суглинистых отложениях, так как в середине XX века в СССР активно разрабатывали концепцию «зонального» типа почв — почв, формирующихся под типичной (зональной) растительностью на суглинистых отложениях в условиях минимального воздействия грунтовых вод. Подзолами же стали называть только отдельную группу подзолистых почв, которые формируются на так называемых «легких» породах, например песках и супесях. Позднее было выявлено, что подзолы и подзолистые почвы похожи друг на друга только морфологически — за счет наличия осветленного горизонта вымывания и более темного горизонта вмывания. По другим же свойствам, например уровню плодородия и составу минералов, они разительно отличаются друг от друга: подзолы — одни из наименее плодородных почв мира, в отличие от подзолистых почв, на которых можно получать относительно неплохие урожаи. Так возник ложный друг переводчика, если переводить со специализированного почвоведческого языка на обычный русский.

Термин «подзол» вошел и в международный почвоведческий лексикон. Однако и тут Podzols не всё пошло гладко, и возник второй ложный друг переводчика. В актуальной международной классификации почв Podzols выделяют по обязательному наличию под поверхностным горизонтом так называемого горизонта spodic (от греческого ?????? — «древесная зола») мощностью не менее 2,5 см, в котором аккумулируется органическое вещество и/или алюминий и железо. В таком определении Podzols наличие осветленного горизонта является факультативным. Таким образом, в международной классификации термин «Podzols» стал более широким, чем применяется в актуальной российской классификации почв, где у подзола обязательно должен быть и осветленный горизонт.

фото © Gunnar Ries zwo с сайта flickr.com.

Иван Семенков