История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном

Осенью 1977-го и весной 1980-го Джеймс (Жан-Поль) Андансон, один из самых известных парижских фотографов, сотрудничавший с агентством Sygma, фотографировал Владимира Высоцкого и Марину Влади. Некоторые из этих фотографий были опубликованы (например, в журнале Paris Match), но не все. Какова же была судьба остальных фотографий? Этим вопросом задалась Марлена Зимна, создательница музея Высоцкого в польском городе Кошалине.Еще в середине 1980-х Марлена, будучи подростком, увлеклась песнями Высоцкого. Чтобы изучать его творчество, она поступила на филологический факультет МГУ, а впоследствии защитила диссертацию, написала несколько книг о жизни и творчестве барда, издала два сборника его поэзии в переводе на польский. В музее Высоцкого, открытом в 1994 году, сегодня свыше 15 тыс. экспонатов, которые Марлена собирала по всему миру. А чтобы получить фотографии, сделанные Джеймсом Андансоном, ей пришлось провести целое расследование.Незадолго до смерти имя Андансона оказалось замешано в истории гибели принцессы Дианы. 31 августа 1997 года «мерседес», в котором находилась Диана, врезался в опору моста над тоннелем Альма, недалеко от разбитой машины полиция обнаружила осколки «Фиата Уно». При опросе свидетелей выяснилось, что через несколько секунд после аварии из тоннеля выехала машина — именно «Фиат Уно». Подозрение пало на Андансона, разъезжавшего по Парижу на такой машине. Однако тот сумел доказать свою непричастность к происшествию. Но в 2000 году труп репортера был обнаружен в сгоревшем автомобиле BMW. Официальная причина смерти — самоубийство.Кому же достались сделанные им фотографии Высоцкого? Агентство Sygma, на которое Андансон тогда работал, обанкротилось в 1999-м. Как выяснилось, его архивы приобрело агентство Corbis, владельцем которого является Билл Гейтс. Однако по договору права на часть архивов получила индийская компания IndiaPicture. Именно у этой компании музею и удалось в начале 2010-х приобрести 12 снимков Высоцкого и Влади, сделанных Андансоном. Их можно увидеть на сайте музея.По материалам Muzeum Wlodzimiera Wysockiego w Koszalinie и Невское время