» » История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном

История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном

Осенью 1977-го и весной 1980-го Джеймс (Жан-Поль) Андансон, один из самых известных парижских фотографов, сотрудничавший с агентством Sygma, фотографировал Владимира Высоцкого и Марину Влади. Некоторые из этих фотографий были опубликованы (например, в журнале Paris Match), но не все. Какова же была судьба остальных фотографий? Этим вопросом задалась Марлена Зимна, создательница музея Высоцкого в польском городе Кошалине.



Еще в середине 1980-х Марлена, будучи подростком, увлеклась песнями Высоцкого. Чтобы изучать его творчество, она поступила на филологический факультет МГУ, а впоследствии защитила диссертацию, написала несколько книг о жизни и творчестве барда, издала два сборника его поэзии в переводе на польский. В музее Высоцкого, открытом в 1994 году, сегодня свыше 15 тыс. экспонатов, которые Марлена собирала по всему миру. А чтобы получить фотографии, сделанные Джеймсом Андансоном, ей пришлось провести целое расследование.



История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном



История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном



Владимир Высоцкий и Марина Влади в доме в Мезон-Лаффит. фото Джеймса Андансона



Незадолго до смерти имя Андансона оказалось замешано в истории гибели принцессы Дианы. 31 августа 1997 года «мерседес», в котором находилась Диана, врезался в опору моста над тоннелем Альма, недалеко от разбитой машины полиция обнаружила осколки «Фиата Уно». При опросе свидетелей выяснилось, что через несколько секунд после аварии из тоннеля выехала машина — именно «Фиат Уно». Подозрение пало на Андансона, разъезжавшего по Парижу на такой машине. Однако тот сумел доказать свою непричастность к происшествию. Но в 2000 году труп репортера был обнаружен в сгоревшем автомобиле BMW. Официальная причина смерти — самоубийство.



История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном

История фотографий Владимира Высоцкого, сделанных Джеймсом Андансоном


На репетиции «Гамлета» в театре Шайо, Париж. Ноябрь 1977. фото Джеймса Андансона


Кому же достались сделанные им фотографии Высоцкого? Агентство Sygma, на которое Андансон тогда работал, обанкротилось в 1999-м. Как выяснилось, его архивы приобрело агентство Corbis, владельцем которого является Билл Гейтс. Однако по договору права на часть архивов получила индийская компания IndiaPicture. Именно у этой компании музею и удалось в начале 2010-х приобрести 12 снимков Высоцкого и Влади, сделанных Андансоном. Их можно увидеть на сайте музея.


По материалам Muzeum Wlodzimiera Wysockiego w Koszalinie и Невское время
28 январь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему аборигены съели Кука.
Хочу все знать

Почему аборигены съели Кука.

О незавидной судьбе мореплавателя Джеймса Кука большинству обывателей известно по песне Владимира Высоцкого  "Почему аборигены съели Кука", но на самом деле это не совсем так... Крупнейший британский
Кто убил принцессу Диану?
Хочу все знать

Кто убил принцессу Диану?

Десять лет назад произошла самая громкая автокатастрофа прошлого века. В парижском тоннеле погибла легендарная леди Ди, английская принцесса, женщина-символ (Смотрите фотогалерею «История жизни
Четыре четверти пути
Хочу все знать

Четыре четверти пути

40 лет назад оборвалась жизнь Владимира Высоцкого
Самые дорогие фотографии в истории, сделанные папарацци
Хочу все знать

Самые дорогие фотографии в истории, сделанные папарацци

Совсем не обязательно быть успешным фотографом и творческой личностью, что бы используя свой фотоаппарат заработать миллионы.
В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»
Хочу все знать

В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»

В Техасе скончался герой одной из самых известных фотографий в истории, снимка известного как «Поцелуй» (автором кадра является Альфред Эйзенштадт). Как сообщает BBC News, ветеран ВМС США Гленн
Хирург сам себе удалил аппендикс
Хочу все знать

Хирург сам себе удалил аппендикс

В истории медицины не редки случаи, когда хирурги сами делают себе операции, так в 1919 году доктор Эван О’Нил Кейн сам ампутировал себе палец зараженный инфекцией, он же в 1921 году самостоятельно
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как встречали Новый год в России. 1917-1941Самые популярные электромобили в разных странах мира7 самых странных экспериментов в космосеЭта машина может разгоняться до 532 км/ч, а вы даже не слышали о нейКак выглядели интерьеры древнеримской закусочной5 мест на Земле, где постоянно полыхают пожарыМлечный Путь, возможно, полон мертвых цивилизацийОбнаружена экзопланета, которая не должна существовать


Свежие Статьи
Деньги приносят счастье

Деньги приносят счастье

Обнаружена экзопланета, которая не должна существовать

Обнаружена экзопланета, которая не должна существовать

Как распознать ложь человека по его мимике и движениям?

Как распознать ложь человека по его мимике и движениям?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+