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Что такое торсионное поле и чем оно характеризуется?

Торсионное поле – это метафизический эфир, который не может проявиться в реальности, поскольку это только духовное понятие и явление. Эфир предоставляет возможность переносить информацию для того, чтобы распределять силы вращения. Именно так формируется общее пространство космоса, благодаря чему можно рассчитывать на правильное духовное восприятие. Но тема очень сложна и интересна, поэтому требуется применение услуг информативного сайта taynoe, где внимательно прописаны все детали и правила для получения ответов на все вопросы. Дополнительно на сайте есть масса интересных статей о тайном и неизведанном мире, поэтому всегда можно получить ответы на свои вопросы и увлекательно провести свободное время.

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Что такое торсионное поле?

Торсионное поле – это виртуальная субстанция, эфемерное существо, которое считается переправляющей стороной для распределения силы вращения, поэтому это важная составляющая для общего развития космоса. Но процесс использования такого поля требует правильного отношения, поскольку есть масса деталей и особенностей для развития нашей галактики.

Как и все космические тела, элементы, входящие в микромир, представляют собой постоянно движущиеся спирали, способные перемещаться по оси или вокруг центра системы. И именно такое движение стало основой для развития торсионного поля, воздействующего на пространство. В итоге формируется эфирное тело объекта, поэтому его можно считать одной из составляющих общего развития виртуального косметического мира.

Торсионные поля могут между собой отличаться между собой по силе воздействия, размеру и направленности, поэтому обязательно характеризуются они для правильного формирования вихря в среде. Обязательно нужно учесть и макро-вихри, поскольку они индивидуально и сильно влияют на развитие торсионных полей, которые и выступают в качестве важной составляющей космической деятельности.

27 январь 2021 /
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