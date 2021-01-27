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Грибы помогают растениям бороться с тлёй

Микроскопические грибки, живущие в корнях растений, усиливают их защиту от насекомых-вредителей.

Почвенные грибы и бактерии часто дружат с растениями. Иногда дружба бывает настолько тесна, что микроорганизмы проникают прямо в ткани растения. Собственно, дружбой это можно назвать не всегда. Порой бактерии и грибы живут, просто не причиняя никакого вреда хозяину, но и пользы от них особой нет, а если он вдруг ослабнет, то прежде нейтральные постояльцы могут стать патогенами.

Грибы помогают растениям бороться с тлёй
Тля на растении. (фото: radub85 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Но бывает и иначе. Например, есть так называемые энтомопатогенные грибки, которая так называются потому, что убивают насекомых. Растения, в корнях которых поселились такие грибки, меньше страдают от тли. Но тля сидит на стеблях и листьях, а грибки, как было сказано, в корнях. Сами грибы вряд ли могли бы подействовать на тлю.

Сотрудники Копенгагенского университета провели эксперименты с тремя видами энтомопатогенных грибков: их споры добавляли к семенам пшеницы и бобам фасоли. Из семян и бобов вырастали растения, на которые сажали тлю, и наблюдали, сколько тли останется на пшенице и фасоли спустя две недели. В сравнении с растениями, которые росли без грибков, на растениях с грибками тли было намного меньше. Правда, из трёх видов грибков только два защищали растения от тлей. От третьего грибка тли становилось даже больше, хотя этот грибок тоже был энтомопатогенным.

В статье в New Phytologist говорится, что у пшеницы и фасоли с «антитлиными» грибками повышался уровень бензоксазиноидов и флавоноидов – веществ, которые защищают растение от насекомых-вредителей. То есть грибки стимулировали иммунную защиту растений, причём они действовали на такие разные растения, как пшеница и фасоль.

В перспективе такие грибки можно использовать в сельском хозяйстве, обрабатывая ими посевной материал, чтобы будущим растениям было проще бороться с тлёй. Нужно только знать, какие грибки использовать: как было сказано, некоторые из них, живя в корнях, могут почему-то работать в пользу вредителей.

27 январь 2021 /
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