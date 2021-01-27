Обнаружен самый эффективный препарат против COVID-19

Спустя год после начала пандемии, испанские исследователи утверждают, противораковый препарат эффективен в борьбе с COVID-19.

В битве с коронавирусом человечество сражается на всех фронтах. Массовая вакцинация населения началась не только в России, странах ЕС, США, Китае и Канаде, но в Израиле, Индии Турции и многих других странах мира, что не может не радовать. Но есть одно «но» – вакцинация нацелена на предотвращение заражения, так что тем, кто заболел, вакцина никак не поможет. В то же самое время, поиск эффективных методов лечения больных COVID-19 был в большей степени разочаровывающим. Причина такого исхода ясна – борьба с вирусами задача сложная. Судите сами – на сегодняшний день самыми надежными противовирусными являются лекарства от ВИЧ и гепатита, но никак не от вирусов, которые вызывают простуду и грипп. Их, кстати, существует более 300. Хорошие новости пришли неожиданно – согласно данным крупного международного исследования, лекарство против рака, разработанное испанскими учеными, блокирует размножение коронавируса в клетках человека и мышей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Рассказываем что известно о препарате под названием «Плитидепсин».

Последствия COVID-19

Так как COVID-19 – болезнь для всего мира новая, подробности об особенностях ее течения и осложнениях появляются с завидной регулярностью. Так, в самом начале пандемии никто и предположить не мог, что последствия перенесенной инфекции могут давать о себе знать спустя шесть и даже более месяцев после выздоровления. Более того, как пишет New York Times, некоторые пациенты могут сталкиваться с последствиями на протяжении многих лет. Также в некоторых случаях после перенесенной инфекции у людей не восстанавливается (или искажается) способность чувствовать запахи и вкус. Это состояние известно как аносмия, подробнее о нем можно прочитать здесь.

К счастью, недавние исследования COVID-19 могут помочь ученым понять, как лечить и болезнь и ее последствия. Результаты исследования, проведенного в Ирландии, показали, что более половины пациентов с COVID, независимо от того, были ли они госпитализированы или нет, сообщили об усталости через 10 недель после выздоровления; почти треть из них не вернулась на работу.

Ежедневно врачи по всему миру сталкиваются с тяжелейшими случаями течения COVID-19.

В другом исследовании, проведенном на Фарерских островах, около половины пациентов с легким течением заболевания страдали по крайней мере от одного симптома спустя 18 недель после выздоровления. А согласно данным третьего, гораздо более масштабного исследования, проведенного в Китае, три четверти тех пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19, а затем выписаны, страдали по крайней мере от одного симптома спустя шесть месяцев после выписки из больницы. Полученные данные также предполагают, что число людей, которые теперь постоянно болеют, вероятно, значительно возросло.

Лекарство против COVID-19 – Плитидепсин

В понедельник 25 января международная группа исследователей опубликовала первые проверенные научные данные об эффективности лечения COVID-19 препаратом против рака под названием «Плитидепсин». Препарат, который ранее испытывался в качестве лекарства для онкобольных, по предварительным данным показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом.

Как пишет испанская El Pais, этот препарат примерно в 100 раз эффективнее ремдесевира – первого противовирусного средства, одобренного для лечения ковида, который до сих пор не доказал убедительной эффективности. Подробнее о ремдесевире читайте в нашем материале.

Вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии-19, компания Pharmamar начала клинические испытания препарата Плитидепсин против COVID-19. Представили компании утверждают, что препарат снижает вирусную нагрузку у госпитализированных пациентов, хотя должным образом проверенные научные данные, подтверждающие это, пока не опубликованы.

Работа, опубликованная в журнале Science, была проведена командой ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Института Пастера в Париже под руководством испанского вирусолога Адольфо Гарсия-Састре из больницы Монте-Синай в Нью-Йорке. Ученые провели отслеживание всех белков SARS-CoV-2, которые взаимодействуют с человеком, а затем проанализировали препараты, способные в эти взаимодействия вмешиваться и определили 47 препаратов, подходящих для лечения COVID-19. Наиболее перспективным из них оказался плитидепсин.

У ученых впереди очень много работы.

Как пишут авторы научной работы, плитидепсин воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации. Такая терапия, направленная не против вируса, а против специфического для пациента белка, более устойчива к появлению новых вариантов вируса.

«Генетика пациента меняется гораздо быстрее, чем генетика вируса, поэтому этот тип лечения не будет так сильно затронут появлением новых мутированных вариантов коронавируса», – пишут исследователи.



Интересно, что молекулярный механизм, на который нацелен этот препарат, также важен для репликации многих других вирусов, включая грипп и ОРВИ. Авторы работы надеются, что плитидепсин может помочь при создании противовирусных препаратов против многих других патогенов. Но независимые эксперты не дремлют и предупреждают, что полученные выводы – не окончательные, а значит впереди целая вереница исследований, включая начало клинических испытаний на пациентах. Также ученым предстоит выяснить в какой момент заражения препарат плитидепсин может быть наиболее эффективным.