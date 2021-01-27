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Почему некоторые люди отрицают науку?

Почему некоторые люди отрицают науку?

Исследователи, похоже, наконец выяснили, почему люди отвергают науку. И это не невежество.

Так уж сложилось, что количество фейковых новостей (fake news) в современном мире постоянно растет. Фейк-ньюс – это утверждения, не имеющие под собой никаких доказательств (например, утверждение о том, что земля плоская), которые подаются как факт наряду с научно обоснованными, рецензируемыми выводами (например об изменении климата). В 2017 году психологи из Университета Орегона определили некоторые ключевые факторы, которые могут заставить людей отвергнуть науку. И они не имеют ничего общего с тем, насколько человек образован или умен. Исследователи обнаружили, что люди, которые отвергают научно подтвержденные факты по таким вопросам как изменение климата, безопасность вакцин и эволюция, как правило, так же заинтересованы в науке и имеют такое же образование как и те, кто научное знание любит и продвигает. Проблемы возникают из-за того, что люди мыслят скорее как юристы, когда дело доходит до фактов, а не как ученые. Это означает, что они «выбирают» факты и исследования, которые подтверждают их точку зрения, а те, что противоречат ей – игнорируют.

 


Почему люди отрицают науку?

Работа, о которой идет речь пишет издание Science Alert. Как пишут ее авторы, психологи из Университета Орегона, если человек считает, что люди не являются причиной стремительного изменения климата, то он проигнорирует сотни исследований, этот вывод подтверждающий, но ухватится за то единственное исследование, что сможет найти, которое ставит под сомнение эту точку зрения. Этот тип когнитивного искажения ученые называют склонностью к подтверждению своей точки зрения.

«Мы обнаружили, что для защиты собственных убеждений, будь то религиозные, политические убеждения и даже простые личные убеждения, люди всячески избегают фактов. Интересно, что люди относятся больше относятся к фактам как к значимым, когда факты в той или иной степени поддерживают их мнение. Но когда факты их мнению противоречат, они не обязательно отрицают их, но говорят, что эти факты не такие ценные», – слова одного из авторов научной работы Троя Кэмпбелла из Университета Орегона приводит портал Psyorg.
Почему некоторые люди отрицают науку?

Когнитивные искажения свойственны Homo Sapiens как виду.

Полученный в ходе исследования вывод основан на серии интервью, а также на метаанализе исследований, опубликованных на эту тему и звучит увы, неутешительно – простого сосредоточения внимания на доказательствах и данных недостаточно, чтобы изменить чье-то мнение о конкретной теме. Поскольку у них, скорее всего, уже есть свои собственные «факты», которые они с удовольствием вам изложат. Но можно ли в таком случае что-то сделать?Исследователи рекомендуют заглянуть в «корни» нежелания людей принимать научно доказанные факты и попытаться найти точки соприкосновения для внедрения новых идей.

Между тем, скептицизм в отношении изменения климата замедляет глобальную реакцию на величайшую социальную, экономическую и экологическую угрозу нашего времени. Недавно вышло сразу несколько исследований, посвященных ухудшающейся буквально со всех сторон ситуации. Подробнее о том, каким может быть глобальное будущее нашей цивилизации я рассказывала в этой статье.

Война с фейк-ньюс

Наделенные собственными источниками информации и собственными интерпретациями исследований, сомневающиеся объявили экспертам самую настоящую войну. Но это в каком-то смысле неудивительно. Наша жизнь как никогда пронизана наукой и технологиями. Для многих из нас этот новый мир удивителен, удобен и богат, но также более сложен и иногда нервирует. Как пишет National Geographic, сегодня мы сталкиваемся с рисками, которые нелегко проанализировать.

Почему некоторые люди отрицают науку?

Иногда всем нам бывает очень сложно отличить ложь от правды.

Нас просят принять, например, что безопасно есть пищу, содержащую генетически модифицированные организмы (ГМО), потому что, как отмечают эксперты, нет никаких доказательств того, что это не так, и нет никаких оснований полагать, что изменение генов именно в лаборатории более опасно, чем изменение их оптом с помощью традиционной селекции. Но для некоторых людей сама идея передачи генов между видами вызывает в воображении безумных ученых, сходящих с ума – и вот, спустя два столетия после того, как Мэри Шелли написала «Франкенштейна», они говорят о Франкенфуде.

Мир полон реальных и воображаемых опасностей, и отличить первое от второго нелегко. Стоит ли опасаться, что вирус Эбола, который распространяется только при непосредственном контакте с жидкостями организма, мутирует в воздушно-капельную суперинфекцию? Научное сообщество полагает, что это крайне маловероятно: никогда в истории науки не наблюдалось, чтобы вирус полностью изменил способ передачи среди людей; более того, нет никаких доказательств того, что последний штамм Эболы чем-то отличается от предыдущих. Но если ввести в поисковую строку поисковика «Эбола воздушно-капельным путем», то попадете в антиутопию, где этот вирус обладает почти сверхъестественными способностями, включая способность убить вообще всех.

И именно в таком мире мы должны решить, во что верить и как действовать. В принципе, для этого и существует наука. Не так ли?

27 январь 2021 /
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