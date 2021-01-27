Как арендовать личный самолет и сколько это стоит?

Не каждая музыкальная группа может похвастаться собственным самолетом. Но у Iron Maiden он есть

Лучший способ быстро очутиться в другой части света — это перелет на пассажирском самолете. Сегодня это довольно доступное и безопасное средство передвижения, но нередко полет сопровождается громкими криками детей, назойливыми соседями, а иногда и буйными пассажирами. Президенты, успешные бизнесмены и знаменитые артисты имеют возможность летать на частных самолетах. На самом деле, такая возможность есть у каждого человека, и для этого не нужно покупать собственный летательный аппарат — его можно арендовать за достаточно разумную цену. Допустим, если у вас есть компания с 50 сотрудниками и всей команде нужно слетать из Санкт-Петербурга в Москву, можно арендовать самолет примерно за 800 тысяч рублей. Если разделить эту сумму поровну, каждый пассажир заплатит всего около 16 000 рублей за билет. Заказать личный самолет можно у многих организаций, а рассчитать стоимость вы можете прямо сейчас. Поиграем с цифрами?

Как заказать частный самолет?

Владельцам пассажирских самолетов очень важно, чтобы на них постоянно кто-то летал. Ведь если летательный аппарат просто стоит на месте, он не приносит никаких денег. А за стоянку и обслуживание таких огромных конструкций надо платить, причем весьма крупные суммы. Чтобы снизить издержки, владельцы самолетов отдают их операторам, которые принимают заказы на частные полеты. А желающих заказать личный самолет много, потому что это очень удобно. Пассажиры могут не бояться опоздать на рейс, регистрацию и таможенный контроль можно пройти за 15 минут, а внутри самолета нет никого лишнего.

Если самолет стоит без дела, компания теряет деньги

Чтобы заказать личный самолет, необходимо проделать 5 шагов:

на сайте профильной компании, указав время и маршрут полета, количество пассажиров и предпочитаемую модель самолета;, предложенный оператором. Обычно доступны несколько самолетов с разными ценами за полет;, где расписаны права и обязанности пассажира и управляющей компании;любым доступным способом;, в рамках которой нужно подать все необходимые документы. Например, если в самолете полетит домашнее животное, нужен ветеринарный паспорт и справка о состоянии его здоровья.

После всего этого остается приехать в нужный терминал, пройти регистрацию и сесть на любое место в самолете. Экипаж на борту обязан сделать так, чтобы полет прошел максимально комфортно.

Сколько стоит личный самолет?

Если речь идет о полной покупке самолета, то это очень дорого. По данным за 2016 год, самый маленький и дешевый Airbus A318 стоит в районе 75 миллионов долларов. Разумнее брать самолеты в аренду, потому что это стоит гораздо дешевле. Стоимость аренды самолета зависит от 5 факторов:

маршрут и длительность полета. Это вполне логичный фактор, ведь чем дальше летит самолет, тем больше стоит билет. Прямой перелет всегда стоит дешевле, чем полет с пересадками. Также цена зависит от места отправления — в аэропортах крупных городов обычно больше свободных самолетов, а в маленьких их вовсе может не быть;

Это вполне логичный фактор, ведь чем дальше летит самолет, тем больше стоит билет. Прямой перелет всегда стоит дешевле, чем полет с пересадками. Также цена зависит от места отправления — в аэропортах крупных городов обычно больше свободных самолетов, а в маленьких их вовсе может не быть; тип самолета. Человек может заказать либо бюджетный турбовинтовый самолет, либо позволить себе дорогой, тяжелый реактивный самолет. У них есть свои плюсы и минусы. Например, бюджетные самолеты вряд ли смогут преодолеть большие расстояния без дозаправки. А реактивные модели едва ли вместят в себя много пассажиров;

Человек может заказать либо бюджетный турбовинтовый самолет, либо позволить себе дорогой, тяжелый реактивный самолет. У них есть свои плюсы и минусы. Например, бюджетные самолеты вряд ли смогут преодолеть большие расстояния без дозаправки. А реактивные модели едва ли вместят в себя много пассажиров; качество обслуживания в аэропорту. Перед посадкой в самолет нужно пройти через терминал. Можно сэкономить и пройти через общий, постояв в очереди. Но если хочется, чтобы все было быстро, необходим VIP-терминал;

Перед посадкой в самолет нужно пройти через терминал. Можно сэкономить и пройти через общий, постояв в очереди. Но если хочется, чтобы все было быстро, необходим VIP-терминал; качество обслуживания на борту. На борту есть проводники, цель которых — сделать полет максимально комфортным. Если хочется сэкономить, придется брать обычное бортовое питание. Но можно и заказать деликатесы, что обойдется гораздо дороже;

На борту есть проводники, цель которых — сделать полет максимально комфортным. Если хочется сэкономить, придется брать обычное бортовое питание. Но можно и заказать деликатесы, что обойдется гораздо дороже; комиссия брокера. В большинстве случаев рынок бизнес-авиации контролируется посредниками между заказчиками и операторами. Они обязательно берут комиссию, которая может составлять от 5 до 50% от стоимости заказа.

Если говорить в целом, то вряд ли вы найдете личный самолет дешевле 500 000 рублей. Заплатив минимум денег вы точно арендуете самолет, но условия вряд ли будут комфортными. Но можно заказать более дорогой самолет и полететь большой группой, чтобы сумму можно было поделить между собой.

Самые популярные самолеты

Операторы могут предложить много вариантов с самыми разными самолетами. Но давайте взглянем на 3 самые интересные из них.

Самолеты Boeing business jet

Самолеты этой серии используются с 1999 года и вмещают в себя от 25 до 50 пассажиров. Внутри обеспечены максимально комфортные условия для полета. Помимо современных телевизоров, в салоне может быть душевая кабина, столовая, зал для проведения конференций и гостиная. Мебель обшита кожей, отделка сделана из натуральной древесины, а техника подобрана так, чтобы пассажирам не было скучно. Стоимость часа полета на бизнес-джетах Boeing начинается от 817 000, но это самый минимум. Можно заказать и более вместительные модели с самыми комфортными условиями, но цена будет заоблачной.

Самолеты Falcon business jet

Отличительная особенность этих самолетов заключается в том, что они оснащены тремя двигателями. Благодаря этому, они могут взлетать даже с коротких взлетно-посадочных полос и приземляться в небольших аэропортах. Самолеты Falcon хорошо выглядят как снаружи, так и внутри. Как и у «боингов», салон обшит дорогими материалами и оснащен телевизорами и прочей электроникой. Час полета на бизнес-самолете Falcon начинается от 300 000 рублей. Очень привлекательная цена, если сравнивать с Boeing business jet.

Самолеты Gulfstream Aerospace

Американский производитель Gulfstream Aerospace обладает негласным статусом «короля бизнес-джетов». Его самолеты предназначены для дальних полетов. Например, модель Gulfstream G650ER может преодолеть почти 14 000 километров, то есть без пересадок доставить пассажиров в другую часть света. Вместительность салона у самолетов не особо большая и составляет от 4 до 21 человек. Час полета на Gulfstream стоит от 500 000 рублей, но итоговая стоимость, конечно же, зависит от уровня комфорта.