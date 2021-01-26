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Анализ на чувствительность к антибиотикам — сколько стоит в клиниках Москвы

Анализ на чувствительность к антибиотикам назначают, чтобы выявить резистентность (устойчивость) микроорганизма (болезнетворного возбудителя) к определенному препарату. Исследование обеспечивает эффективность терапевтического курса и снижает вероятность возможных осложнений.

Когда назначают исследование

Показания для терапии:

  1. Инфекционные заболевания, которые лечат антибиотикотерапией. В лаборатории выявляют тип возбудителя болезни и препарат, по отношении к которому он является неустойчивым.
  2. Повторное появление инфекционной болезни. Считается вторичный курс антибиотикотерапии не может осуществляться одним и тем же препаратом (если прошло менее 2 месяцев). По этой причине требуется подбор другого эффективного средства.
  3. Необходимость замены одного препарата другим. Например, если на первый антибиотик у пациента была выявлена аллергия.

Если состояние пациента критическое, то лечение осуществляют до получения результата анализа. Затем схему корректируют согласно полученному результату.

Как выполняют исследование

Для анализа подходит любой биологический материал: кровь, слюна, моча, отделяемое с задней стенки ротоглотки. Наиболее распространенный метод проведения исследования — диско - диффузный. Суть в том, что микроорганизм помещают в питательную среду, а сверху накладывают диски, смоченные антибиотиками. Посев затем отправляют в термостат, и через 16-18 часов оценивают насколько препарат хорошо справляется со своей задачей.

Анализ на чувствительность к антибиотикам результативен только в период болезни. Если до этого пациент занимался самолечением, то диагностическая ценность исследования будет ниже

Правила подготовки

Требования по подготовке зависят от вида биологического материала, который собирают на анализ:

  1. Мочу сдают в стерильном контейнере, предварительно осуществив гигиену половых органов;
  2. Грудное молоко собирают до кормления ребенка: первую порцию (5-10 мл) сливают, а остальную жидкость берут для анализа;
  3. Мазок из носоглотки или зева сдают натощак. Ограничение по приему пищи — за 4-5 часов до визита в клинику.
  4. Мазок из половых органов сдают через 1-2 дня после последнего полового акта.

Анализ на чувствительность к антибиотикам по цене 495 рублей можно пройти в CMD. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием и реактивами, чтобы получить максимально точный и быстрый результат. Его можно получить на электронную почту (для удобства пациента) или на руки при повторном обращении в клинику.

26 январь 2021 /
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