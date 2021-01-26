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О правилах транспортировки антиквариата

Достаточно часто в процессе офисного или квартирного переезда у людей возникает необходимости перевезти антиквариат. Изделия такого типа, как правило, имеют высокую стоимость и отличаются приличным возрастом. Очень часто предметы старины передаются из поколения в поколение и представляют огромнейшую ценность для семьи. По этим причинам перевозка антикварных предметов требует высокого профессионализма и внимания к деталям. Это могут быть различные предметы интерьера, декор, картины, мебель или посуда. Работы по транспортировке антиквариата можно доверять исключительно профессиональным сотрудникам мувинговой компании. Грузчики, найденные по объявлениям из газеты, не подойдут для такой миссии. Ни одно малейшее повреждение изделий не должно быть допущено. Перевозка грузов автотранспортом в Днепре – распространенная услуга. Такие работы выполняет специализированная компания https://gruzok.dp.ua/.

Перевозка груза на час в Днепре

Организация перевозки антикварных изделий – задача не из простых. Прежде всего, нужно определиться с выбором исполнителя. Сотрудники компании должны быть предупреждены, с грузом какого типа им предстоит работать. Убедившись в компетентности и ответственности исполнителей, можно оформлять заявку на предоставление услуг. Следующий этап – грамотная упаковка изделий. Очень важно правильно подобрать упаковочный материал. Он должен быть прочным и надежным. Для транспортировки картин потребуется герметичная упаковка, которая сможет обезопасить изделия от вероятного воздействия влаги или грязи. Старинные полотна нужно оберегать от резких перепадов температур. Хрустальную посуду и изделия из других хрупких материалов нужно упаковывать с особой тщательностью. В качестве тары для них подберите плотные коробки из прочного картона. Если есть необходимость перевезти раритетную мебель, лучше заранее договориться с сотрудниками мувинговой компании. Шкафы, комоды и другую крупную мебель потребуется аккуратно разобрать и тщательно упаковать каждый элемент. Если антикварная мебель не подлежит разборке, потребуется подобрать специальный транспорт, в который можно погрузить и надежно зафиксировать столь объемный груз. Старинные шкафы не предполагают многоразовой сборки-разборки. Грузчики должны понимать, с каким типом груза им предстоит работать. Дорогостоящие предметы интерьера требуют особенного подхода. Поэтому доверяйте задачи по транспортировке таких грузов опытным профессионалам

26 январь 2021 /
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