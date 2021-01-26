Перевод‌ ‌различных‌ ‌документов‌ ‌на‌ ‌немецкий‌ ‌язык‌

Предоставляемые услуги

Бюро переводов «Littera 24» поможет выполнить вам перевод документов на немецкий. Мы представляем собой профессиональную команду корректоров и переводчиков, легко справимся даже с самыми сложными задачами в четко оговоренные сроки. Менеджеры помогут оформить заказ, учтут все требования, проинформируют обо всех деталях.

Мы предоставляем такую услугу, как официальный перевод документов на немецкий. Помимо этого вы можете заказать такие виды:

технический – выполняется работа с документацией международного образца, проектной и специфической, используемой во всех сферах промышленности;

юридический – нормативные и правовые акты, судебные протоколы и прочие документы, имеющие отношение к нотариальному спектру;

в сфере ИТ – локализация программного обеспечения, сайтов и инструкций;

медицинский – различные справки, медкарты, истории болезней, статьи, учебники и прочее;

устный – выполняется с учетом стилистических и грамматических особенностей, лексических высказываний, без потери иностранного смысла;

нотариальный – работа происходит с документами, которые подвергаются юридическому заверению;

апостилизацию – сотрудники заполнят документацию исходя из действующего законодательства стран Гаагской конвенции, все стандарты будут четко соблюдены;

редактирование и проверку – мы гарантируем точную передачу смысла во время перевода документов с русского на немецкий и наоборот.

Необходимость в данных услугах возникает по ряду определенных причин. Мы готовы прийти на помощь в данном вопросе.

Наши преимущества

Бюро переводов «Littera 24» обладает рядом достоинств, к которым относится:

выполнение заявок абсолютно любой сложности и специфики;

осуществление срочного перевода документов на немецкий язык;

предоставление гарантии, за счет чего вы точно будете уверены в грамотном и достоверном результате;

сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, за счет чего у нас работают только профессиональные переводчики;

менеджеры всегда готовы прийти на помощь с оформлением заказа, ответят на все интересующие вопросы;

каждый работник имеет необходимые опыт и знания для качественного выполнения своих обязанностей.

У нас работают корректоры, проверяющие работу (лексику, грамматику, стилистику) и редактирующие ее по необходимости. Вы можете быть на 100% уверены в качественном результате, который будет выполнен в оговоренные сроки.