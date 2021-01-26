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Левополушарная любовь

Объятия и поцелуи заставляют активнее работать лобную долю коры левого полушария мозга.

Левополушарная любовь
(Иллюстрация: artecke / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Что бы мы ни делали, думали или чувствовали, это отражается на работе мозга. То, что происходит с мозгом, можно увидеть с помощью томографии, которая показывает приток крови к тем или иным участкам мозга. Есть ещё электроэнцефалография (ЭЭГ), когда мы регистрируем электрические ритмы в разных районах коры полушарий. Но при томографии человек должен лежать в специальном аппарате, а для ЭЭГ ему на голову надевают шапку с электродами и проводами, которые тянутся к аппарату. Если мы хотим таким образом увидеть, что происходит в мозге при каких-то социальных взаимодействиях, то тут начинаются проблемы.

Например, если мы хотим «увидеть» в мозге любовь, то вынуждены показывать добровольцу фото или видео с тем человеком, к которому у него чувства. Возникает вопрос, что именно переживает человек: саму любовь или какие-то воспоминания о ней. Даже если романтический партнёр будет присутствовать в лаборатории, сама лабораторная обстановка накладывает ограничения на эмоции.

Сотрудники Рурского университета вышли из положения с помощью мобильного аппарата ЭЭГ. Участники эксперимента, шестнадцать влюблённых пар, брали этот аппарат на дом, надевали электроды на голову и дальше вели себя, в общем-то, как обычно – электроды не стесняли движений. Соответственно, можно было регистрировать ритмы мозга во время объятий и поцелуев в домашней обстановке. Аппарат также считывал движения человека – иначе невозможно было бы понять, чему соответствует то или иное изменение в работе мозга, за влюблёнными ведь никто из экспериментаторов не наблюдал.

В статье в Scientific Reports авторы пишут, что при разговорах, поцелуях и объятиях в мозге возникала электрическая асимметрия – альфа- и бета-ритмы лобных долей коры левого полушария становились более сильными, чем ритмы правого полушария. В целом это подтверждает теорию, согласно которой положительные и отрицательные эмоции обрабатываются разными полушариями: положительные – левым, отрицательные – правым.

Можно предположить, что стимулируя левое полушарие, можно сделать человека более предрасположенным к положительным переживаниям и к любви в том числе. (Речь идёт, естественно, о любовных переживаниях со знаком «плюс», а не о страданиях разбитого сердца и прочих муках любви.) Однако тут, вероятно, ещё предстоит выяснить, отличаются ли как-то по ритмам мозга любовные переживания от положительных эмоций в целом.

26 январь 2021 /
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Комментарии
secretsworld
Вот оно как, оказывается

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