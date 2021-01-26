Между депрессией и интеллектом обнаружена генетическая связь

Существует ли связь между депрессией и интеллектом?

Миф о «сумасшедшем гении» знаком практически каждому. Считается, что если не все то многие гениальные люди обязательно расплачиваются за свой талант тем или иным душевным недугом. Винсент Ван Гог страдал от приступов психоза, Эрнест Хемингуей находился в глубокой депрессии и много пил, лауреат Нобелевской премии по экономике Джо Нэш страдал параноидальной шизофренией, а у Эдварда Мунка судя по всему было биполярное расстройство. Список можно продолжать долго, но вопрос о том, действительно ли существует связь между психическими болезнями и гениальностью намного интереснее. Возьмем, к примеру, депрессию. Этим серьезным заболеванием, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире страдает более 264 миллионов человек из всех возрастных групп. Сколько гениев среди этих 264 миллионов и корректно ли вообще задавать подобный вопрос? Недавно международная команда ученых опубликовала результаты исследования, согласно которым между депрессией и интеллектом все-таки есть генетическая связь.

Расплата за интеллект

В том, чтобы быть умным, есть свои преимущества. Люди, которые хорошо справляются со стандартными тестами на интеллект (IQ-тестами), как правило, преуспевают в учебе и на работе. Как пишет Scientific American, хотя причины не до конца поняты, люди с высоким IQ также склонны дольше жить, иметь крепкое здоровье и меньшую вероятность столкнуться с негативными жизненными событиями, например банкротством.

Но у любой монеты есть обратная сторона. Так, результаты исследования, опубликованного в журнале Intelligence в 2017 году показали, что то или иное психическое расстройство чаще встречается в выборке людей с высоким IQ, чем в общей популяции.

В ходе опроса, который охватывал расстройства настроения (депрессия, дистимия и биполярное расстройство), тревожные расстройства (генерализованные, социальные и обсессивно-компульсивные), синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и аутизм. В качестве испытуемых в исследовании приняли участие члены ассоциации Mensa – крупнейшей, старейшей и самой известной организации для людей с высоким коэффициентом интеллекта (со средним IQ около 132 и выше). В опросе испытуемых также попросили указать страдают ли они от аллергии, астмы или других аутоиммунных расстройств. Но чем можно объяснить полученные результаты?

Считается, что уровень IQ у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга составлял 160 баллов.

Отмечу, что результаты исследования следует интерпретировать осторожно. То, что расстройство чаще встречается в выборке людей с высоким IQ, чем в общей популяции, не доказывает, что высокий интеллект является причиной расстройства. Также возможно, что члены Mensa, отличаются от других людей не только IQ. Например, люди, занятые интеллектуальным трудом, могут тратить меньше времени, чем средний человек, на физические упражнения и социальное взаимодействие, которые имеют преимущества для психологического и физического здоровья.

Для объяснения полученных в ходе работы результатов авторы исследования предложили «теорию интеграции гипер-мозга/гипер-тела» (hyper brain/hyper body theory), согласно которой при всех своих преимуществах высокий интеллект связан с психологической и физиологической «сверхвозбудимостью». А результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behavior выявили «удивительную общую генетическую архитектуру между депрессией и интеллектом».

Связь между депрессией и интеллектом

Если быть более точной, то новая работа является обширным анализом большого количества научных исследований. В ходе работы команда ученых использовала статистический подход для анализа больших наборов данных по изучению связи генетики и депрессивных расстройств. Данные, используемые учеными, были собраны Консорциумом психиатрической геномики (Psychiatric Genomics Consortium) и порталом 23andMe, которые включали в себя случаи, когда люди сообщали о каких-либо симптомах депрессии.

Выборка состояла из 135 458 случаев тяжелой депрессии и 344 901 контрольной группы. Данные об общих когнитивных способностях были получены от 269 867 человек, причем 72% были получены из исследовательской базы данных UK Biobank. Интересно, что каждое из 14 когортных исследований, включенных в обширный метаанализ, по-разному измеряло интеллект с помощью различных математических, интеллектуальных и вербальных когнитивных тестов. Авторы исследований также тестировали людей на их память , внимание, скорость обработки информации и IQ.



Результаты показали, что эффекты генов, влияющих как на интеллект, так и на настроение, смешаны: примерно половина общих генов работает в координации, способствуя или подавляя оба признака, а другая половина способствует развитию одного признака, подавляя другой. По сути, гены, лежащие в основе депрессии и интеллекта, работают бессистемно — иногда чем тяжелее депрессия у человека, тем хуже его когнитивные функции; в других случаях, чем тяжелее депрессия, тем выше его умственные способности, – слова авторов научной работе приводит издание Inverse

Исследователи также отмечают, что лучшее понимание этих общих механизмов может привести к новым методам лечения или диагностики депрессии. Подробнее о том, почему депрессия – опасная болезнь а ее симптомы нельзя игнорировать, я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению.