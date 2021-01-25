» » Коронавирус остаётся в мозге дольше, чем в лёгких

Коронавирус остаётся в мозге дольше, чем в лёгких

Сидя в мозге, новый коронавирус продолжает вредить даже тогда, когда в остальных органах его уже почти не осталось.

Новый коронавирус поражает не только дыхательную систему. Время от времени мы слышим, что его нашли то в одном, то в другом органе, не имеющем отношения к дыханию. В конце прошлого года мы писали, что один из белков коронавируса SARS-CoV-2 обнаруживается даже в мозге, хотя мозг исключительно хорошо защищён от инфекций. В новой статье, недавно появившейся в журнале Viruses, говорится, что коронавирус остаётся в мозге надолго и способен доставлять неприятности даже после того, как его изгнали из лёгких.

Коронавирус остаётся в мозге дольше, чем в лёгких
(Иллюстрация: patrice67 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Университета штата Джорджия экспериментировали с генетически модифицированными мышами, которых сделали восприимчивыми к SARS-CoV-2. Мышам вводили в нос раствор с вирусом. Через три дня уровень вируса в лёгких достигал пика, а потом начинал падать. Однако в мозге уровень вируса оставался очень высоким и на пятый, и на шестой день после заражения, причём в мозге вируса было в 1000 раз больше, чем в каком-либо другом органе. И, что важно, именно в это время симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 становились заметны невооружённым глазом – животным становилось трудно дышать, они слабели и начинали хуже ориентироваться в пространстве.

Возможно, именно из-за вируса в мозге при COVID-19 наблюдают разные симптомы, выходящие за пределы дыхательной системы: ведь, сидя в мозге, он может много чему вредить. Известны также случаи, когда у больного, который уже пошёл на поправку, вдруг резко ухудшалось состояние. Можно предположить, что так происходит из-за вируса, спрятавшегося в мозге.

Если SARS-CoV-2 проник в организм через нос, он легко доберётся до мозга, будь то мозг мыши или человека. В то же время не стоит забывать, что эти эксперименты ставили на генетически модифицированных мышах, и потому распространять полученные результаты на людей стоит с некоторой осторожностью.

25 январь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Коронавирусную инфекцию поделили на пять типов
Хочу все знать

Коронавирусную инфекцию поделили на пять типов

Лейкоциты встречают новый коронавирус пятью разными способами.
Новый коронавирус проникает в мозг
Хочу все знать

Новый коронавирус проникает в мозг

Коронавирусный белок преодолевает барьер в кровеносных сосудах мозга, попадая прямо в нервную ткань.
Почему курение осложняет COVID-19
Хочу все знать

Почему курение осложняет COVID-19

От табачного дыма в клетках дыхательных путей хуже работает противовирусный иммунитет.
Антитела против коронавируса остаются с нами надолго
Хочу все знать

Антитела против коронавируса остаются с нами надолго

После небольшого снижения в первые месяцы после инфекции, уровень антител против SARS-CoV-2 остаётся стабильным как минимум пять месяцев.
Коронавирус живет на коже в пять раз дольше, чем грипп
Хочу все знать

Коронавирус живет на коже в пять раз дольше, чем грипп

Японские исследователи обнаружили, что коронавирус остается активным на коже человека
Коронавирус CoVID-2019 мутировал сразу в два отдельных варианта: S-cov L-cov
Хочу все знать

Коронавирус CoVID-2019 мутировал сразу в два отдельных варианта: S-cov L-cov

Первый случай новой коронавирусной инфекции был выявлен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С самого момента вспышки вирус, казалось, не претерпевал серьезных изменений в своем геноме.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шедевр нашего кино: «Антон Иванович сердится». Почему он считается гениальным творениемРоссийский бомбардировщик будет незаметен для вражеской техники. Что о нем еще известно?Из-за чего румынская пещера Мовиле считается ядовитой?5 самых умных животных на ЗемлеНадежда стратегической авиации РоссииКак встречали Новый год в России. 1917-1941Самые популярные электромобили в разных странах мира7 самых странных экспериментов в космосе


Свежие Статьи
Деньги приносят счастье

Деньги приносят счастье

Обнаружена экзопланета, которая не должна существовать

Обнаружена экзопланета, которая не должна существовать

Как распознать ложь человека по его мимике и движениям?

Как распознать ложь человека по его мимике и движениям?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+