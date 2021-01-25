Коронавирус остаётся в мозге дольше, чем в лёгких

Сидя в мозге, новый коронавирус продолжает вредить даже тогда, когда в остальных органах его уже почти не осталось.

Новый коронавирус поражает не только дыхательную систему. Время от времени мы слышим, что его нашли то в одном, то в другом органе, не имеющем отношения к дыханию. В конце прошлого года мы писали, что один из белков коронавируса SARS-CoV-2 обнаруживается даже в мозге, хотя мозг исключительно хорошо защищён от инфекций. В новой статье, недавно появившейся в журнале Viruses, говорится, что коронавирус остаётся в мозге надолго и способен доставлять неприятности даже после того, как его изгнали из лёгких.

Сотрудники Университета штата Джорджия экспериментировали с генетически модифицированными мышами, которых сделали восприимчивыми к SARS-CoV-2. Мышам вводили в нос раствор с вирусом. Через три дня уровень вируса в лёгких достигал пика, а потом начинал падать. Однако в мозге уровень вируса оставался очень высоким и на пятый, и на шестой день после заражения, причём в мозге вируса было в 1000 раз больше, чем в каком-либо другом органе. И, что важно, именно в это время симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 становились заметны невооружённым глазом – животным становилось трудно дышать, они слабели и начинали хуже ориентироваться в пространстве.

Возможно, именно из-за вируса в мозге при COVID-19 наблюдают разные симптомы, выходящие за пределы дыхательной системы: ведь, сидя в мозге, он может много чему вредить. Известны также случаи, когда у больного, который уже пошёл на поправку, вдруг резко ухудшалось состояние. Можно предположить, что так происходит из-за вируса, спрятавшегося в мозге.

Если SARS-CoV-2 проник в организм через нос, он легко доберётся до мозга, будь то мозг мыши или человека. В то же время не стоит забывать, что эти эксперименты ставили на генетически модифицированных мышах, и потому распространять полученные результаты на людей стоит с некоторой осторожностью.