Богомолы покоряют самок в борьбе

Чтобы заслужить право на спаривание и заодно остаться в живых, самцы южноафриканских богомолов вступают в отрытую борьбу со своими самками.

Личная жизнь богомолов давно стала притчей во языцех: все знают, что богомолихи едят самцов, причём нередко начинают есть прямо во время спаривания. Конечно, тут дело не в том, что самки как-то особенно не любят самцов, просто богомолы – агрессивные хищники, и друг к другу относятся, как к еде, особенно, когда встречаются крупная особь и мелкая (а самцы-богомолы часто мельче самок). Если самка сильно проголодалась, она вообще может забыть о размножении и начать приманивать самцов только ради еды. Наконец, размножение для самок обходится дорого с точки зрения энергии и прочих ресурсов. Так что питательные вещества от съеденного самца оказываются очень кстати – его биоматериал используется для формирования яиц.

В то же время самцы вовсе не хотят, чтобы их ели (и их можно понять). По мере возможности они пытаются после спаривания остаться в живых. Кто-то незаметно подкрадывается сзади, стараясь застать самку врасплох и лишить её боевого преимущества, кто-то приносит с собой еду – что-то вроде свадебного пирога, чтобы самка на него отвлеклась. И ещё есть южноафриканские богомолы Miomantis caffra, использующие особую стратегию, которую больше ни у каких других богомолов пока не видели (а их на свете существует более 2000 видов).

Впрочем, стратегией это назвать трудно – самцы M. caffra просто открыто вступают в борьбу с самками. Борьбы длится в среднем 13 секунд, и примерно в 60% случаев самец выходит из неё победителем. Исследователи из Оклендского университета (M. caffra из Южной Африки попали в Новую Зеландию) пишут в Biology Letters, что самка не просто оставляет победившего самца в живых, но и позволяет ему спариться с собой. Так случается не всегда: победа самца не обязательно означает спаривание, хотя в большинстве случаев самка спаривается с победившим самцом.

Залог успеха для самца – атаковать первым и обездвижить самку, схватив её передними ногами. Если самцу это удалось, в 78% случаев он после спаривания уходит невредимым. Передние ноги у богомолов предназначены для хватания добычи, на бедре и голени сидят острые шипы и зубцы, поэтому самец нередко наносит самке раны – серьёзные, но не смертельные. Что только повышает шансы выжить: самцы, которым удалось ранить самку, всегда уходят от неё целыми и невредимыми.

Если же самке удалось первой схватить самца, то для него всё быстро заканчивается. И если умелых самцов долго не встречается, самка начинает размножаться бесполым способом – только в этом случае её потомство будет полными клонами матери.