» » Способна ли наука создавать искусственную древесину?

Способна ли наука создавать искусственную древесину?

Способна ли наука создавать искусственную древесину?

Ученые сделали большой шаг к созданию искусственной древесины

Ученые уже умеют создавать искусственное мясо, благодаря которому в будущем люди будут убивать меньше животных. Но искусственной древесины до сих пор не существует и поэтому мы вынуждены вырубать деревья и лишать животных естественной среды обитания. А ведь это тоже ведет к их постепенному вымиранию. К счастью, недавно американские ученые сделали первые шаги к решению этой проблемы. Они научились размножать клетки растений таким образом, чтобы из них в итоге получалась структура, которая своими свойствами очень похожа на настоящую древесину. Но главная особенность разработанной технологии состоит в том, что в теории древесине можно сразу же придавать нужную форму. Чтобы сделать стол или другую мебель, не нужно выращивать доски, пилить их крепить друг к другу. Просто нужно дать растительным клеткам размножаться, не выходя за определенные рамки.

 

Как производят искусственную древесину?

О новой технологии создания искусственной древесины было рассказано в научном издании New Atlas. Авторами научного открытия являются сотрудники Массачусетского технологического института во главе с профессором Эшли Беквит (Ashley Beckwith). В качестве сырья для производства искусственной древесины они решили использовать живые клетки, взятые из листьев растения цинния (Zinnia). Оно способно расти в любой точке планеты и часто используется в рамках научных работ. Например, в 2016 году цинния стало первым растением, которое зацвело на борту Международной космической станции.

Способна ли наука создавать искусственную древесину?

Так выглядят цветы циннии. Вы наверняка их уже видели

В рамках новой научной работы исследователи извлекли живые клетки цинния и поместили их в питательную среду. Убедившись, что клетки начали воспроизводиться, ученые перенесли их в объемную форму, внутри которой они могли продолжить размножение. В клетки были добавлены растительные гормоны ауксин и цитокинин, чтобы они начали производить вещество, именуемое как лигнин. Именно оно придает древесине твердость — по сути, это и есть основа разрабатываемого материала. В конечном итоге, лигнин и растительные клетки заполнили пустоты внутри объемной формы.

Способна ли наука создавать искусственную древесину?

Схема выращивания искусственной древесины

По словам ученых, изменяя концентрацию двух гормонов, искусственной древесине можно придавать разный уровень твердости. Только вот на данный момент они смогли создать только очень маленькую фигуру. И они не сообщили, сколько времени понадобилось для ее создания. Но если размножение клеток и производство лигнина занимает недели или хотя бы месяцы, это отличная технология. Производители мебели смогут выпускать относительно дешевую продукцию при создании которой не пострадало ни одно настоящее дерево. Но чтобы разработанная технология стала массовой, нужно провести много дополнительных исследований. Как минимум нужно проверить, насколько долговечными получаются изделия из искусственной древесины и не вредит ли этот материал здоровью людей.

Для чего нужна искусственная древесина?

Ученые и сами знают, что им еще предстоит решить много вопросов. По словам одного из авторов исследования Луиса Фернандо Веласкес-Гарсия (Luis Fernando Velasquez-Garcia), им нужно выяснить, сработает ли такой трюк с живыми клетками, взятыми из листьев других растений. Ведь если производители мебели вдруг набросятся на упомянутые выше циннии, они очень быстро исчезнут с лица нашей планеты. Защитники природы могут вовремя взять их под охрану, но в этом случае на разработанной технологии по производству искусственной древесины можно будет ставить крест. Так что нужно надеяться, что клетки других растений взаимодействуют с лигнином таким же образом.

Способна ли наука создавать искусственную древесину?

Структура искусственной древесины под микроскопом

25 январь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Человеческие клетки сделали прозрачными
Хочу все знать

Человеческие клетки сделали прозрачными

Проведенный американскими учеными эксперимент еще не означает появления человека-невидимки, но первый шаг в этом направлении, можно сказать, уже сделан.
Из-за чего в лесах образуются «ледяные волосы»?
Хочу все знать

Из-за чего в лесах образуются «ледяные волосы»?

Прогуливаясь по утреннему широколиственному лесу после холодной ночи у каждого из нас есть небольшой шанс увидеть одно из самых удивительных явлений. На упавших на землю гнилых ветвях дуба, клена и
Плюсы мебели из натурального дерева
Хочу все знать

Плюсы мебели из натурального дерева

Почти вся деревянная мебель довольно дорогая, но это не мешает потребителям пытаться добавить в интерьер некоторые атрибуты из природного материала.
Мягкая мебель в Divan-Max
Хочу все знать

Мягкая мебель в Divan-Max

Создать комфортную и уютную гостиную невозможно без мягкой мебели, которая позволяет придавать комнате особый комфорт и расслабиться после тяжелого рабочего дня.
Ученые научились выращивать «дееспособные» сперматозоиды
Хочу все знать

Ученые научились выращивать «дееспособные» сперматозоиды

Японским ученым из Университета Иокогамы удалось вырастить полноценные сперматозоиды мышей на питательной смеси, которые в дальнейшем могут использоваться для оплодотворения яйцеклеток и получения
Мы едим много древесины
Хочу все знать

Мы едим много древесины

Сами того не зная, мы едим много древесины
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шедевр нашего кино: «Антон Иванович сердится». Почему он считается гениальным творениемРоссийский бомбардировщик будет незаметен для вражеской техники. Что о нем еще известно?Из-за чего румынская пещера Мовиле считается ядовитой?5 самых умных животных на ЗемлеНадежда стратегической авиации РоссииКак встречали Новый год в России. 1917-1941Самые популярные электромобили в разных странах мира7 самых странных экспериментов в космосе


Свежие Статьи
Деньги приносят счастье

Деньги приносят счастье

Обнаружена экзопланета, которая не должна существовать

Обнаружена экзопланета, которая не должна существовать

Как распознать ложь человека по его мимике и движениям?

Как распознать ложь человека по его мимике и движениям?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+