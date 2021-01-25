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Найдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?

Найдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?

Бронзовые «ребра» использовались в качестве денег так же, как и бронзовые топоры и кольца

Деньги в своем современном виде появились только в VII веке до нашей эры. Сначала люди пользовались монетами из дорогих металлов, а потом в обиход вошли и бумажные купюры. А до появления современных денег люди были вынуждены покупать товары и услуги, используя предметы, которые напоминали деньги лишь отдаленно. Например, индейцы Южной Америки использовали в этих целях ракушки и жемчужины. А некоторых частях нашей планеты роль денег выполняли домашний скот и их шкуры. На протяжении многих лет археологи находили бронзовые топоры и кольца, которые почти всегда одинаково весили. Нидерландские ученые рискнули предположить, что эти предметы тоже использовались в качестве денег. И они дали весьма логичное объяснение своему выводу — людям была важна не форма предмета, а материал, из которого он изготовлен.

 


Деньги бронзового века

О самых первых деньгах в мире было рассказано в научном журнале PLoS ONE. На территории Европы археологии уже давно находят множество кладов бронзового века, который начался примерно в XXXV веке до нашей эры. Почти во всех этих кладах есть предметы трех типов: небольшие топоры, кольца и так называемые «ребра» — изделия в виде разомкнутых колец. Клады располагались в тысячах километрах друг от друга, но формы, размеры и массы объектов везде были одинаковыми. В ходе изучения этих артефактов у нидерландских ученых возникла мысль — а что, если они имеют дело с первыми в истории деньгами?

Найдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?

На карте показаны места обнаружения «первых денег». Черными кружками указаны клады с кольцами и «ребрами» а красными треугольниками – клады с топорами. В синих квадратах есть и то, и другое.

Главной особенностью денежных единиц является то, что они должны иметь одинаковую ценность. То есть, если предположение ученых верно, найденные объекты должны быть одинаковыми по массе. В рамках научной работы исследователи использовали 5028 предметов. Среди них оказались 609 топоров, 2639 колец и 1780 «ребер». Все эти артефакты были собраны из разных кладов, то есть имели разное происхождение и были изготовлены в разное время. Современные весы показали, что средняя масса каждого объекта равняется 195 граммам. Если взять в руки бронзовый топор и, например, кольцо, в 70% они будут казаться одинаковыми по массе.

Найдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?

Из бронзовых «ребер» можно было сделать более полезные в быту вещи

Из этого следует, что найденные археологами предметы действительно могли представлять для древних людей одинаковую ценность. Такое подобие денег можно было просто обменивать и хранить. Но владельцы также могли использовать их по назначению: топорами рубить дрова, а кольца носить на пальцах. Только вот в каких целях было возможно использовать «ребра», ученым до сих пор толком неизвестно. Но из них в любом случае можно было извлечь пользу. Например, ничто не мешало людям расплавить изделие и сделать другую вещь из бронзы.

Самые первые деньги

На протяжении последующих веков люди перестали использовать предметы и начали просто меняться кусками металла. Большой ценностью пользовались бронза, серебро, медь, железо, золото и другие материалы. Иногда в качестве денежных единиц использовались металлические слитки, но они были неудобны по двум причинам. Во-первых, каждый раз их массу нужно было взвешивать. Во-вторых, возникала необходимость определять пробу. Так принято называть весовое содержание основного благородного металла (золота, серебра и так далее) в сплаве.

Найдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?

Впрочем, слитки драгоценных металлов до сих пор используются в банках

Примерно в VII веке появились чеканные монеты — деньги, к которым мы уже давно привыкли. Они быстро распространились по всем уголкам мира, потому что их было легко хранить и обмениваться ими. Но в истории были моменты, когда монеты снова исчезали. Причины всегда были разные. Например, на Руси в XII—XIV веках иссяк приток серебра из других стран. Местонахождений серебра на нашей территории не было, следовательно, и монеты было не из чего изготавливать. Но после так называемых «безмонетных периодов» деньги снова появлялись. И появление происходило так же плавно, как и исчезновение.

Найдены самые первые деньги в истории. Как они выглядят?

Древние серебряные монеты

А вот бумажные деньги появились только в 910 году, на территории Китая. В 1661 году году были напечатаны самые первые в мире банкноты — это произошло в Стокгольме (Швеция). А в России первые бумажные деньги, именуемые как ассигнационные рубли, были введены в 1769 году, во время правления Екатерины II.

Сегодня же наличными уже мало кто пользуется. Нужные в обиходе средства хранятся на банковских картах и в этом есть много плюсов. Особенно сильно виртуальные деньги пригодились во время пандемии коронавируса. Купюры и монеты переходят через сотни рук и на их поверхностях живут миллионы бактерий и могут обитать даже вирусы. А при бесконтактных платежах никакого риска подцепить болезнь нет.

25 январь 2021 /
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