Зачем самки богомолов откусывают головы самцам?

Самки богомолов откусывают голову самцам не всегда, потому что те умеют давать отпор

На территории Европы, Египта и многих других стран можно повстречать одних из самых необычных насекомых — богомолов. Многим людям они известны благодаря тому, что после спаривания самки откусывают своим партнерам голову. Об этом вы уже наверняка много раз читали в подборках «интересных фактов», однако, это утверждение правдиво лишь наполовину. В ходе многочисленных наблюдений за богомолами исследователи выяснили, что самки откусывают головы самцов лишь в 50% случаев. Готовые к спариванию самцы будто-бы играют в «русскую рулетку», в результате которой они либо умрут, либо выживут. Самки богомолов поедают представителей другого пола и даже своих детей из-за того, что половые гормоны провоцируют у них очень агрессивное поведение. Но недавно ученые выяснили, что некоторые самцы могут противостоять безжалостным самкам — это очень даже большое и важное научное открытие.

Кто такие богомолы?

Богомолы являются хищными насекомыми, длина тела которых может достигать 7,5 сантиметров. Самки всегда крупнее самцов. Цвет тела богомолов очень изменчив и зависит от окружающей среды. Чтобы замаскироваться на фоне дикой природы, насекомые могут обрести как зеленый оттенок, так и окраситься в коричневый цвет. Задние конечности богомолов предназначены для бега, а передние оснащены шипами и используются для хватания пищи. У этих насекомых есть крылья, но хорошо летать могут только самцы. А все потому, что самки гораздо крупнее их и зачастую попросту не могут поднять свое тело.

Отряд богомоловых насчитывает 2853 вида животных

Самцы богомолов питаются мелкими насекомыми, но самки могут нападать и на более крупных жертв. Они всегда атакуют из засады, в чем им здорово помогает способность маскироваться под окружающую среду. Сначала они почти не двигаются, но когда потенциальная добыча оказывается в пределах досягаемости, сразу обхватывают их передними конечностями. В охотничьей позе они похожи на молящегося человека, поэтому их и прозвали «богомолами».

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Спаривание богомолов

В период спаривания у самок вырабатываются половые гормоны, которые усиливают их агрессивность. В этом состоянии они готовы оторвать голову не только самцам, но и другим самкам и даже вылупившимся детям. В обществе богомолов распространен каннибализм, потому что на ранней стадии развития яиц самкам очень нужны питательные вещества. Искать других насекомых долго, поэтому самки и хватают первое, что попадется под руку после спаривания. Так что не удивительно, что их первыми жертвами становятся их половые партнеры.

Но самцы погибают только в 50% случаев, так что у них всегда есть шанс выжить. В этом недавно убедились ученые из Новой Зеландии. Они поймали 52 пары богомолов вида Miomantis caffra, поместили их в пластиковые стаканы объемом 700 миллилитров и наблюдали за их поведением на протяжении 24 часов. Важно отметить, что перед экспериментом самки были досыта накормлены мухами и привыкли к условиям внутри стаканов. Самцы были выпущены к ним в последнюю очередь.

Оказалось, что самцы богомолов вида Miomantis caffra имеют больше шансов на выживание после спаривания, чем представители других видов. Исследователи выяснили, что при встрече самки и самцы начинают ожесточенную битву. Если самец сможет одержать победу, он с 75% долей вероятности сумеет выжить после спаривания. А все потому, что во время сражения им удается ранить самок и лишить их части сил. Звучит жестоко но, судя по всему, богомолы сами по себе очень жестокие существа. Самки отрывают самцам головы, а те пытаются как можно сильнее их ранить. У них своя атмосфера.

Стоит отметить, что это не первая статья о богомолах на нашем сайте. Ранее об этих удивительных существах рассказывала моя коллега Любовь Соковикова. Она поделилась несколькими интересными фактами о богомолах и рассказала, почему эти насекомые еще более страшные, чем нам кажется. Хоть эти создания и не опасны для людей, встретиться с ними не захотите. Впрочем, в мире их насчитывается более 2850 видов, среди которых очень даже красивые — лично я был бы не против посмотреть на них вживую. Фотографиями этих красавцев моя коллега тоже поделилась, поэтому настоятельно рекомендую почитать ее статью. Вот ссылка.