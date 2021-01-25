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Зачем самки богомолов откусывают головы самцам?

Зачем самки богомолов откусывают головы самцам?

Самки богомолов откусывают голову самцам не всегда, потому что те умеют давать отпор

На территории Европы, Египта и многих других стран можно повстречать одних из самых необычных насекомых — богомолов. Многим людям они известны благодаря тому, что после спаривания самки откусывают своим партнерам голову. Об этом вы уже наверняка много раз читали в подборках «интересных фактов», однако, это утверждение правдиво лишь наполовину. В ходе многочисленных наблюдений за богомолами исследователи выяснили, что самки откусывают головы самцов лишь в 50% случаев. Готовые к спариванию самцы будто-бы играют в «русскую рулетку», в результате которой они либо умрут, либо выживут. Самки богомолов поедают представителей другого пола и даже своих детей из-за того, что половые гормоны провоцируют у них очень агрессивное поведение. Но недавно ученые выяснили, что некоторые самцы могут противостоять безжалостным самкам — это очень даже большое и важное научное открытие.

 


Кто такие богомолы?

Богомолы являются хищными насекомыми, длина тела которых может достигать 7,5 сантиметров. Самки всегда крупнее самцов. Цвет тела богомолов очень изменчив и зависит от окружающей среды. Чтобы замаскироваться на фоне дикой природы, насекомые могут обрести как зеленый оттенок, так и окраситься в коричневый цвет. Задние конечности богомолов предназначены для бега, а передние оснащены шипами и используются для хватания пищи. У этих насекомых есть крылья, но хорошо летать могут только самцы. А все потому, что самки гораздо крупнее их и зачастую попросту не могут поднять свое тело.

Зачем самки богомолов откусывают головы самцам?

Отряд богомоловых насчитывает 2853 вида животных

Самцы богомолов питаются мелкими насекомыми, но самки могут нападать и на более крупных жертв. Они всегда атакуют из засады, в чем им здорово помогает способность маскироваться под окружающую среду. Сначала они почти не двигаются, но когда потенциальная добыча оказывается в пределах досягаемости, сразу обхватывают их передними конечностями. В охотничьей позе они похожи на молящегося человека, поэтому их и прозвали «богомолами».

 

Сомневаетесь в жестокости богомолов? Посмотрите это видео

Спаривание богомолов

В период спаривания у самок вырабатываются половые гормоны, которые усиливают их агрессивность. В этом состоянии они готовы оторвать голову не только самцам, но и другим самкам и даже вылупившимся детям. В обществе богомолов распространен каннибализм, потому что на ранней стадии развития яиц самкам очень нужны питательные вещества. Искать других насекомых долго, поэтому самки и хватают первое, что попадется под руку после спаривания. Так что не удивительно, что их первыми жертвами становятся их половые партнеры.

Зачем самки богомолов откусывают головы самцам?

Спаривание богомолов выглядит так

Но самцы погибают только в 50% случаев, так что у них всегда есть шанс выжить. В этом недавно убедились ученые из Новой Зеландии. Они поймали 52 пары богомолов вида Miomantis caffra, поместили их в пластиковые стаканы объемом 700 миллилитров и наблюдали за их поведением на протяжении 24 часов. Важно отметить, что перед экспериментом самки были досыта накормлены мухами и привыкли к условиям внутри стаканов. Самцы были выпущены к ним в последнюю очередь.

Зачем самки богомолов откусывают головы самцам?

Богомол вида Miomantis caffra

Оказалось, что самцы богомолов вида Miomantis caffra имеют больше шансов на выживание после спаривания, чем представители других видов. Исследователи выяснили, что при встрече самки и самцы начинают ожесточенную битву. Если самец сможет одержать победу, он с 75% долей вероятности сумеет выжить после спаривания. А все потому, что во время сражения им удается ранить самок и лишить их части сил. Звучит жестоко но, судя по всему, богомолы сами по себе очень жестокие существа. Самки отрывают самцам головы, а те пытаются как можно сильнее их ранить. У них своя атмосфера.

Стоит отметить, что это не первая статья о богомолах на нашем сайте. Ранее об этих удивительных существах рассказывала моя коллега Любовь Соковикова. Она поделилась несколькими интересными фактами о богомолах и рассказала, почему эти насекомые еще более страшные, чем нам кажется. Хоть эти создания и не опасны для людей, встретиться с ними не захотите. Впрочем, в мире их насчитывается более 2850 видов, среди которых очень даже красивые — лично я был бы не против посмотреть на них вживую. Фотографиями этих красавцев моя коллега тоже поделилась, поэтому настоятельно рекомендую почитать ее статью. Вот ссылка.

25 январь 2021 /
Хочу все знать
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