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Почему у людей разные группы крови?

Почему у людей разные группы крови?

А вы знали, что группы крови существуют не только у людей, но и у животных?

Если все, что вы знаете о крови, это то, что она красная, пора наверстать упущенное. Кровь, как известно, состоит из множества различных компонентов. В ее составе есть как красные кровяные тельца (эритроциты), которые переносят кислород и и помогают бороться с инфекцией, так и белые кровяные тельца (лейкоциты), выполняющие в организме функцию защиты от возбудителей болезней. Еще есть кровяные пластинки (тромбоциты), которые участвуют в процессах свертываемости крови. А еще есть плазма, которая снабжает организм питательными веществами. Помимо белков, соли, ферментов и микроэлементам, в плазме также содержатся антитела, которые ваша иммунная система использует для борьбы с чужеродными захватчиками – микробами и бактериями. Интересно, что о существовании нескольких групп крови человечество не ведало вплоть до 1900 года. Именно тогда австрийский иммунолог Карл Ландштайнер обнаружил, что существует несколько групп крови А, В и О. Открытие Ландштайнера стало судьбоносным: до обнаружения групп крови, подавляющее большинство случаев переливания крови от человека к человеку заканчивались трагически. Но что отличает одну группу крови от другой? Всему виной антигены – покрытие вокруг эритроцитов, которое помогает организму определить, какие клетки его собственные, а какие чужие. Подробнее – в этом материале.


Как классифицируют кровь?

Одним из важнейших научных открытий в истории нашего вида стало открытие, подтверждающее биологическое разнообразие людей. В 1930 году врач Карл Ландштайнер за свою работу был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Несколько лет спустя ученые обнаружили четвертую группу крови АВ. Однако к середине XX-го века ученые получили подтверждение, что совместимость людей по иммунологическим характеристикам крови не исчерпывается классическим разделением на четыре группы крови. Был обнаружен белок (в медицине обозначается латинской буквой D), присутствующий в крови примерно 85% людей, что означало, что у оставшихся 15% этот белок отсутствовал.

Если перелить человеку с белком D в крови (85%) кровь человека без белка (15%), то организм реципиента начинает вырабатывать антитела к этому белку, то есть это вещество является антигеном. Наличие белка D в крови или его отсутствие позволило ученым классифицировать кровь по резус-фактору. Если в вашей крови присутствует белок D, это означает, что ваш резус-фактор положительный (Rh+), и вы принадлежите к большинству, тем самым 85%. Но если данного антигена в вашей крови нет, то ваш резус-фактор отрицательный (Rh-). Резус-фактор в течение жизни не изменяется.

Почему у людей разные группы крови?

Человеческая кровь содержит антигены – белки и другие молекулы, присутствующие снаружи красных кровяных телец. Именно они помогают определить, какая у вас группа крови.

Сколько групп крови существует?

Сегодня подавляющее большинство людей имеют одну из восьми групп крови. Кровь классифицируется в соответствии с системой групп открытой Ландштайнером – АВО. Если в вашей крови есть антигены А, ваша группа крови А. Если у вас есть антигены В, ваша группа крови В. У некоторых людей одновременно присутствуют антигены А и В, что дарит им кровь четвертой группы АВ. А вот у людей с группой крови О нет ни А, ни В антигенов. Каждый из этих типов далее разбивается на основе их резус-фактора – у одних людей он положительный (Rh+), у других отрицательный (Rh-). Интересно, что очень небольшое количество людей вообще не имеют резус-фактора. Но от чего это зависит?

То, насколько распространена или редка группа крови, зависит от расы, этнического происхождения и того, в какой части мира вы живете. В книге «Группы крови и антигены эритроцитов», говорится о том, что группа крови В распространена у людей в Азии, в то время как группа крови А распространена в Центральной и Восточной Европе. В США и Западной Европе О-положительная группа крови является наиболее распространенной, как и наличие положительного резус-фактора. Четвертая отрицательная группа крови является самой редкой на планете.

Почему у людей разные группы крови?

Каждый родитель вносит один из своих двух аллелей A, B или O (форма гена) в группу крови ребенка. Аллель О считается рецессивным геном, что означает, что он не всегда экспрессируется. Таким образом, если женщина с аллелями ОО родит ребенка от мужчины с аллелями ВВ, у ребенка будет группа крови В.

Важно понимать, что свою группу крови вы унаследовали от родителей и изменить ее никогда не сможете, как не можете изменить цвет глаз. Ребенок наследует от родителей ту группу крови, ген которой доминирующий (А и В доминирующие всегда). Если у одного из родителей А группа крови, а у другого – В , то у ребенка есть теоретическая возможность стать обладателем любой из четырех групп крови. А вот если ребенок от одного из родителей наследует О ген, а от другого – А ген, то его возможные группы крови будут А или О; в случае если от обоих родителей наследуется О ген, то у всех детей будет О группа крови. Недавно исследователи из Медицинской школы Университета Эмори составили диаграмму того, какие группы крови могут возникнуть, подробнее ознакомиться с диаграммой можно на официальном сайте университета.

25 январь 2021 /
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