Как муравьи превращают другие виды в своих рабов?

Муравей кроваво-красного цвета (Formica sanguinea) несет недавно приобретенного раба.

Репутации муравьев можно позавидовать. Эти трудолюбивые насекомые жертвуют своей собственной выгодой ради общего блага колонии. Они живут, чтобы служить своей королеве и заботиться обо всех основных задачах, включая уход за потомством, сбор пищи и поддержание порядка в муравейнике. Но, как это часто случается, далеко не все виды муравьев свою репутацию оправдывают. Так, несколько видов нашли способ передавать все важные задачи в руки исполнителей – своих более слабых собратьев. Вид с говорящим названием муравьи-рабовладельцы, как оказалось, специализируются на ограблении потомства других видов. Во время регулярных набегов, рабовладельцы нападают на соседние муравейники, убивают взрослых, а оплодотворенные яйца уносят с собой. Вылупившись, крошки-муравьи не знают кто их настоящие родители, а потому исполняют приказы от новых хозяев, своих похитителей. Интересно, что в их трудовую задачу входит забота о потомстве муравьев-рабовладельцев, в результате чего рабовладельцы могут стать настолько зависимыми от рабов, что не смогут прокормить себя без посторонней помощи. И все же, не все муравьи-рабы добровольно принимают свою участь. Некоторые яростно рвут на куски потомство своих хозяев, выкидывая остатки за пределы муравейника.

Обычные насекомые?

Муравьи – обычные насекомые, но они обладают некоторыми уникальными способностями. Более 10 000 известных видов муравьев встречаются по всему миру, они особенно распространены в тропических лесах, где могут составлять до половины всех насекомых, живущих в некоторых местах. Интересно, что внешне муравьи очень похожи на термитов и их довольно часто путают. Отличить термита от муравья можно по узкой талии последнего – между брюшком и грудной клеткой. Еще у муравьев довольно большие головы, изогнутые усики и мощные челюсти. Эти насекомые относятся к отряду перепончатокрылых, к которому относятся осы и пчелы.

Муравьи обычно живут в структурированных гнездовых сообществах, которые могут располагаться под землей, в курганах на уровне земли или на деревьях. Возглавляет муравьиные сообщества королева или королевы, главная задача которой – отложить тысячи яиц, которые обеспечат выживание колонии. Рабочие муравьи (именно их чаще всего видят люди) – это бескрылые самки, которые вместо размножения заняты поиском пищи, заботе о потомстве королевы, работе в муравейнике, защищают сообщество и выполняют множество других обязанностей. Жизнь самцов более расслабленная, так как главная их цель – спаривание с королевой. Вот только выполнив эту функцию они могут умереть.

Интересно, что муравьи общаются и сотрудничают с помощью химических веществ, которые могут предупредить других об опасности или привести их к источнику пищи. Обычно муравьи питаются нектаром, семенами, грибами или насекомыми. Тем не менее, у некоторых видов муравьев вкусы довольно необычные. Армия муравьев может охотиться на рептилий, птиц или даже мелких млекопитающих.

Сегодня муравьи проживают на всех континентах кроме Антарктики.

На самом деле существует довольно много необычных видов муравьев. Более того, в природе существуют виды, паразитирующие на муравьях и заставляющих их в прямом смысле этого слова покончить с собой.

Мы же, тем временем, вернемся к муравьям, которые восстают против диктатуры муравьев-рабовладельцев. Их размер, как правило, не превышает 3 мм, а обитают они в листовой подстилке смешанных листьев на восточном побережье США и в южных частях Канады. В большинстве случаев эти муравьи даже не подозревают, что являются рабами. Когда яйца, похищенные во время набегов муравьев-рабовладельецев, созревают и маленькие муравьи появляются на свет, они узнают запах гнезда и его обитателей и принимают его как свой дом. В большинстве случаев эта система работает хорошо и, вероятно, является одной из причин, по которой рабство у муравьев работает – молодые муравьи могут и будут узнавать запах рабовладельческого гнезда и принимать его как свой собственный.

Как отмечает The Conversation, с эволюционной точки зрения восстание рабов у муравьев представляет интересную проблему, поскольку порабощенные муравьи не получают прямой выгоды от своего поведения. Поскольку рабовладельцы намного больше и сильнее, рабы никогда не нападают на своих подавителей напрямую, а вместо этого нацеливаются на беспомощных отпрысков своих хозяев. Такая партизанская стратегия помогает сохранить небольшое число рабовладельцев, но никогда не приведет к «свержению правящего класса» муравьев-рабовладельцев.

Эволюционная головоломка

Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть историю порабощенных видов муравьев. Эти муравьи обитают в изменчивой и хрупкой среде, в так называемых временных гнездах – обычно желудях в лесной лиственной подстилке. Подобная среда обитания вынуждает муравьев регулярно переселяться, и иногда колония делится, если найдено более одного подходящего места для гнезда. Как следствие, многие из этих маленьких муравьиных сообществ населяют многочисленные гнезда в непосредственной близости друг к другу.

Интересно, что муравьи-рабовладельцы совершают набеги несколько раз в течение года и нападают только на одно гнездо за раз. Как следствие, шанс того, что родственники некоторых порабощенных рабочих муравьев переживут нападение и по-прежнему будут жить в непосредственной близости от колонии рабовладельцев, которая заключила в тюрьму их сестер, возрастает. Поскольку набеги – задача трудоемкая, чем меньше рабовладельцев поблизости, тем меньше набегов на окружающие муравейники и гнезда. Таким образом, восстая, муравьи-рабы помогают не себе, а защищают своих близких в гнезде по соседству. И все же, никто точно не знает, почему муравьи-рабы нападают на потомство своих хозяев, но результат восстаний увеличивает шансы на жизнь их родственников в соседних гнездах.