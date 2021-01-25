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Как муравьи превращают другие виды в своих рабов?

Как муравьи превращают другие виды в своих рабов?

Муравей кроваво-красного цвета (Formica sanguinea) несет недавно приобретенного раба.

Репутации муравьев можно позавидовать. Эти трудолюбивые насекомые жертвуют своей собственной выгодой ради общего блага колонии. Они живут, чтобы служить своей королеве и заботиться обо всех основных задачах, включая уход за потомством, сбор пищи и поддержание порядка в муравейнике. Но, как это часто случается, далеко не все виды муравьев свою репутацию оправдывают. Так, несколько видов нашли способ передавать все важные задачи в руки исполнителей – своих более слабых собратьев. Вид с говорящим названием муравьи-рабовладельцы, как оказалось, специализируются на ограблении потомства других видов. Во время регулярных набегов, рабовладельцы нападают на соседние муравейники, убивают взрослых, а оплодотворенные яйца уносят с собой. Вылупившись, крошки-муравьи не знают кто их настоящие родители, а потому исполняют приказы от новых хозяев, своих похитителей. Интересно, что в их трудовую задачу входит забота о потомстве муравьев-рабовладельцев, в результате чего рабовладельцы могут стать настолько зависимыми от рабов, что не смогут прокормить себя без посторонней помощи. И все же, не все муравьи-рабы добровольно принимают свою участь. Некоторые яростно рвут на куски потомство своих хозяев, выкидывая остатки за пределы муравейника.

 


Обычные насекомые?

Муравьи – обычные насекомые, но они обладают некоторыми уникальными способностями. Более 10 000 известных видов муравьев встречаются по всему миру, они особенно распространены в тропических лесах, где могут составлять до половины всех насекомых, живущих в некоторых местах. Интересно, что внешне муравьи очень похожи на термитов и их довольно часто путают. Отличить термита от муравья можно по узкой талии последнего – между брюшком и грудной клеткой. Еще у муравьев довольно большие головы, изогнутые усики и мощные челюсти. Эти насекомые относятся к отряду перепончатокрылых, к которому относятся осы и пчелы.

Муравьи обычно живут в структурированных гнездовых сообществах, которые могут располагаться под землей, в курганах на уровне земли или на деревьях. Возглавляет муравьиные сообщества королева или королевы, главная задача которой – отложить тысячи яиц, которые обеспечат выживание колонии. Рабочие муравьи (именно их чаще всего видят люди) – это бескрылые самки, которые вместо размножения заняты поиском пищи, заботе о потомстве королевы, работе в муравейнике, защищают сообщество и выполняют множество других обязанностей. Жизнь самцов более расслабленная, так как главная их цель – спаривание с королевой. Вот только выполнив эту функцию они могут умереть.

Интересно, что муравьи общаются и сотрудничают с помощью химических веществ, которые могут предупредить других об опасности или привести их к источнику пищи. Обычно муравьи питаются нектаром, семенами, грибами или насекомыми. Тем не менее, у некоторых видов муравьев вкусы довольно необычные. Армия муравьев может охотиться на рептилий, птиц или даже мелких млекопитающих.

Как муравьи превращают другие виды в своих рабов?

Сегодня муравьи проживают на всех континентах кроме Антарктики.

На самом деле существует довольно много необычных видов муравьев. Более того, в природе существуют виды, паразитирующие на муравьях и заставляющих их в прямом смысле этого слова покончить с собой.

Мы же, тем временем, вернемся к муравьям, которые восстают против диктатуры муравьев-рабовладельцев. Их размер, как правило, не превышает 3 мм, а обитают они в листовой подстилке смешанных листьев на восточном побережье США и в южных частях Канады. В большинстве случаев эти муравьи даже не подозревают, что являются рабами. Когда яйца, похищенные во время набегов муравьев-рабовладельецев, созревают и маленькие муравьи появляются на свет, они узнают запах гнезда и его обитателей и принимают его как свой дом. В большинстве случаев эта система работает хорошо и, вероятно, является одной из причин, по которой рабство у муравьев работает – молодые муравьи могут и будут узнавать запах рабовладельческого гнезда и принимать его как свой собственный.

Как муравьи превращают другие виды в своих рабов?

Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.

Как отмечает The Conversation, с эволюционной точки зрения восстание рабов у муравьев представляет интересную проблему, поскольку порабощенные муравьи не получают прямой выгоды от своего поведения. Поскольку рабовладельцы намного больше и сильнее, рабы никогда не нападают на своих подавителей напрямую, а вместо этого нацеливаются на беспомощных отпрысков своих хозяев. Такая партизанская стратегия помогает сохранить небольшое число рабовладельцев, но никогда не приведет к «свержению правящего класса» муравьев-рабовладельцев.

Эволюционная головоломка

Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть историю порабощенных видов муравьев. Эти муравьи обитают в изменчивой и хрупкой среде, в так называемых временных гнездах – обычно желудях в лесной лиственной подстилке. Подобная среда обитания вынуждает муравьев регулярно переселяться, и иногда колония делится, если найдено более одного подходящего места для гнезда. Как следствие, многие из этих маленьких муравьиных сообществ населяют многочисленные гнезда в непосредственной близости друг к другу.

Интересно, что муравьи-рабовладельцы совершают набеги несколько раз в течение года и нападают только на одно гнездо за раз. Как следствие, шанс того, что родственники некоторых порабощенных рабочих муравьев переживут нападение и по-прежнему будут жить в непосредственной близости от колонии рабовладельцев, которая заключила в тюрьму их сестер, возрастает. Поскольку набеги – задача трудоемкая, чем меньше рабовладельцев поблизости, тем меньше набегов на окружающие муравейники и гнезда. Таким образом, восстая, муравьи-рабы помогают не себе, а защищают своих близких в гнезде по соседству. И все же, никто точно не знает, почему муравьи-рабы нападают на потомство своих хозяев, но результат восстаний увеличивает шансы на жизнь их родственников в соседних гнездах.

25 январь 2021 /
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