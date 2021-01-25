Почему детям нельзя быть вегетарианцами?

Веганская диета вредна для детей и ученые это уже доказали

По данным за 2018 год, на нашей планете живет около 7,594 миллиарда человек. Примерно 950 миллионов из них придерживаются веганской диеты, то есть они не едят пищу животного происхождения. И речь не только о мясе: молоко, яйца, мед и многое другое — все находится под запретом. Считается, что установив такие жесткие ограничения, люди перестают вредить природе и животным. Это действительно так и в какой-то мере такой подход к окружающей среде достоин похвалы. Только вот некоторые веганы навязывают свои привычки детям, чьи организмы работают совершенно не так, как у взрослых. Дети постоянно растут и развиваются, для чего требуется очень много питательных веществ. А веганская диета, само собой разумеется, не может дать детям все необходимые для их здорового развития компоненты. При раннем переходе на веганскую диету с детским здоровьем могут возникнуть проблемы и недавно ученые смогли выяснить, какие именно.

Польза веганства для взрослых

Воздействие веганской диеты на организмы взрослых людей уже хорошо изучено. Если говорить в целом, то ничего плохого в ней нет. Все вещества, которые есть в мясе и других продуктах животного происхождения, можно получить из растительной пищи. Комплексное исследование 1999 года показало, что отказ от мяса и других подобных продуктов на 26% снижает риск смерти от ишемической болезни сердца. Также есть основание полагать, что веганская диета оберегает от развития рака и других опасных заболеваний.

Веганская диета полезна, но не всегда

Считается, что веганская диета повышает энергичность и сконцентрированность. У человека может снизиться уровень холестерина в крови, а также измениться микробиом кишечника. И все это — большой плюс, потому что в этих случаях у человека уменьшается риск развития ожирения и сахарного диабета. Обо всем этом на своем примере узнал Хьюго Тернер, который со своим братом близнецом занимаются экстремальными путешествиями и проводят над собой эксперименты. В середине 2020 года я рассказывал, как они решили на протяжении 12 недель придерживаться разных диет. Хьюго полностью перешел на веганскую диету, в то время как его брат продолжил питаться мясом. Об изменениях, которые произошли в их организмах, можно почитать в этом материале.

От чего страдают дети веганов?

Результаты исследования на тему влияния веганской диеты на организмы детей, были опубликованы в научном журнале EMBO Molecular Medicine. В рамках научной работы международная группа ученых следили за состоянием 40 детей примерно 3,5-летнего возраста. Все они ходили в детские сады Хельсинки (Финляндия) и питались либо по традиционной мясной диеты, либо уже были веганами. Дети не имели хронических заболеваний, а о полном рационе их питания ученые узнали из анкет, которые были заполнены родителями участников исследования.

В рамках научной работы у детей регулярно брали образцы крови и другие анализы. В ходе их изучения выяснилось, что у детей-веганов наблюдается недостаток витамина A, который играет важную роль в формировании костей и зубов, а также нужен для нормального обмена веществ. Вдобавок, у маленьких приверженцев веганской диеты был замечен недостаток витамина D. Он нужен человеческому организму для крепкого иммунитета, поддержания оптимального уровня артериального давления и правильной работы сердца. Недавно стало известно, что он может защищать от заражения коронавирусом.

Вдобавок ко всему этому, веганская диета не смогла обеспечить детям достаточное количество хорошего холестерина. Также анализы показали недостаток кислот класса омега-3, которые особенно важны для детского организма, потому что поддерживают здоровое развитие и способны обеспечить долголетие.

В конечном итоге получается, что веганская диета может привести к многочисленным патологиям у детей. Например, у них могут возникнуть проблемы со зрением, костями и зубами, а длительность жизни — заметно сократиться. Поэтому гораздо разумнее дать детям подрасти и сделать осознанный выбор, переходить им на веганскую диету, или нет. Ведь какой бы полезной для тела и окружающего мира не казалась веганская диета, здоровье собственных детей гораздо важнее.

Подробнее о веганстве можно почитать, перейдя по этой ссылке. В статье я рассказал о том, употребление каких именно продуктов отрицают веганы, когда отмечается день вегана и кто производит веганскую продукцию. Также я затронул тему о том, как некоторые приверженцы веганского образа жизни становятся опасными для общества.