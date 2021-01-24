Почему кошки любят кошачью мяту

Кошачья мята действует на котиков как героин – на людей, и заодно защищает их от комаров.

Запах кошачьей мяты вводит кошек в эйфорию – у растения есть особые вещества из класса иридоидов, которые защищают его от тли, и заодно действуют на кошек вот таким интересным образом. Похожие иридоиды есть у актинидии полигамной, которая растёт на Дальнем Востоке – от неё котики тоже балдеют. Но почему эти вещества так действуют на кошек и что происходит при этом в кошачьем мозгу?

Сотрудники Университета Иватэ с коллегами из Университета Нагоя и Ливерпульского университета потратили пять лет на эксперименты с разными кошками и разными веществами. И в кошачьей мяте, и в актинидии есть много иридоидов, и самыми действенными кошачьими эйфоретиками среди них оказались непетолактон из мяты и непетолактол из актинидии. В дальнейшем исследователи работали только с непетолактолом из актинидии, полагая, что мятный эйфоретик во всём на него похож.

Опыты с непетолактолом показали, что его любят как домашние кошки, так и рыси, ягуары и леопарды. Собаки и мыши остались к нему равнодушны.В статье в Science Advances говорится, что под действием непетолактола у кошек в крови повышался уровень бета-эндорфина – гормона и нейромедиатора, который связывается с опиоидными рецепторами. Если кошкам вводили налоксон, который блокирует опиоидную систему мозга, то непетолактол на них не действовал. Налоксон используют при лечении тех, у кого случилась передозировка опиоидами. В целом можно сказать, что кошачья мята и актинидия действуют на котиков подобно тому, как на людей действуют опиаты – героин, морфий и т. д.: вещества из растений стимулируют те же нервные центры, что и человеческие наркотики. Правда, у котиков всё же не появляется настолько сильной зависимости от мяты, чтобы всю жизнь потратить только на её поиски.

Но вещества из кошачьей мяты и актинидии дают кошкам не только эйфорию. Около двух десятков лет назад было обнаружено, что непетолактон из мяты отпугивает комаров. Как оказалось, непетолактол из актинидии действует так же. Подопытным кошкам давали успокоительное, намазывали голову непетолактолом и засовывали в камеру, где летали комары (без успокоительного всё это вряд ли удалось бы проделать).



Оказалось, что кошачью на голову, намазанную непетолактолом, садится вдвое меньше комаров. Кошки охотятся из засады, а ведь очень трудно сидеть тихо в засаде, пока тебя едят комары. Поэтому когда котик старается с ног до головы вымазаться в запахе кошачьей мяты, он не только демонстрирует опиатно-эндорфиновую эйфорию, но и пытается заранее избавиться от комаров на случай, если ему придёт в голову поохотиться.