Монеты-стрелки древнегреческого города отливали скифы?

В пользу этой гипотезы говорит состав бронзового сплава, из которого сделаны монеты.

Письмо Апатория к Невмению. Изображение из книги: Смекалова Т.Н., Кутайсов В.А. Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Эпоха поздней бронзы. Ранний железный век. Античность. – Спб.: Алетейя, 2017. – 448 с. (Серия «Археологические атласы Северного Причерноморья». Том II).Монеты-стрелки из Керкинитиды. фото из книги: Кутайсов В.А., Смекалова Т.Н., Дубинина Л.И., Губанов Ю.Б., Куликов А.В., Фридрихсон С.К., Гаврилюк А.Н. Монетные сплавы Керкинитиды. – СПб.: Алетейя, 2020. – 72 с. (Серия «Археометрия Причерноморья», Вып. 2).Наука и жизнь // Иллюстрации ‹ › Открыть в полном размере

Первые монеты Керкинитиды, древнейшего греческого города в Западном Крыму (современная Евпатория), возможно, были отлиты «мигрирующими» скифскими мастерами. Об этом говорят результаты исследования их сплава, опубликованные в недавнем выпуске журнала Stratum plus.

Керкинитида была основана в третьей четверти VI в. до н.э. Во второй половине IV в. до н.э. она вошла в состав Херсонесского государства, а во второй половине II в. до н.э. была захвачена поздними скифами.

В период своего расцвета Керкинитида была сравнительно большим городом – площадью около 5,3 гектара. Её защищали мощные стены, окружавшие плотную внутреннюю застройку. Последняя была регулярной: дома блокировались в кварталы, разделённые сеткой улиц. Эта застройка классического и эллинистического времени сохранилась в Керкинитиде лучше, чем в других античных городах Северного Причерноморья.

Самые ранние монеты Керкинитиды представляли собой небольшие – длиной 1,7-2,2 мм – отливки в форме стрелок с двумя лопастями. Их отливали, вероятно, в первой трети V в. до н.э. и активно использовали до середины того же столетия. Похожие монеты-стрелки находили и в других городах Северо-Западного Причерноморья – на Березани и в Ольвии (современная Украина), Истрии (Румыния), Одессосе, Мессембрии и Аполлонии Понтийской (Болгария). Но монеты из Керкинитиды несколько отличаются формой.

Авторы статьи в Stratum plus – В.А. Кутайсов (д.и.н.) и Т.Н. Смекалова (д.и.н., КФУ, Курчатовский институт) – отобрали для исследования 17 монет-стрелок, которые хранятся в Евпаторийском краеведческом музее. Состав определяли с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии.

Оказалось, что эти монеты отлили из бронзы, которая, кроме обычных добавок – олова и свинца, – содержала и сурьму: от 2,4 до 11,4%. Интересно, что такие же результаты ранее получили румынские и итальянские исследователи, правда, всего для двух керкинитских монет-стрелок.

Сурьмяная бронза – довольно редкий сплав для древней металлургии Северного и Северо-Западного Причерноморья. Самая близкая аналогия – это несколько монет-стрелок из Апполонии Понтийской и Истрии, а также литые колесовидные монеты из последней. В других античных монетах Причерноморья сурьмы нет. Но её обнаружили в некоторых других изделиях – в бронзе зеркала из Ольвийского музея, а также в двух вещей из окрестностей Анапы.



Гораздо больше предметов из сурьмяной бронзы связаны со скифами – это боевые наконечники стрел с тремя лопастями и без выступающей втулки. Правда, происходят они в том числе и из греческих центров – с Березани, из Ольвии, Истрии, окрестностей Евпатории, Анапского района, но есть наконечники с такой добавкой и в «скифском» Среднем Поднепровье. Что интересно, у ст. Шелковая в бассейне Северского Донца нашли острие, у которого сохранился литник, а кроме того – обломки льячки и тигля. Эти находки позволяют предполагать, что наконечники стрел отливали на месте, то есть в скифском ареале.

Такие аналогии привели авторов статьи к мысли, что керкинитские монеты-стрелки были отлиты скифскими мастерами. Возможно, это были литейщики, которые «странствовали» от места к месту. Это предположение интересно в более широком контексте: известно, что у Керкинитиды были особые, тесные отношения со скифами. Об этом говорит скопление кочевнических курганов рядом с городом, изображения скифов на монетах, а кроме того – письмо Апатория к Невмению из раскопок в Евпатории. В этом письме, процарапанном на стенке амфоры, среди прочего упоминается о дани скифам.

В.А. Кутайсов и Т.Н. Смекалова присоединяются к мнению румынских коллег, которые предложили оригинальную реконструкцию того, как в Северо-Западном Причерноморье появились деньги. Ими могли выступать боевые наконечники стрел – сперва они «ходили» у скифов, потом греки заимствовали такой способ у варваров, чтобы с ними же и рассчитываться. Позже острия, которые использовали как деньги, стали специально подрабатывать, притуплять. На третьем этапе стали отливать монеты-стрелки.



По материалам статьи: Кутайсов В.А., Смекалова Т.Н. Состав сплава литых монет Керкинитиды V в. до н. э. и «мигрирующие» скифские мастера-литейщики. // Stratum plus. – 2020 – №6. Таинства перемещений. – С. 179-188.



