Что такое парад планет с научной точки зрения?

На самом деле в астрономии не существует такого понятия, как парад планет.

Вы наверняка не раз слышали про явление под названием «парад планет». Особенно сильно любят его астрологи и прочие шарлатаны, рассказывающие (разумеется за кругленькую сумму) об уникальности личности, которой посчастливилось родиться в момент, когда все планеты Солнечной системы выстроились в одну линию. Но как вообще планеты Солнечной системы могут послушно выстроиться в ряд, подобно солдатам? Да никак. Дело в том, что в астрономии – науке о Вселенной, изучающей движение, структуру и происхождение небесных объектов, не существует такого понятия как «парад планет». То, что заголовки мировых СМИ именуют парадом планет, исследователи называют явлением, при котором некоторые планеты Солнечной системы оказываются расположены в небольшом секторе по одну сторону от Солнца. Так как при этом планеты находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере, наблюдателю с Земли может показаться, что они выстроились в один ряд. В этой статье рассказываем о том, откуда взялся термин «парад планет», что на самом деле происходит в ночном небе и за какими объектами можно будет наблюдать в 2021 году. Поехали!

Откуда взялся термин «парад планет»?

Несмотря на то, что астрономы не любят термин «парад планет», предпочитая называть это явление «сближением планет», он прижился и даже стал частью массовой культуры. Так, в 13 серии 3 сезона культового сериала «Секретные материалы», две девушки обрели паранормальные способности из-за того, что в день их рождения состоялся парад планет. В реальности же, истории появления термина «парад планет» куда более прозаичны.

В статье, посвященной параду планет 4 июля 2020 года, я рассказывала о том, что корни истории об «ужасном» параде планет ведут к Дню независимости США, который традиционно отмечают 4 июля. В этот день огромное количество людей выходит на улицы, чтобы посмотреть на ночное небо и салют. Как пишет в статье для «Комсомольской правды» научный обозреватель Евгений Арсюхин, «на беду один журналист увлекся военно-патриотическими метафорами и сравнил планеты, висящие на небосводе, с солдатами на параде. И понеслось».

Есть и другая история возникновения этого термина. В 1974 году вышла книга под названием «Эффект Юпитера» (The Jupiter Effect), которую написали английские астрофизики Джон Гриббин и Стивен Плейджманн. В книге описывались страшные катаклизмы, включая катастрофическое землетрясение в Калифорнии 10 марта 1982 года – день, когда ожидался полный парад планет.

Многие из тех, кто купил книгу британских астрофизиков, ждали конец света в 1982 году.

Поиски возникновения мифа о судьбоносном параде планет в итоге привели меня на сайт Университета Аляски, где размещена статья, посвященная книге Гриббина и Плейджманна, которая быстро стала бестселлером. Стоит ли говорить, какое влияние на читателей по всему миру оказало данное произведение. К сожалению, дальнейшие попытки ученых опровергнуть написанное в книге, были обречены на провал – люди по всему миру начали ассоциировать парад планет с мистикой, катастрофами, дурными знамениями и бог знает чем еще.

Ночное небо в 2021 году

Начну с хороших новостей – астрономы предсказывают, что в 2021 году никакого парада планет не будет. Вместо этого вымышленного события, сулящего катастрофы и жуткие страдания, реальность подарит нам возможность своими глазами увидеть планеты Солнечной системы. Как пишет tass.ru, главными астрономическими событиями 2021 года станут два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, во время которого спутник приблизится к нашей планете на минимальное расстояние.

Так, полное лунное затмение можно будет наблюдать в Юго-Восточной Азии, всей Австралии, всей Океании, большей части Аляски и Канады, 48 нижних штатах США и большей части Южной Америки. Астрономы отмечают, что 26 мая земля окажется между Солнцем и Луной, что приведет к погружению лунного тела в кроваво-красную тень. В такие моменты Луна кажется землянам примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Более того, как пишут в сборнике грядущих астрономических событий 2021 года его авторы, «видимость планет в 2021 году достаточно благоприятна». Что же комет, то доступными для малых и средних телескопов будут, по крайней мере, четыре небесные странницы, ожидаемый блеск которых будет достаточно ярким. Из метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Аквариды, Персеиды, Дракониды и Геминиды. С более подробным описанием грядущих астрономических явлений можно ознакомиться здесь.

Представление художником того, как будет выглядеть соединение Венеры и Юпитера.

К другим интересными событиям также относится сближение Венеры и Юпитера, которое должно состояться 11 февраля. Чтобы увидеть это знаменательное событие, придется встать пораньше и устремить взгляд на восток примерно за полчаса до восхода Солнца. Юпитер появится сверху и слева, а Венера – чуть ниже справа. Пара планет будет едва видна над горизонтом, а это значит, что наблюдать за событием лучше всего за городом. И все же, пожалуй, главном событием февраля станет посадка аппарата «Настойчивость» на поверхность Красной планеты, которая должна состояться 18 февраля. Будете наблюдать?