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Что такое парад планет с научной точки зрения?

Что такое парад планет с научной точки зрения?

На самом деле в астрономии не существует такого понятия, как парад планет.

Вы наверняка не раз слышали про явление под названием «парад планет». Особенно сильно любят его астрологи и прочие шарлатаны, рассказывающие (разумеется за кругленькую сумму) об уникальности личности, которой посчастливилось родиться в момент, когда все планеты Солнечной системы выстроились в одну линию. Но как вообще планеты Солнечной системы могут послушно выстроиться в ряд, подобно солдатам? Да никак. Дело в том, что в астрономии – науке о Вселенной, изучающей движение, структуру и происхождение небесных объектов, не существует такого понятия как «парад планет». То, что заголовки мировых СМИ именуют парадом планет, исследователи называют явлением, при котором некоторые планеты Солнечной системы оказываются расположены в небольшом секторе по одну сторону от Солнца. Так как при этом планеты находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере, наблюдателю с Земли может показаться, что они выстроились в один ряд. В этой статье рассказываем о том, откуда взялся термин «парад планет», что на самом деле происходит в ночном небе и за какими объектами можно будет наблюдать в 2021 году. Поехали!

 


Откуда взялся термин «парад планет»?

Несмотря на то, что астрономы не любят термин «парад планет», предпочитая называть это явление «сближением планет», он прижился и даже стал частью массовой культуры. Так, в 13 серии 3 сезона культового сериала «Секретные материалы», две девушки обрели паранормальные способности из-за того, что в день их рождения состоялся парад планет. В реальности же, истории появления термина «парад планет» куда более прозаичны.

В статье, посвященной параду планет 4 июля 2020 года, я рассказывала о том, что корни истории об «ужасном» параде планет ведут к Дню независимости США, который традиционно отмечают 4 июля. В этот день огромное количество людей выходит на улицы, чтобы посмотреть на ночное небо и салют. Как пишет в статье для «Комсомольской правды» научный обозреватель Евгений Арсюхин, «на беду один журналист увлекся военно-патриотическими метафорами и сравнил планеты, висящие на небосводе, с солдатами на параде. И понеслось».

Есть и другая история возникновения этого термина. В 1974 году вышла книга под названием «Эффект Юпитера» (The Jupiter Effect), которую написали английские астрофизики Джон Гриббин и Стивен Плейджманн. В книге описывались страшные катаклизмы, включая катастрофическое землетрясение в Калифорнии 10 марта 1982 года – день, когда ожидался полный парад планет.

Что такое парад планет с научной точки зрения?

Многие из тех, кто купил книгу британских астрофизиков, ждали конец света в 1982 году.

Поиски возникновения мифа о судьбоносном параде планет в итоге привели меня на сайт Университета Аляски, где размещена статья, посвященная книге Гриббина и Плейджманна, которая быстро стала бестселлером. Стоит ли говорить, какое влияние на читателей по всему миру оказало данное произведение. К сожалению, дальнейшие попытки ученых опровергнуть написанное в книге, были обречены на провал – люди по всему миру начали ассоциировать парад планет с мистикой, катастрофами, дурными знамениями и бог знает чем еще.

Ночное небо в 2021 году

Начну с хороших новостей – астрономы предсказывают, что в 2021 году никакого парада планет не будет. Вместо этого вымышленного события, сулящего катастрофы и жуткие страдания, реальность подарит нам возможность своими глазами увидеть планеты Солнечной системы. Как пишет tass.ru, главными астрономическими событиями 2021 года станут два солнечных и два лунных затмения, а также суперлуние, во время которого спутник приблизится к нашей планете на минимальное расстояние.

Что такое парад планет с научной точки зрения?

Томас Джефферсон, кажется, наблюдает за лунным затмением 20 января 2019 года. Фотография была сделана со ступенек мемориала Джефферсона, как пишет The Washington Post.

Так, полное лунное затмение можно будет наблюдать в Юго-Восточной Азии, всей Австралии, всей Океании, большей части Аляски и Канады, 48 нижних штатах США и большей части Южной Америки. Астрономы отмечают, что 26 мая земля окажется между Солнцем и Луной, что приведет к погружению лунного тела в кроваво-красную тень. В такие моменты Луна кажется землянам примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Более того, как пишут в сборнике грядущих астрономических событий 2021 года его авторы, «видимость планет в 2021 году достаточно благоприятна». Что же комет, то доступными для малых и средних телескопов будут, по крайней мере, четыре небесные странницы, ожидаемый блеск которых будет достаточно ярким. Из метеорных потоков лучшими для наблюдений будут Аквариды, Персеиды, Дракониды и Геминиды. С более подробным описанием грядущих астрономических явлений можно ознакомиться здесь.

Что такое парад планет с научной точки зрения?

Представление художником того, как будет выглядеть соединение Венеры и Юпитера.

К другим интересными событиям также относится сближение Венеры и Юпитера, которое должно состояться 11 февраля. Чтобы увидеть это знаменательное событие, придется встать пораньше и устремить взгляд на восток примерно за полчаса до восхода Солнца. Юпитер появится сверху и слева, а Венера – чуть ниже справа. Пара планет будет едва видна над горизонтом, а это значит, что наблюдать за событием лучше всего за городом. И все же, пожалуй, главном событием февраля станет посадка аппарата «Настойчивость» на поверхность Красной планеты, которая должна состояться 18 февраля. Будете наблюдать?

24 январь 2021 /
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