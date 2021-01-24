Что такое искусственная роговица глаза и зачем она нужна?

Имплантат CorNeat KPro заменяет собой естественную роговицу глаза, которая нужна для преломления света

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от роговичной слепоты страдает до 2 миллионов человек. Она входит в тройку главных причин инвалидности, потому что почти лишает людей зрения. Причиной возникновения роговичной слепоты, как вы уже могли понять, является поражение роговицы. Так называется передняя, наиболее выпуклая и прозрачная часть глазного яблока. Поражение случается в результате физических травм или проникновения инфекций. Вернуть людям зрение можно при помощи кератопластики, то есть пересадки донорской роговицы. Это довольно простая операция, но вот достать подходящую роговицу бывает сложно. Чтобы решить эту проблему, израильские ученые разработали искусственную роговицу CorNeat KPro. Недавно она была успешно имплантирована в глаз 78-летнего мужчины Джамала Фурани (Jamal Furani), который потерял зрение 10 лет назад. Создатели искусственной роговицы подробно рассказали о том, как именно проводилась пересадка.

Для чего нужна роговица?

Роговица также известна как роговая оболочка. Это передняя, выпуклая часть глаза, которая нужна для преломления света. Для полного выполнения своих функций, она должна оставаться полностью прозрачной. Но при повреждении из-за травм или инфекций эта прозрачность теряется и глаз обретает мутный, белый цвет. Как следствие, человек начинает очень плохо видеть или же становится полностью слепым. Обычно это лечится пересадкой роговицы от донора и это достаточно простая операция, потому что в этой части глаза нет кровеносных сосудов. Но достать донорскую роговицу тяжело, потому что ее должен пожертвовать живой человек. Можно пересадить роговицу мертвого, но важно, чтобы перед смертью он дал согласие на донорство органов.

Строение человеческого глаза

Искусственная роговица глаза

Чтобы решить проблему нехватки донорских роговиц, ученые уже давно пытаются создать искусственную альтернативу. В этой статье идет речь про вариант, представленный израильской компанией CorNeat Vision. Имплантат CorNeat KPro сделан из пористого материала, структура которого напоминает внеклеточный матрикс. Так называется ткань, которая находится вне клеток и помогает соединять их в единый многоклеточный организм. Внеклеточный матрикс является основным компонентом роговицы глаза, поэтому ее структура очень важна. Но материал, из которого изготовлен имплантат, полностью синтетический, но он все равно быстро приживается. А при установке нет никаких рисков заражения.

В комплектацию имплантата CorNeat KPro также входят все рабочие инструменты

Операция по лечению роговицы

В ходе операции по установке CorNeat KPro, хирурги первым делом отделяют внешнюю оболочку глаза (конъюнктиву) от белочной оболочки (склеры). В результате этой манипуляции в глазу образуется углубление. После этого поврежденная роговица извлекается, а по его краям протягиваются нити для удерживания имплантата. В итоге получается, что он покрывает даже белую часть глаза. После имплантации конъюнктива заново пришивается к склере. По словам разработчиков, вся операция занимает около часа. А чтобы имплантат прижился, нужна примерно неделя.





На видео наглядно показано, как происходит установка искусственной роговицы CorNeat KPro

Первым человеком, который получил имплантат CorNeat KPro, стал израильтянин Джамал Фурани. Десять лет назад, из-за повреждения роговицы глаза, он полностью лишился зрения. Спустя несколько дней после операции он впервые за все это время смог увидеть своих родственников и друзей, а также прочитать текст. В скором будущем искусственная роговица будет установлена еще 9 пациентам, которые проживают на территории Канады, Франции, Голландии и США.

В статье я уже упомянул, что созданием искусственной роговицы ранее занимались и другие компании. Например, в 2018 году этим делом занялась американская компания Precise Bio. Они не просто создала искусственную часть человеческого глаза, а разработала 3D-принтер, который может печатать недостающие фрагменты человеческого организма. Только вот проект оказался не таким уж и успешным. Изначально компания надеялась, что созданный ими аппарат появится в центрах трансплантации. Но с тех пор об этой компании нет особо громких новостей.

А вообще, ученые уже умеют создавать искусственные глаза. В одном из своих материалов моя коллега Любовь Соковикова рассказала об искусственном глазе ElectroChemical EYE (EC-EYE). Его пока нельзя имплантировать в человеческий организм, но зато он хорошо видит в темноте. Подробнее обо всем этом можно почитать по этой ссылке.