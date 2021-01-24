Преимущества комплектных трансформаторных подстанций (КТП)

Различные здания являются основными потребителями электроэнергии. Организация надёжного и экономически выгодного электроснабжения этих зданий - очень сложно решимая задача. Решение этой проблемы выполняет современная электротехническая область:
введение сетей высокого напряжения внутри мастерских, коммерческих и прочих объектов;
разукрупнение мощности трансформатора подстанции;
использование высоконадежного электрического оборудования, позволяющего производить замену в краткие сроки.
За счет внедрения глубокого высокого напряжения достигаются следующие:
значительная экономия материала на производство, поскольку чем выше напряжение, тем ниже вес;
постоянное напряжение у конечного потребителя;
снижение потерь мощности.
Повышение надёжности электрооборудования, особенно у значимых потребителей, достигается за счет использования специальных схем электроснабжения, автоматизации, и безусловно, наиболее современного оборудования.
Практическая реализация всех названных решений достигается за счет установки КТП в центре нагрузки. Купить КТП можно в специализированной компании. Опытные специалисты помогут вам с выбором и установкой таких подстанций.
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