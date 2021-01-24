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Преимущества комплектных трансформаторных подстанций (КТП)

Различные здания являются основными потребителями электроэнергии. Организация надёжного и экономически выгодного электроснабжения этих зданий - очень сложно решимая задача. Решение этой проблемы выполняет современная электротехническая область:

 

  • введение сетей высокого напряжения внутри мастерских, коммерческих и прочих объектов;
  • разукрупнение мощности трансформатора подстанции;
  • использование высоконадежного электрического оборудования, позволяющего производить замену в краткие сроки.

За счет внедрения глубокого высокого напряжения достигаются следующие:

  • значительная экономия материала на производство, поскольку чем выше напряжение, тем ниже вес;
  • постоянное напряжение у конечного потребителя;
  • снижение потерь мощности.

Повышение надёжности электрооборудования, особенно у значимых потребителей, достигается за счет использования специальных схем электроснабжения, автоматизации, и безусловно, наиболее современного оборудования.

Практическая реализация всех названных решений достигается за счет установки КТП в центре нагрузки. Купить КТП можно в специализированной компании. Опытные специалисты помогут вам с выбором и установкой таких подстанций.

24 январь 2021 /
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