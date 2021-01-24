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Какие лампы выбрать для автомобиля?

Вождение в темноте так же неизбежно, как и опасно и неудобно. Чтобы обеспечить безопасную езду в столь сложных условиях, каждая машина оснащена специальными осветительными приборами. Качество освещения дорог и степень детализации напрямую зависит от состояния и уровня оснащённости этих устройств.

Почти треть современных машин оснащена неэффективными фарами. Главная причина ненадлежащей светоотдачи - плохое техническое состояние устройств. Однако, порой для улучшения видимости пути достаточно лишь сменить лампочку, отполировать фары и отрегулировать направление луча.

На отечественном рынке представлен широкий ассортимент светильников для машин от многих производителей, в том числе и зарубежных. В то же время среди разнообразных дорогих и легкодоступных источников искусственного освещения следует определить наиболее подходящие для ваших авто. В зависимости от типа лампы, они могут отличаться по функциональности.

  • Ксенон лампы дальнего света. Значимым преимуществом данных светильников является их безопасность для глаз. Поэтому, даже если вы будете ездить в темноте несколько часов, то не почувствуете особой усталости. В то же время заявленный срок службы ксенона составляет в среднем 3000 часов, при энергопотреблении всего 35 Вт. Но - стоимость их высокая.
  • Галогенные лампы характеризуются наполнителем из инертного газа. По световому излучению «галогены» менее эффективны, чем ксенон, но цена на них вполне выгодная. Помимо того, эти лампы доступны в различных размерах и прослужат где-то 4000 часов.
  • Светодиоды также могут быть установлены в оптику вашего авто. Эти типы небольших лампочек идеально подходят для обеспечения яркого дальнего света. Требуется надежная конструкция отвода тепла.
24 январь 2021 /
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