Какие лампы выбрать для автомобиля?

Вождение в темноте так же неизбежно, как и опасно и неудобно. Чтобы обеспечить безопасную езду в столь сложных условиях, каждая машина оснащена специальными осветительными приборами. Качество освещения дорог и степень детализации напрямую зависит от состояния и уровня оснащённости этих устройств.

Почти треть современных машин оснащена неэффективными фарами. Главная причина ненадлежащей светоотдачи - плохое техническое состояние устройств. Однако, порой для улучшения видимости пути достаточно лишь сменить лампочку, отполировать фары и отрегулировать направление луча.

На отечественном рынке представлен широкий ассортимент светильников для машин от многих производителей, в том числе и зарубежных. В то же время среди разнообразных дорогих и легкодоступных источников искусственного освещения следует определить наиболее подходящие для ваших авто. В зависимости от типа лампы, они могут отличаться по функциональности.