Какие лампы выбрать для автомобиля?

Вождение в темноте так же неизбежно, как и опасно и
неудобно. Чтобы обеспечить безопасную езду в столь сложных условиях, каждая
машина оснащена специальными осветительными приборами. Качество освещения дорог
и степень детализации напрямую зависит от состояния и уровня оснащённости этих
устройств.
Почти треть современных машин оснащена неэффективными
фарами. Главная причина ненадлежащей светоотдачи - плохое техническое состояние
устройств. Однако, порой для улучшения видимости пути достаточно лишь сменить
лампочку, отполировать фары и отрегулировать направление луча.
На отечественном рынке представлен широкий ассортимент
светильников для машин от многих производителей, в том числе и зарубежных. В то
же время среди разнообразных дорогих и легкодоступных источников искусственного
освещения следует определить наиболее подходящие для ваших авто. В зависимости
от типа лампы, они могут отличаться по функциональности.
Ксенон
лампы дальнего света. Значимым преимуществом данных светильников
является их безопасность для глаз. Поэтому, даже если вы будете ездить в
темноте несколько часов, то не почувствуете особой усталости. В то же время
заявленный срок службы ксенона составляет в среднем 3000 часов, при
энергопотреблении всего 35 Вт. Но - стоимость их высокая.
Галогенные лампы характеризуются наполнителем из инертного
газа. По световому излучению «галогены» менее эффективны, чем ксенон, но цена
на них вполне выгодная. Помимо того, эти лампы доступны в различных размерах и
прослужат где-то 4000 часов.
Светодиоды также могут быть установлены в оптику вашего
авто. Эти типы небольших лампочек идеально подходят для обеспечения яркого
дальнего света. Требуется надежная конструкция отвода тепла.
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