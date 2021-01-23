5 мест на Земле, куда вас не пустят ни за какие деньги

На Земле есть места, куда мало кого пускают. Причины везде разные

Площадь поверхности Земли равна 510 миллионам квадратным километрам и на ней есть много интересных мест. До пандемии коронавируса любой желающий мог взять и поехать в другую страну, чтобы посетить музеи и даже древние пещеры с рисунками первобытных людей. Но на нашей планете также есть места, где чужаков не пустят даже в безопасное время. И всем будет совершенно наплевать, если вы предложите десятки миллионов долларов — путь в эти места все равно закрыт. Некоторые из этих мест опасны для здоровья, потому что там можно подцепить ужасные заболевания. Также есть место, которое полностью безопасно, но на этой территории отдыхают очень влиятельные люди и проводят странные обряды. В рамках данной статьи предлагаю вам узнать о самых секретных точках нашей планеты, куда большинству людей доступ полностью закрыт.

Остров Морган с больными обезьянами

На территории американского штата Южная Каролина есть остров Морган, на котором никогда не обитали люди. Раньше это место считалось плохим потому, что там нет удобных условий для жизни и оно находится слишком далеко от больших материков. Но сегодня на этот остров невозможно попасть, даже если очень захочется. Дело в том, что на его территории обитает около 5 тысяч макак, которые поголовно заражены герпесом. Так называется вирусное заболевание, при котором на коже и слизистых оболочках тела возникают пузырьки. При этом они чешутся и вызывают болезненные ощущения. Болезнь очень заразная и от нее нет эффективного лекарства.

Все обезьяны на острове Морган заражены герпесом

Пораженные герпесом обезьяны появились в Пуэрто-Рико. Они содержались в Карибском исследовательском центре приматов и в один день сбежали оттуда. Они начали размножаться и заражать местных жителей, поэтому власти решили отловить их всех и отправить на какой-нибудь отдаленный остров. Выбор пал на остров Морган, на котором никто и никогда не хотел жить. Посещать это место разрешено только сотрудникам медицинских центров для проведения исследований. А для обычных людей путь закрыт, но вряд ли кто-то хочет там оказаться.

Пещера Ласко с древними рисунками

В начале статьи я упомянул, что при желании люди могут поехать в древние пещеры и посмотреть на рисунки, сделанные первобытными людьми. Открытые для широкой публики пещеры действительно есть, но самая интересная из них закрыта. Речь идет о пещере Ласко, которая расположена на территории Франции. Именно на ее каменных стенах изображены быки и другие животные. Считается, что рисунок был сделан примерно 15—18 тысяч лет назад. Забавно то, что пещера была открыта только в 1940 году, причем открытие сделали обыкновенные подростки. Они рассказали о пещере своему учителю, а тот сообщил ученым.

Рисунки на стенах пещеры Ласко

В 1948 году пещера была открыта для туристов. Желающих посмотреть на древнее искусство было много, так что в так называемый «зал быков» была построена лестница. Также в пещере появилось искусственное освещение, чтобы все рисунки были хорошо видны. Так как людей было много и они выдыхали углекислый газ, со временем рисунки начали разъедаться. Было проведено много работ по восстановлению рисунков и, чтобы не подвергать их опасности, в 1963 году пещера закрылась для всех.

Остров со змеями Кеймада-Гранди

Постоянные читатели нашего сайта уже наверняка знают про остров Кеймада-Гранди. Я рассказывал о нем в материале про самые опасные острова на Земле и он попал в этот список неспроста. Остров расположен в 35 километрах от берегов Бразилии и на его территории обитают только одни животные — змеи вида островной ботропс (Bothrops insularis). Их укусы вызывают быстрое омертвение тканей и прочие разрушения в организме, из-за чего в 7% случаев возникает смерть. В окрестностях острова некоторые люди занимаются дайвингом и рыболовством, но ступать на змеиную территорию категорически нельзя.

Так как вы уже наверняка читали про этот остров, вот что-то новенькое — документалка о Кеймада-Гранди от Vice

Сентинельский остров с аборигенами

Об этом месте вы тоже наверняка слышали, потому что о нем упоминается в статье о самых опасных островах. Сентинельский остров расположен недалеко от Таиланда и там проживают аборигены, которые готовы убить любого, кто к ним приблизится. Их точное число неизвестно. Скорее всего их около 15, но не исключено, что в глубине лесов скрывается еще 400 сентинельцев. На этот остров никого не пускают по двум причинам. Во-первых, этот народ атакует стрелами всех без разбора и почти всегда убивает. Во-вторых, чужаки могут заразить аборигенов болезнями, к которым у них нет иммунитета.

Богемская роща для влиятельных людей

В калифорнийском городе Монте-Рио есть частная территория площадью 11 квадратных метров, куда пускают только избранных. Начиная с 1899 года, в июле каждого года, в это место съезжаются самые влиятельные люди мира. Туда приглашают музыкантов, художников и даже президентов США. Большинство построек в Богемской роще предназначены для театральных постановок. Но есть и свидетельства того, что на этой территории совершаются жертвоприношения возле 12-метровой статуи Совы.

Посетители Богемской рощи и 12-метровая сова

Но откуда людям известны такие подробности, если путь в Богемскую рощу закрыт? Дело в том, что в 2000 году американский конспиролог Алекс Джонс (Alex Jones) оказались в роще и установили скрытые камеры, чтобы заснять жертвоприношение. Он уверял, что посетители этого места совершают сатанинские обряды, но его компаньон не поддержал его слова.