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Почему «ясновидящие» слышат голоса призраков?

Почему «ясновидящие» слышат голоса призраков?

Спиритический сеанс в XIX веке

В XIX веке в Великобритании и других странах часто проводились спиритические сеансы. В ходе этих ритуалов все желающие могли попытаться связаться с умершими родственниками. Люди, которые получали сообщения от призраков, назывались медиумами и они существуют даже сегодня. Многие воспринимают их как шарлатанов, а некоторые вовсе считают психически больными людьми. Так как в последнее время услуги медиумов снова начали пользоваться спросом, ученые решили изучить их способность «слышать голоса мертвых» с научной точки зрения. Они провели опрос среди медиумов и выяснили, что большинство из них начали слышать голоса примерно в 20-летнем возрасте и до этого момента не знали о существовании спиритуализма. Эта информация натолкнула ученых на мысль о том, что все медиумы не более чем обыкновенные фантазеры с галлюцинациями.

 

Общение с мертвыми

Примерно в XX веке мода на услуги медиумов прошла, но сегодня она возрождается. На территории Великобритании и других стран насчитывается около 500 спиритуалистических церквей. Также есть Национальный союз спиритуалистов, основатели которого утверждают, что через их колледжи уже прошло около 11 000 человек. В этих центрах проходит обучение медиумов и материальная поддержка всяческих экстрасенсов и других людей со «сверхъестественными способностями». В рамках научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Mental Health, Religion and Culture, ученые провели опрос среди 65 британских медиумов.

Почему «ясновидящие» слышат голоса призраков?

Медиумы — люди, которые якобы могут общаться с духами

В ходе опроса выяснилось, что 44,6% медиумов слышат голоса мертвых каждый день, а 33,8% — несколько раз в неделю. Большинство слышит голоса внутри своей головы, а некоторые уверяют, что они доносятся извне. Впервые свою «необычную способность» они обнаружили примерно в 20-летнем возрасте. Причем до этого момента о спиритуализме они ничего не слышали. Но интересно вот что — почти у всех медиумов были обнаружены признаки абсорбции. Под этим психологическим термином принято понимать высокий уровень восприимчивости к гипнозу, медитациям и наркологическому опьянению. То есть, таким людям легко внушить информацию, а вдобавок, они любят фантазировать.

Из-за чего возникают слуховые галлюцинации?

Также в научной работе приняли участие люди, которые тоже слышали голоса, но не стали считать себя экстрасенсами. У них признаков абсорбции не наблюдалось. Обычно слуховые галлюцинации возникают у людей с шизофренией и другими психическими заболеваниями. Но они могут возникнуть и у здоровых людей в подростковом возрасте, при длительном стрессе, недостатке сна или во время засыпания. Только вот люди с абсорбцией после этого начинают интересоваться спиритуализмом, много фантазируют и приходят к выводу что они — медиумы. А обычные люди либо не обращают на галлюцинации внимание и забывают о них. А если странности повторяются, спешат обратиться к врачу.

Почему «ясновидящие» слышат голоса призраков?

По результатам исследования получается, что медиумы все-таки шарлатаны

В конечном итоге получается, что путь становления медиумом состоит из следующих шагов:

  • в достаточно раннем возрасте человек слышит голоса во время засыпания, в период стресса или из-за наличия психологических проблем;
  • он находит информацию о спиритуализме и из-за своей внушаемости начинает верить в сверхъестественное;
  • обзаводится похожими знакомыми, провозглашает себя медиумом и начинает предоставлять соответствующие услуги.

На данный момент медиумы есть практически в каждом городе. Перед проведением спиритического сеанса людям рекомендуется выбрать человека, с которым нужно связаться. Медиумы уверяют, что прочная связь есть между родственниками и близкими друзьями. Также нужно определиться с вопросами, которые хочется задать духам. Сеансы у каждого медиума проходят по разному — до чего дойдет их фантазия, так оно и будет. Цены на услуги тоже разнятся в зависимости от медиума, но вряд ли она ниже 1000 рублей. С юридической точки зрения медиумы ничем не отличаются от парикмахеров и других людей, предоставляющих какие-либо услуги.

23 январь 2021 /
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