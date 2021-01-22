Коронавирусную инфекцию поделили на пять типов

Лейкоциты встречают новый коронавирус пятью разными способами.

Коронавирусная инфекция COVID-19 у разных людей протекает по-разному: у кого-то симптомов нет, и присутствие вируса можно обнаружить только специальным анализом, у кого-то симптомы слабые, у кого-то посильнее, кого-то приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

При этом мало того, что коронавирус так по-разному сказывается на дыхательной системе – мы регулярно видим, что у COVID-19 находят какие-то недыхательные симптомы: боль в мышцах, почечную недостаточность, есть пациенты, у которых инфекция сказывается на работе мозга. Разнообразие симптомов и их разная выраженность говорят о том, что классификация болезни на лёгкую, среднюю и тяжёлую слишком груба, и что разные проявления COVID-19 нужно систематизировать поточнее.

Сотрудники Боннского университета и других европейских научных центров предлагают классифицировать случаи COVID-19 по реакции иммунной системы. Точнее, по активности генов в иммунных клетках. Любая инфекция, попав в организм, заставляет клетки как-то реагировать, синтезировать те или иные белки, перестраивать свой обмен веществ и т. д. В зависимости от того, как развивается болезнь, будет меняться и активность генов.

Исследователи анализировали работу иммунных генов у 95 людей, среди которых были как здоровые, так и больные разными формами COVID-19. В статье в Genome Medicine говорится, что в итоге больных удалось поделить на пять групп: к двум относились пациенты с тяжёлой формой COVID-19, в остальных трёх были пациенты, у которых болезнь протекала легче. Любопытно, что эти пять групп удалось выделить преимущественно по состоянию генов у клеток нейтрофилов. Они относятся к классу лейкоцитов и входят в систему, отвечающую за врождённый иммунитет. Считается, что врождённый иммунитет (и нейтрофилы как важнейшая его часть) включается сразу, как только в организм попадает нечто враждебное. Клетки и белки врождённого иммунитета борются не с конкретным возбудителем, а с патогеном вообще.

Нейтрофилы первыми прибывают туда, где болезнь повреждает ткани, и от нейтрофилов во многом зависит, как будет развиваться воспаление. Лишь потом подтягиваются клетки, которые синтезируют антитела уже против конкретной бактерии или вируса. И вот, как оказывается, в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 нейтрофилы могут работать пятью разными способами.



И что ещё интереснее, изменения в активности генов у нейтрофилов по случаю SARS-CoV-2 отличается от изменений в активности генов, когда нейтрофилы реагируют на грипп, или туберкулёзную бактерию, или на ВИЧ, или когда начинается ревматоидный артрит – воспалительное аутоиммунное заболевание. То есть реакция нейтрофилов в этом смысле действительно довольно специфична. Вполне вероятно, что с их помощью можно определить и разновидности одной и той же инфекции.

Тут ещё предстоит понять, как связаны конкретный набор симптомов с тем или иным типом болезни из тех пяти, которые удалось обнаружить сейчас. Может быть, у COVID-19 на самом деле больше типов, чем можно определить по нейтрофилам. Как бы то ни было, более подробная классификация инфекции поможет, во-первых, с клиническими прогнозами – и врачи, и больные будут лучше знать, к чему готовиться, а во-вторых, с поиском новых лекарств.