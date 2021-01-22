Глобальное будущее человечества — куда мы движемся?

Ученые предупреждают – человечество как никогда близко к вымиранию.

«Человеческая цивилизация стремительно приближается к «ужасному будущему»», – так звучат выводы нового исследования, проведенного международной командой ученых из США, Австралии и Мексики. «Масштаб угроз биосфере и всем формам жизни на Земле – в том числе и человечеству – на самом деле настолько велик, что его трудно постичь даже хорошо информированным экспертам», – пишут авторы научной работы. Они также отмечают, что в будущем условия окружающей среды будут намного опаснее, чем считается сегодня: «утрата биоразнообразия, изменение климата и загрязнение окружающей среды ведет человечество к мрачному будущему, вероятность которого мы должным образом недооценили». Несмотря на кажущийся фатализм этой тревожной оценки, исследователи настаивают, что их работа – не призыв к капитуляции, а скорее «холодный душ», в котором человечество и его лидеры, похоже, отчаянно нуждаются. Если в долгосрочной перспективе ситуация не изменится, то по мнению исследователей, мы станем свидетелями «массового вымирания дикой природы, ухудшения здоровья населения планеты и потрясений, связанных с изменением климата (включая надвигающиеся массовые миграции), включая ресурсные конфликты». Рассказываем как ученые пришли к такому выводу и почему к их словам стоит прислушаться.

Что происходит с планетой?

Год от года ситуация на нашей планете меняется – мировое население стремительно растет, а проблемы связанные с загрязнением окружающей среды и изменением климата становятся все заметнее. Так, 2020 год стал стал самым теплым за всю историю наблюдений, побив сразу несколько температурных рекордов. А последствия лесных пожаров, полыхающих каждый год в разных регионах планеты, в 2020 году оказались катастрофическими для биоразнообразия.

Между тем, исследователи пытаются привлечь внимание широкой общественности к проблеме биоразнообразия не просто так – в 2019 году в обширном докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), ученые сообщили о том, что под угрозой полного исчезновения находится 1 миллион видов животных и растений на Земле.

Именно в этом докладе исследователи впервые прибегают к термину «Шестое массовое вымирание», называя основной причиной происходящего человека. Недавно я рассказывала об основных признаках массового вымирания, которые ученые обнаружили в 2020 году, а несколько отдельных исследований ранее выявили серьезное сокращение численности птиц и насекомых в разных регионах планеты.

В 2019 году по данным специалистов Оксфордского университета, в мире насчитывалось всего 22 509 особей.

Но стремительная потеря биоразнообразия – лишь часть проблемы. Тот факт, что количество выбросов СО2 в атмосферу планеты не сократилось, а наоборот продолжает расти, вызывает все больше опасений ученых. Рост средней температуры на нашей планете чреват не только климатическими миграциями (которые, к слову, происходят уже сегодня), но и катастрофическими последствиями для жителей городов в будущем. Как показали результаты недавно проведенного исследования, изменение климата буквально «поджарит» города к 2100 году. Всему виной так называемый остров тепла, подробнее о котором можно узнать из этого материала.

Плохие новости

В новой работе, опубликованной в январе в журнале Frontiers in Conservation Science, ученые задают важный и своевременный вопрос – какая политическая или экономическая система или руководство готовы справиться с предсказанными катастрофами или даже способны на такие действия?

«Тяжелая ситуация возлагает на ученых чрезвычайную ответственность за то, чтобы говорить откровенно и точно при взаимодействии с правительством, бизнесом и общественностью. Мы особенно обращаем внимание на отсутствие понимания огромных проблем, стоящих перед нашей цивилизацией на пути создания устойчивого будущего», – пишут авторы исследования. «Наше сообщение, возможно, не пользуется популярностью и действительно пугает, но ученые должны быть искренними и точными, если человечество хочет понять всю грандиозность стоящих перед нами проблем».



В ходе работы ученые проанализировали более 150 научных исследований, посвященных различным аспектам ухудшающегося состояния экосистем Земли, а также проблемам экономических и политических систем, сосредоточенных вокруг неустойчивого потребления ресурсов человеком и роста населения за счет всего остального. В статье авторы отмечают, что корни утраты биоразнообразия можно проследить примерно за 11 000 лет до развития сельского хозяйства, но в последние столетия эта проблема значительно ускорилась из-за постоянно усиливающегося давления на природные экосистемы – до такой степени, что «реальность шестого массового вымирания теперь научно неоспорима».

Издание ScienceAlert также приводит слова авторов исследования о том, что «массовое экологическое превышение в значительной степени обусловлено растущим использованием ископаемого топлива». Даже изменение климата, которое представляет собой гораздо более заметную угрозу, чем утрата биоразнообразия, представляется слишком трудной проблемой для человеческого общества. Так, борьба с постоянно растущими концентрациями парниковых газов продолжает терпеть неудачу за неудачей.

Выводы, озвученные в новом исследовании, совпадают с ранее высказанными опасениями представителей научного сообщества. К сожалению, ситуация такова, что если не предпринимать никаких действий по защите биоразнообразия, борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата, наша цивилизация рискует очень быстро навсегда исчезнуть с лица Земли.