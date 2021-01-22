Найдены останки самого крупного животного в истории Земли

Зауроподы — самые большие динозавры в истории

В 2012 году, на территории Аргентины, палеонтологи смогли обнаружить 24 хвостовых позвонка и тазовые кости огромного динозавра. Обычно останки древних существ разбросаны в стороны и по разным глубинам, но этот образец сохранился в относительно целом виде. Долгое время образец был известен под кодовым названием MOZ-Pv 1221 и ученые мало что о нем могли сказать. Но в ходе изучения костей они все больше убеждались в том, что имеют дело с останками огромного зауропода. Так называются растительноядные динозавры с длинной шеей и хвостом, которые раньше именовались как титанозавры. Судя по найденным костям, он был одним из самых крупных животных, когда-либо ходивших по поверхности нашей планеты. По размерам он мог превосходить даже патаготитана (Patagotitan mayorum), длина тела которого достигала 31 метров. Ученые рассказали о крупных животных много интересного, о чем мы сейчас и поговорим.

Самые большие динозавры

Об обнаружении скелета крупнейшего животного в мире рассказало издание Daily Mail. Кости гиганта были обнаружены в аргентинской провинции Неукен в слоях земли, которые принято называть формацией Канделерос. В области геологии формация — это совокупность горных пород, которая образовалась в одинаковых условиях. На данный момент палеонтологам не удалось раскопать все кости динозавра, но и найденных позвонков и костей таза вполне хватает, чтобы сделать интересные выводы. Например, исследователям уже известно, что гигантское создание жило примерно 98 миллионов лет назад.

Найденные палеонтологами кости позвоночника

По мнению авторов научной работы, размеры и масса тела найденного динозавра сопоставимы с особенностями патаготитанов. Останки этих зауропод ранее так же были найдены на территории Аргентины, но в регионе Патагония. По данным за 2019 год, длина тела этих травоядных созданий достигала 31 метра, а масса могла равняться 55 тоннам. Но в 2020 году некоторые исследователи выдвинули предположение, что вес патаготитанов мог достигать 71 тонны. Возможно, именно благодаря огромным размерам, этим созданиям удавалось выживать на протяжении 140 миллионов лет. Причем они были широко распространены, о чем свидетельствуют останки, найденные на всех континентах за исключением Антарктиды.

Патаготитаны

Палеонтологи пока не могут понять, имеют они дело с костями уже известного динозавра, или они находятся в шаге от открытия нового вида. По крайней мере, найденные кости пока не похожи на останки других зауропод. А это значит, что скоро палеонтологи могут порадовать нас совершенно новым открытием. А тем временем зауроподы успели стать одними из самых узнаваемых динозавров после, разве что, тираннозавров. Их самой главной особенностью, как можно догадаться, является гигантский размер тела.

Зауроподов, пожалуй, видели все. Может, просто не знали, как они называются

Заранее и с полной уверенностью можно сказать, что найденный гигант питался растениями. Как и другие зауроподы, он не пережевывал пищу, а глотал полностью. Дело в том, что эта группа динозавров перемалывала листья прямо в желудке, глотая камни. Длинная шея позволяла ему дотягиваться до верхушек деревьев. Также есть вероятность, что благодаря ей они могли заходить в глубокие водоемы или даже плавать. А в начале 2020 года ученые вдруг объявили, что огромные динозавры могли ходить на двух ногах, но только при определенных условиях.

Самое большое животное в истории

При всем этом, остается вероятность, что найденное животное все-таки не является самым большим в истории. Дело в том, что на данный момент этот титул принадлежит синим китам (Balaenoptera musculus). Длина тела этих созданий достигает 33 метров, что даже больше, чем у упомянутых выше зауропод. Да и масса тела их намного больше и может составлять около 150 тонн. Так что, хоть и ученые считают, что им удалось найти кости несравненного гиганта, это может быть совершенно не так. Но может быть и такое, что они каким-то чудом нашли крупнейшую особь и она действительно обладала колоссальными размерами тела.

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