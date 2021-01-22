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70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

Это тот случай, когда китайский автомобиль не похож на коробку от телевизора.

Есть в Китае такой предприниматель, как Джек Ма. Если его имя вам ничего не говорит, то в следующий раз вспомните его, когда будете заказывать что-то на Aliexpress. Эта торговая площадка относится к группе Alibaba, которая и принадлежит этому человеку. Естественно, этот человек с приметной внешностью занимается не только одной из самых популярных в мире торговых площадок. Его гениальное чутье позволило ему развиться в самых разных направлениях бизнеса, хотя начинал он с проведения экскурсий туристам, когда был совсем еще ребенком. Сейчас он входит в число самых богатых людей мира и доходы от его удачных проектов только растут. Но плох тот бизнесмен, который не развивается и не предлагает что-то новое в своей сфере и за ее пределами. Сейчас он решил выйти на рынок электромобилей и предложил несколько очень приличных решений, которые могут не просто вызвать интерес общественности, но и перевернуть рынок, если все получится так, как задумано.

 


Как создается автомобиль

Думаю, вам не надо объяснять, что автомобиль это не четыре колеса, руль и возможность ехать куда надо. В первую очередь это кропотливый труд инженеров в самых разных сферах. От тех, кто придумает, из какого сплава должны быть гайки крепления сиденья, до тех, кто разобьет машину с манекеном о стену на завершающей стадии испытаний.

Все они делают общее дело, позволяющее получить продукт, о котором нам достаточно знать только то, что он едет. Если мы не думаем о другом, значит свою работу они сделали хорошо и нам комфортно. Это я к тому, что автомобиль сложнее, чем кажется на первый взгляд, и сделать его действительно непросто. Поэтому, когда на рынок пытается выйти новый ”игрок”, это всегда вызывает интерес и легкое сомнение в том, что он справится. В конце концов многие пробовали, но так и не смогли.

Электромобиль Alibaba Джека Ма

На этот раз за дело взялся тот самый Джек Ма. Alibaba совместно с инвестфондом Шанхая и китайским государственным автоконцерном представили свой первый электромобиль. Естественно, по сложившейся традиции мы будет называть его конкурентом Tesla.

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

Джек Ма сделал многое для IT-мира и еще многое сделает.

Главным отличием творений Alibaba от машин Илона Маска будет то, что они получат поддержку беспроводной зарядки. Пробег при этом тоже будет внушительным. Проверить его пока никто не смог, но заявленные сейчас цифры обещают 1000 километров автономного движения. Такие цифры впечатляют больше всего на фоне того, что это новый продукт. С другой стороны, никто не говорил, что такой пробег будет не под горку при попутном ветре.

Ирония иронией, но такие характеристики даже для концепта уже впечатляют, а ведь тут мы имеем дело с автомобилем, который будет продаваться уже в самое ближайшее время. По заверениям представителей компании, он поступит ”на полки магазинов” уже к концу 2021 года. При этом первые заказы на новинку начнут приниматься уже в апреле этого года.

Как называется машина Alibaba

Как сообщает агентство Nikkei, автомобиль должен получить название IM, что расшифровывается, как Intelligence in Motion. Кроме перечисленных структур, в проекте будут участвовать и другие компании, количество которых может меняться со временем.

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

Так новый автомобиль выглядит спереди.

Возвращаясь к сравнению с Tesla и пробегу в 1000 километров, отмечу, что батареи для нового автомобиля будет поставлять китайская компания Contemporary Amperex Technology. Об этом также сообщает Nikkei. Примечательно, что это самый большой производитель батарей в Китае и чуть ли не лучший в мире. Его продукция используется при производстве автомобилей Tesla и некоторых других.

Alibaba и Nvidia

Интересно, что Alibaba нашла общий язык с Nvidia, которая стала поставщиком процессоров и некоторых других электронных систем управления автомобилем. Также американская компания будет поставлять системы управления автопилотом, который будет получать информацию с 15 камер и 12 радаров.

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

Машина сможет ездить сама. Эпоха автономности все ближе.

По данным китайского портала Autohome, на выбор покупателям будут предложены две основные версии, которые будут отличаться емкостью аккумулятора. Выбрать можно будет из вариантов на 93 или 115 кВт•ч. Благодаря быстрой зарядке, всего за один час машина наберет 10,5 кВт•ч. Звучит, как ”голая” цифра, но это обеспечит примерно 70-80 километров пробега. То есть за время завтрака можно будет зарядить автомобиль, чтобы съездить в соседний город и обратно. Максимальный пробег, напомню, составит примерно 1000 километров от одного заряда.

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

Стильно, не правда ли?

Из других внушительных характеристик можно отметить огромный экран на передней панели. Он расположится от края до края приборной панели, а его диагональ составит 39 дюймов.

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

На таком экране можно отображать много информации.

Apple Car, iCar и машина Apple

Сейчас многие стараются поймать волну нового течения в индустрии. Электромобили без сомнения станут транспортом будущего, и пока крупные концерны ограничиваются только концептами и не могут так быстро развернуть такой большой и неповоротливый бизнес, компании с деньгами могут инвестировать и создавать бизнес с нуля. Одним из таких новаторов может стать даже Apple.

Самая дорогая и богатая компания в мире точно может себе позволить такой проект, но она не может не понимать, что легко на этом пути ей точно не будет. Тем не менее, еще в декабре прошлого года агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что Apple уже с 2014 года работает над своим беспилотным автомобилем и готова выпустить его в 2024 году.

70 км после часа зарядки и 1000 км на полной батарее. Электромобиль Alibaba IM

Пока это только наброски и фантазии художников. Как будет выглядеть настоящий автомобиль Apple никто не знает.

Считается, что Apple не будет полностью сама строить автомобиль, что называется, с чистого листа. Эксперты предполагают, что она нашла партнера в лице Hyundai и еще нескольких ”традиционных” автопроизводителей. Даже сама корейская компания сначала подтвердила факт переговоров, но потом убрала упоминание Apple из заявления.

Если все действительно так, то нас ждет очень интересное десятилетие, которое принесет не один технический прорыв в автопроме. А еще можно утверждать, что совсем скоро мы получим настоящие автомобили будущего, создание которых подтолкнет жесткая конкуренция между IT-гигантами и их нежелание оставаться на обочине индустрии.

22 январь 2021 /
Хочу все знать
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