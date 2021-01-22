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Термобелье как современный и необходимый элемент гардероба

 

Современные технологии позволили производителям довести определенные виды выпускаемого товара до совершенства. Это касается и бесшовного варианта белья. Специальная технология пошива сделала его безупречным и уникальным в использовании.

 

Спортивная бесшовная одежда

Спортивные вещи бесшовного типа пошива привлекают к себе внимание не только покупателей, ведущих активный и здоровый образ жизни. К примеру, бесшовные лосины современными модницами широко используются в создании повседневного и выходного образа. Если правильно подойти к составлению своего гардероба и образа в целом, можно получить стильный и современный лук. К примеру, здесь https://planetakolgot.com.ua/nizhnee-bele/termobele/ представлен достаточно широкий ассортимент товара, который позволит подобрать определенные части гардероба для женщин любого телосложения.

Девушка в спортивных треках

Бесшовное спортивное белье – то отдельная категория товаров в интернет-магазине Планета Колгот. Чтобы вы не искали, здесь вы сможете найти все, что вам нужно для комфорта и практичности.

Особенности термобелья

Термобелье – это уникальный вид одежды, который используется в холодный период времени для сохранения тепла. Для его пошива производители используют специальные волокна в определенном соотношении, что позволяет добиться его максимальных качеств.

Полиэстер, полипропилен – это материалы, что позволяют своевременно отводить влагу. Шерсть, хлопок и другие материалы обеспечивают эластичность белья и его продолжительный период эксплуатации.

Правильное сочетание всех материалов обеспечивает термобелью такие функции:

  • теплосберегающую – белье обладает интересной особенностью, оно способно сохранять тепло при активных нагрузках в зимний период. Воздушная прослойка между телом и одеждой увеличена за счет объемного плетения тканей,
  • влагоотводящую – в нужный период с поверхности кожи выводится лишняя влага, благодаря чему и удерживается нужная температура.

Основные разновидности материала для пошива термобелья

Чтобы термобелье выполняло свои функции, для его пошива используются определенные материалы.

Натуральные волокна способны хорошо удерживать тепло, комфортное для длительного использования, но при этом не способно правильно отводить влагу с поверхности кожи.

Синтетические волокна являются идеальным вариантом для активных занятий, но при постоянном использовании могут привести к сухости кожи.

Смешанные волокна служат идеальным сочетанием для термобелья. Практичность, уникальность и удобство обеспечены на все 100%.

22 январь 2021 /
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