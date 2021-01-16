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Где используются шахтные лебедки?

Шахтные лебедки – специализированное грузоподъемное оборудование, предназначенное для работы на предприятиях горной добычи. Устройства используются в разработках (открытых и подземных), позволяют транспортировать добытые горные породы по наклонным или горизонтальным выработкам, а также перемещать оборудование и различные грузы. Большой ассортимент шахтных лебедок представлен на сайте promprivod.com.ua. В статье описывается классификация, назначение и принцип работы данного оборудования.

Особенности конструкции и технические характеристики

Шахтные лебедки – узкоспециализированное оборудование, которое применяется исключительно в горнодобывающей промышленности. Устройства имеют особую конструкцию, состоящую из отдельных рабочих узлов, которые можно транспортировать и собирать на новом месте. Основные элементы конструкции:

  • электрический или пневматический двигатель;
  • редуктор;
  • барабаны – рабочий и холостой;
  • система торможения.

Мощность двигателя шахтной лебедки – от 5,5 до 50 кВт. Канатоемкость барабана – от 500 до 1500 м. Устройства оснащаются тросами диаметром от 22,4 до 40 мм. Средняя скорость наматывания каната – 0,1-0,15 м/с.

Классификация шахтных лебедок

Шахтные лебедки классифицируются по нескольким критериям. По типу приводы они делятся на пневматические, электрические и гидравлические. Более распространенной является классификация по назначению. Согласно ей устройства делятся на:

  • тяговые;
  • проходнические;
  • посадочные;
  • маневровые;
  • монтажные.

Вспомогательные лебедки используются в шахтах для перемещения, откатки и подъема грузов по выработкам. Устройство облегчают выполнение ремонтных, монтажных и демонтажных работ в шахтах. При помощи лебедок натягивают ленточные и скребковые конвейеры, управляют вентиляционными установками в шахтах кроме того, оборудование может использоваться для проведения маневровых работ с составами и вагонетками.

При помощи посадочных лебедок осуществляют монтажные и демонтажные работы при посадке лав, транспортируют оборудования, устанавливают секции крепи. Устройства также используются для подтягивания вагонеток.

Проходнические лебедки – передвижное оборудование. Оснащаются ручным, электрическим или пневматическим приводом. Оборудование маркируется обозначениями ЛПЭРП, ЛПЭ, ЛПЭП. Основное назначение: подвеска шахтного оборудования, ремонт и армирование стволов шахт, смена и навеска канатов.

При помощи маневровых лебедок откатывают пустые и нагруженные вагонетки. Оборудование устанавливается возле погрузочных пунктов в шахтах или на поверхности.

Монтажные лебедки позволяют перемещать крупногабаритное оборудование по монтажным и демонтажным камерам забоев угольных шахт. Угол наклона выработок – до 35 градусов.

Если оборудование предназначено для работы в шахтах с опасной концентрацией газов и пыли, оно производится в рудничном или взрывозащищенном исполнении.

16 январь 2021 /
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