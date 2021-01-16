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Особенности мультиварки

Мультиварка – это современная, практичная и универсальная кухонная техника. Визуально она напоминает большую кастрюлю с крышкой. Конструктивно оснащена нагревательным элементом и микропроцессорами. Также в ней есть датчик температур. Купить мультиварку в Донецке очень просто. На сайте интернет-магазина https://medialand.shop/category/tehnika-dlya-kuhni/prigotovlenie-pishi/multivarki/ можно подобрать подходящую модель. Изучите все предложения каталога, чтобы сделать грамотный выбор. При необходимости консультанты магазина окажут помощь.

Купить мультиварку в Донецке ДНР

Причин приобрести мультиварку более чем достаточно. Первая из них – удобство. Блюда можно не контролировать постоянно в процессе приготовления. Техника позволяет создавать вкусную и полезную пищу. Вы можете готовить массу блюд без контроля. Всё, что нужно – нарезать и подготовить продукты. Затем пользователь выбирает подходящий режим, нажимает соответствующие кнопки и занимается своими делами. Опция автоматического подогрева очень нравится пользователям. После того, как мультиварка закончит приготовление блюда, она будет поддерживать его теплым. Также есть удобная функция отложенного старта. Чашу можно наполнить продуктами с вечера, а утром вы получите готовый завтрак.

Какие советы дают эксперты

  • Если вы не знаете, что выбрать – скороварку или мультиварку, выбирайте второе. Это более функциональная техника.
  • Обращайте внимание на мощность модели перед покупкой. Чем выше этот показатель, тем быстрее чаша с пищей будет нагреваться.
  • Учитывайте объем чаши. Производители предлагают модели, в которых объем ёмкости варьируется от двух до десяти литров. Для одного человека или пары подойдет устройство на три литра. Для большой семьи стоит рассмотреть модель с чашей на шесть литров.
  • Заранее продумайте, какие программы вам нужно. Часто покупатели переплачивают за ненужный функционал. Если какие-то режимы вам не нужны или их слишком много, лучше рассмотрите другой вариант. Чем больше программ в технике, тем выше ее стоимость. Поэтому не переплачивайте за те функции, которыми пользоваться вы не будете. Все модели оснащаются базовыми программами: варка каш, тушение, жарка, выпечка. Но в продаже можно найти устройства, которые способны работать в ста режимах.
  • Отдавайте предпочтение покрытию из керамики. Оно безопаснее, чем тефлоновое. Если покупать модель с тефлоновым покрытием, для него потребуется специальная силиконовая лопатка для перемешивания пищи.
  • Лучше выбирать мультиварку со съемной крышкой. Тогда вы в любой момент сможете снять ее и помыть.

Внимательно и тщательно изучите модели. Взвесьте все преимущества и недостатки. Учитывайте собственные потребности и предпочтения.

16 январь 2021 /
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