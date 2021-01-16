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Пооули, вымершая на руках у ученых

Пооули, вымершая на руках у ученых

В истории познания фауны птиц Гавайских островов в XIX веке были нередки случаи, когда только что описанный вид стремительно исчезал буквально на глазах ученых — в течение считаных лет или десятилетий. Так случилось, например, с «медососом» киоеа (Chaetoptila angustipluma), оахской нукупуу (Hemignathus lucidus) и желтоголовой вьюрковой цветочницей (Rhodacanthis flaviceps). В наше время ситуация, увы, не стала лучше. Последний из открытых пернатых гавайских эндемиков, впервые встреченный в 1973 году и описанный годом позже, имел аналогичную судьбу и исчез практически только что — в 2004 году. Речь идет о чернолицей гавайской цветочнице, или пооули (Melamprosops phaeosoma) — скромно окрашенной лесной птице, единственном представителе своего рода в уникальной обособленной группе гавайских цветочниц. На фото — последний представитель вида, старый самец в условиях неволи.

Пооули была некрупной птицей (длиной около 14 см и массой около 26 грамм) с коренастым телосложением и сравнительно короткими крыльями и хвостом. Окраской и пропорциями она не была похожа ни на один другой вид гавайских цветочниц. Взрослые самцы были сверху оливково-бурыми, снизу — серовато-белыми; оперение лицевой части головы и горла формировало контрастную черную «маску», отороченную сверху серым. Заметно загнутый книзу клюв конической формы был свинцово-серым, крепкие ноги — коричневыми. Самки были бледнее и с «маской» несколько меньшего размера. У молодых птиц не было серого на голове и нижняя сторона тела была чуть темнее, чем у взрослых.


Пооули, вымершая на руках у ученых

Впечатляющая адаптивная радиация гавайских цветочниц и форм их клювов. Пооули без труда узнается в правом нижнем секторе ближе к центру композиции по черной «масочке». Изображение © H. Douglas Pratt с сайта hdouglaspratt.com


Характерной анатомической особенностью пооули был мощный язык, по форме напоминающий ложку. Вероятно, он служил адаптацией для извлечения из раковин мягких частей наземных брюхоногих моллюсков, в частности из рода янтарок (Succinea). Песня пооули описывалась как тихое ускоряющееся щебетание, позывкой было отрывистое, нередко повторяющееся по нескольку раз чириканье (послушайте здесь).


Пооули, вымершая на руках у ученых

Первая пойманная живьем пооули, птица была окольцована и после этого отпущена. фото © Paul E. Baker из статьи P. E. Baker, 1998. A description of the first live Poouli captured, природный резерват Ханави (Hanawi natural area reserve), остров Мауи 15 января 1997 года


Пооули была сильно обособлена от других гавайских цветочниц не только по окраске. И остеологический, и молекулярный сравнительные анализы показали, что она была представителем одной из наиболее рано обособившихся ветвей эволюции гавайских цветочниц. Хотя Гавайский архипелаг — сравнительно молодой участок суши, его естественная история насчитывает не менее пяти миллионов лет. За этот срок бурные тектонические и вулканические процессы наряду с тропическими штормами и климатическими коллизиями сформировали нынешний облик Гавайев и поспособствовали образованию из предковой популяции вьюрковых птиц нескольких десятков совершенно уникальных видов пернатых. Пооули была свидетелем начала этих эпических событий, дожившим до исторического времени.

Родиной чернолицей цветочницы, как известно по непосредственным наблюдениям, были густые дождевые леса водораздела Ханави (Hanawi) в восточной части острова Мауи на высоте 1400–2100 м над уровнем моря. Здесь птицы встречались в основном в труднодоступных зарослях охии (Metrosideros polymorpha). Скорее всего, это были субоптимальные условия для жизни: находки субфоссильных костей (не окаменевших) показывают, что в голоцене до прихода человека пооули обитали и в более сухих ландшафтах в других частях острова на высоте 300–1500 м.

Сезон размножения пооули начинался в феврале-марте. Гнезда из веточек и мха сооружались обоими родителями на деревьях, в кладке было одно-два беловатых с буро-серыми пятнами яйца, которые насиживались самкой. Самец кормил как самку во время насиживания, так и птенцов после их вылупления. Питались цветочницы разнообразными беспозвоночными, в основном древесными улитками и личинками насекомых; реже их рацион разнообразили мелкие фрукты и ягоды.


Пооули, вымершая на руках у ученых

Одно из немногих фото пооули в условиях дикой природы. фото © Andrew Engilis с сайта ebird.org, природный резерват Ханави (Hanawi Natural Area Reserve), остров Мауи, 13 мая 1985 года


Открытие пооули, столь отличной от своих близких родственников островной птицы, стало полной неожиданностью для американских ученых. Эта птица была обнаружена студентами Гавайского университета в 1973 году в заповеднике Коолау на северо-восточном склоне вулкана Халеакала. Из-за непритязательной внешности и скрытного поведения пооули не представляла интереса для охотников за перьями и не была знакома аборигенному населению архипелага. Даже ее гавайское имя, в переводе означающее «черное лицо», было придумано и закреплено за птицей уже после ее официального открытия. Предположительно, ко времени открытия общая популяция вида не превышала двух сотен особей. Постоянный мониторинг численности местных птиц вскоре показал неутешительную картину: уже к 1985 году популяция чернолицей цветочницы сократилась примерно на 90%.

Вероятно, к первичному сокращению численности пооули привело уничтожение человеком низинных тропических лесов Мауи и распространение инвазивных видов, таких как крысы и малярийные комары. Точные причины быстрого вымирания птицы на рубеже XX и XXI веков не установлены. Вероятно, оно связано с  болезнями, переносимыми комарами, а также с возросшей активностью других видов-интродуцентов — кошек, мангустов, свиней и крупных хищных улиток Euglandina rosea, сокративших численность аборигенных моллюсков острова. К 1997 году оставались всего два самца и одна самка пооули — к сожалению, жившие в сильно удаленных друг от друга точках и не имевшие возможности встретиться. В 2002 году самка была отловлена и перевезена на территорию одного из самцов, однако сразу же, в день выпуска, вернулась обратно.


Пооули, вымершая на руках у ученых

Операция по перемещению последней известной самки пооули на территорию одного из самцов. фото с сайта mauiforestbirds.org


Программа по отлову и разведению в неволе была запущена с большим опозданием, когда оставшимся птицам было уже не менее восьми лет, и также не увенчалась успехом. В сентябре 2004 года ученые поймали самца с одним глазом и признаками птичьей малярии (его вы и видите на главном фото), однако он умер в одиночестве 26 ноября 2004 года, спустя всего два месяца вольерной жизни. В том же году, немногим ранее, была в последний раз встречена последняя из оставшихся на воле птиц. Впоследствии наблюдения этого вида прекратились. Долгое время пооули была включена в «красные списки» МСОП как находящийся под критической угрозой вымирания и, вероятно, уже исчезнувший таксон. В 2019 году птица получила официальный статус вымершего вида. От этой птицы теперь осталось лишь несколько тушек в музеях да замороженные клетки во Frozen Zoo.


Пооули, вымершая на руках у ученых

Тушка последнего известного представителя вида в музее Бишопа, Гонолулу. фото © David Eickhoff с сайта flickr.com


фото с сайта sandiegozoowildlifealliance.org.

Павел Смирнов

16 январь 2021 /
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