Терроризм сбросил бороду. Как ультраправые стали главным врагом Америки. Black or white
В США в скором времени могут принять новый закон о борьбе с терроризмом.
Это второй ключевой антитеррористический законопроект в США после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Согласно закону, спецслужбы получат больше полномочий по борьбе с терроризмом. Но теперь главной угрозой безопасности США объявлены не радикальные исламисты, а американские же граждане, если точнее –«сторонники превосходства белой расы».
На следующий же день после атаки на Капитолий 6 января в США вновь внесли на рассмотрение в Конгрессе так называемый закон о внутреннем терроризме (domestic terrorism). Первые же строки содержат утверждение, что «сторонники белого превосходства и другие крайне правые экстремисты представляют собой наиболее серьезную угрозу внутреннего терроризма, с которой сталкиваются Соединенные Штаты за последние годы».
В законе отсутствуют прямые формулировки – в частности, возможность наказания людей за какие-либо конкретные лозунги, однако сторонники Республиканской партии опасаются будущих уголовных дел из-за поддержки Трампа («Сделаем Америку снова великой») либо же просто из-за присутствия возле здания Капитолия 6 января 2021 года.
Эволюция терроризма
С момента самой крупной террористической атаки в истории США прошло 20 лет. За это время менялись и представления американцев о террористах. Если во времена Буша-младшего под этим словом подразумевались исключительно радикально настроенные мусульмане, выходцы с Ближнего Востока, то в период президентства Барака Обамы понятие «террорист» расширилось до «не только исламисты».
Например, Центр экстремизма Антидиффамационной лиги сообщал, что 71 процент смертельных случаев, связанных с экстремистами, в США в период с 2008 по 2017 год был совершен членами крайне правых движений или сторонниками превосходства белой расы. Исламские экстремисты несут ответственность только за 26 процентов. За это же время в результате террористических атак мусульманских экстремистов в США погибло 100 человек, а местные экстремисты убили 387.
Антитеррористический закон с политическими целями
Теперь же, с началом президентства Джо Байдена, у жаждущих реванша лево-либеральных сил появится одобряемая сверху привилегия понимать под словом «террористы» не исламистов, а неких «сторонников превосходства белой расы» - без уточнения. Попросту говоря, главные террористы Америки теперь - белые цисгендерные мужчины с конфедераткой на плече.
И было бы наивно полагать, будто с принятием этого закона с терроризмом (внутренним, внешним, да каким угодно) в Штатах будет покончено. Первыми под удар могут попасть сторонники Трампа, сам экс-президент и политические активисты на местах. К настоящему моменту 70 людям уже предъявлены обвинения в связи с беспорядками 6 января, а федеральные прокуроры заявили, что ожидают еще сотни подобных дел в ближайшие месяцы.
Так ли страшен белый черт?
Когда демократическая американская пресса щедро сыпет в публикациях цифрами убитых сторонниками превосходства белой расы, не стоит закатывать глаза. Современные американские ультраправые – это не только карикатурные ку-клус-клановцы, но и вполне реальные вооруженные объединения. Они действительно устраивают факельные шествия, открыто демонстрируют нацистскую символику (в США это не запрещено, ибо свобода слова), а также частенько вступают в стычки со своими идеологическими противниками – левыми и «антифа». Иногда дело доходит до настоящих жертв. А иногда у какого-то сторонника «white supremacy» сорвет крышу, и он отправится резать членов еврейской общины, или ворвется с пистолетом в церковь с чернокожими прихожанами.
Но, разумеется, не стоит записывать в сторонники неонацистов всех республиканцев. И, например, тех, кто пытался защитить память о Юге, стоя у памятника генералу Роберту Ли. Равно как и тех, кто выступает за идею строительства стены на границе с Мексикой (Дональда Трампа, к слову, объявили расистом именно за это). Как таковых радикалов среди тех, кого в американской прессе причисляют к ультраправым, не так уж и много; подавляющая часть граждан, выходящих на митинги против BLM или на защиту памятников конфедератам, расистские и нацистские идеи совершенно не разделяет.
Кроме того, правые радикалы активны по большей части в интернете: действительно, после избрания президентом США Барака Обамы количество пользователей на ресурсах сторонников превосходства белой расы значительно возросло.
И уж во всяком случае, ради справедливости, стоило бы расширить понятие внутреннего терроризма на всех, кто может нести угрозу для общества. Потому как внезапно выяснилось, что леворадикалы, экологические фашисты и погромщики из BLMтаковыми почему-то не считаются… Шутки ради, стоит задуматься и о запрете одного из фильмов от Marvelпод названием «Черная Пантера». Дело в том, что в этом фильме прямо, открытым текстом осуждается черный расизм. А теперь, как видим, ветер подул в другую сторону, и осуждение черного расизма извращенное демократическое сознание начнет трактовать как «поддержку белого»…
Ненужная свобода
Закон, к слову, критикуют и внутри демократического цеха. Некоторые политики и исламские активисты опасаются, что новые правовые полномочия будут использоваться в том числе и против их общин либо политических сообществ. Сторонники гражданских свобод всерьез опасаются, что наделение правоохранительных органов бОльшей властью не поможет решить проблему «белого расизма». По их мнению, уже имеющихся в распоряжении спецслужб средств с головой хватило бы, чтобы обеспечить порядок в американском обществе – если бы они того действительно пожелали.
Кроме того, принятие нового закона может привести к пересмотру первой поправки Конституции США, где утверждается свобода слова, собраний и прессы. Ответ на вызов для американской демократии должен быть исключительно политическим, а не уголовным, предупреждают некоторые политологи.
Известный американский публицист, либертарианец Джеймс Бовард, который много лет писал о злоупотреблениях правоохранительных органов, предупредил о потенциальных ловушках антитеррористического законодательства, которое расширяет возможности правоохранительных органов.
Пройдет ли Америка испытание страхом? Готовы ли американские граждане вновь, как и после 2001 года, положить на алтарь безопасности свою главную ценность – свободу? А главное – сможет ли американское общество преодолеть гражданский раскол, пожалуй, самый сильный со времен Гражданской войны? Узнаем, как только увидим, как именно закон о domestic terrorism будет применяться на практике, и к кому именно.
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