Терроризм сбросил бороду. Как ультраправые стали главным врагом Америки. Black or white

Белая кость и афроамериканцы. Конфликт, который не мог не вспыхнуть в XXI веке. Свобода слова и права

В США в скором времени могут принять новый закон о борьбе с терроризмом.

Это второй ключевой антитеррористический законопроект в США после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Согласно закону, спецслужбы получат больше полномочий по борьбе с терроризмом. Но теперь главной угрозой безопасности США объявлены не радикальные исламисты, а американские же граждане, если точнее –«сторонники превосходства белой расы».

На следующий же день после атаки на Капитолий 6 января в США вновь внесли на рассмотрение в Конгрессе так называемый закон о внутреннем терроризме (domestic terrorism). Первые же строки содержат утверждение, что «сторонники белого превосходства и другие крайне правые экстремисты представляют собой наиболее серьезную угрозу внутреннего терроризма, с которой сталкиваются Соединенные Штаты за последние годы».

В законе отсутствуют прямые формулировки – в частности, возможность наказания людей за какие-либо конкретные лозунги, однако сторонники Республиканской партии опасаются будущих уголовных дел из-за поддержки Трампа («Сделаем Америку снова великой») либо же просто из-за присутствия возле здания Капитолия 6 января 2021 года.

Эволюция терроризма

С момента самой крупной террористической атаки в истории США прошло 20 лет. За это время менялись и представления американцев о террористах. Если во времена Буша-младшего под этим словом подразумевались исключительно радикально настроенные мусульмане, выходцы с Ближнего Востока, то в период президентства Барака Обамы понятие «террорист» расширилось до «не только исламисты».

Впервые нынешний закон о внутренних террористах был предложен демократами несколько лет назад. Из анализа данных ФБР, которые регулярно публиковались в американской прессе, становилось понятно, что все меньше терактов совершается иностранцами-исламистскими фанатиками, и все больше – гражданами США



Например, Центр экстремизма Антидиффамационной лиги сообщал, что 71 процент смертельных случаев, связанных с экстремистами, в США в период с 2008 по 2017 год был совершен членами крайне правых движений или сторонниками превосходства белой расы. Исламские экстремисты несут ответственность только за 26 процентов. За это же время в результате террористических атак мусульманских экстремистов в США погибло 100 человек, а местные экстремисты убили 387.

Антитеррористический закон с политическими целями

Теперь же, с началом президентства Джо Байдена, у жаждущих реванша лево-либеральных сил появится одобряемая сверху привилегия понимать под словом «террористы» не исламистов, а неких «сторонников превосходства белой расы» - без уточнения. Попросту говоря, главные террористы Америки теперь - белые цисгендерные мужчины с конфедераткой на плече.

Байден уже пообещал возродить особую группу по борьбе с внутренним терроризмом. Ранее этому противилось американское общество: едва оправившись от трагедии 11 сентября, оно не желало отдавать свою жизнь под тотальный контроль спецслужб. Окрыленные победой, морально подавившие своих соперников демократы намерены мобилизовать все свои ресурсы, чтобы законопроект был, наконец, принят



И было бы наивно полагать, будто с принятием этого закона с терроризмом (внутренним, внешним, да каким угодно) в Штатах будет покончено. Первыми под удар могут попасть сторонники Трампа, сам экс-президент и политические активисты на местах. К настоящему моменту 70 людям уже предъявлены обвинения в связи с беспорядками 6 января, а федеральные прокуроры заявили, что ожидают еще сотни подобных дел в ближайшие месяцы.

Так ли страшен белый черт?

Когда демократическая американская пресса щедро сыпет в публикациях цифрами убитых сторонниками превосходства белой расы, не стоит закатывать глаза. Современные американские ультраправые – это не только карикатурные ку-клус-клановцы, но и вполне реальные вооруженные объединения. Они действительно устраивают факельные шествия, открыто демонстрируют нацистскую символику (в США это не запрещено, ибо свобода слова), а также частенько вступают в стычки со своими идеологическими противниками – левыми и «антифа». Иногда дело доходит до настоящих жертв. А иногда у какого-то сторонника «white supremacy» сорвет крышу, и он отправится резать членов еврейской общины, или ворвется с пистолетом в церковь с чернокожими прихожанами.

Но, разумеется, не стоит записывать в сторонники неонацистов всех республиканцев. И, например, тех, кто пытался защитить память о Юге, стоя у памятника генералу Роберту Ли. Равно как и тех, кто выступает за идею строительства стены на границе с Мексикой (Дональда Трампа, к слову, объявили расистом именно за это). Как таковых радикалов среди тех, кого в американской прессе причисляют к ультраправым, не так уж и много; подавляющая часть граждан, выходящих на митинги против BLM или на защиту памятников конфедератам, расистские и нацистские идеи совершенно не разделяет.

Кроме того, правые радикалы активны по большей части в интернете: действительно, после избрания президентом США Барака Обамы количество пользователей на ресурсах сторонников превосходства белой расы значительно возросло.

Но, как отмечают некоторые американские эксперты, волна популярности подобных сообществ на деле связана не с цветом кожи президента, а с общим неприятием части общества того политического курса, который на тот момент предлагали стране демократы



И уж во всяком случае, ради справедливости, стоило бы расширить понятие внутреннего терроризма на всех, кто может нести угрозу для общества. Потому как внезапно выяснилось, что леворадикалы, экологические фашисты и погромщики из BLMтаковыми почему-то не считаются… Шутки ради, стоит задуматься и о запрете одного из фильмов от Marvelпод названием «Черная Пантера». Дело в том, что в этом фильме прямо, открытым текстом осуждается черный расизм. А теперь, как видим, ветер подул в другую сторону, и осуждение черного расизма извращенное демократическое сознание начнет трактовать как «поддержку белого»…

Ненужная свобода

Закон, к слову, критикуют и внутри демократического цеха. Некоторые политики и исламские активисты опасаются, что новые правовые полномочия будут использоваться в том числе и против их общин либо политических сообществ. Сторонники гражданских свобод всерьез опасаются, что наделение правоохранительных органов бОльшей властью не поможет решить проблему «белого расизма». По их мнению, уже имеющихся в распоряжении спецслужб средств с головой хватило бы, чтобы обеспечить порядок в американском обществе – если бы они того действительно пожелали.

Кроме того, принятие нового закона может привести к пересмотру первой поправки Конституции США, где утверждается свобода слова, собраний и прессы. Ответ на вызов для американской демократии должен быть исключительно политическим, а не уголовным, предупреждают некоторые политологи.

Известный американский публицист, либертарианец Джеймс Бовард, который много лет писал о злоупотреблениях правоохранительных органов, предупредил о потенциальных ловушках антитеррористического законодательства, которое расширяет возможности правоохранительных органов.



«Предполагаю, что любого, кто критиковал или высказывал сомнения по поводу выборов 2020 года, можно будет обвинить в подстрекательстве к мятежу, если не в государственной измене», - прокомментировал он законопроект о внутреннем терроризме. «Еще одна проблема заключается в том, что с 2016 года многие либералы возводят ореол над головой ФБР. Они потеряли историческую память и здравый смысл с тех самых пор, когда их спрашивали, хотят ли они выдавать пустые чеки федеральным агентам»

Пройдет ли Америка испытание страхом? Готовы ли американские граждане вновь, как и после 2001 года, положить на алтарь безопасности свою главную ценность – свободу? А главное – сможет ли американское общество преодолеть гражданский раскол, пожалуй, самый сильный со времен Гражданской войны? Узнаем, как только увидим, как именно закон о domestic terrorism будет применяться на практике, и к кому именно.