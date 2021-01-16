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Моя милиция меня бережет. Как работала советская служба и чьи интересы защищала

Из жизни стражей порядка. «Помни Сталинскую заботу о людях, помогай детям, старикам, слепым…»
Моя милиция меня бережет. Как работала советская служба и чьи интересы защищала

Несколько лет назад у приятеля-коллекционера узрел небольшого формата красную книжечку – «Справочник милиционера по гор. Москве», изданную столичным Управлением рабоче-крестьянской милиции в 1936 году. Вещица занятная, раритетная. Полистал ее, кое-что выписал.

 

«Товарищ милиционер! – говорится в справочнике. - Ты являешься представителем Советской власти, которого население чаще всего видит и с которым чаще всего соприкасается. Будь образцом вежливости, культурности, дисциплинированности и аккуратности.

 

Тебе вверена личная и имущественная безопасность трудящихся пролетарского государства – государства самого свободного в мире».

 

Не станем спорить с определениями – такое было время, таковы были понятия и убеждения. Но то, что стражи порядка того времени выполняли свое назначение - факт.

 

Вежливо, но настойчиво

 

Пролетарский поэт не зря утверждал: «Моя милиция меня бережет!» Не раз слышал рассказы о стражах порядка довоенной и послевоенной поры. Были они в основном незлобивы, более того, доброжелательны. Милиционеры отвечали на вопросы прохожих, рассказывали, где находится нужный им дом или учреждение.

 

В упомянутом справочнике была карта московских улиц с указанием учреждений, вокзалов, магазинов, рынков, поликлиник. Прохожие подходили к ним с вопросами, которые стражи порядка быстро и оперативно решали. Люди в форме доброжелательно встречали людей, прикладывая руку к козырьку, и с улыбкой провожали

 

Стоит заметить, что в милиции служили не худенькие и бледные, а рослые, подтянутые и неизменно вежливые люди. Не было и речи о том, чтобы они курили на посту или грубо разговаривали с прохожими.

 

Еще несколько цитат из справочника милиционера:

 

«При обращении с гражданами, будь вежлив, называй граждан только на «Вы»… Помни Сталинскую заботу о людях, помогай детям, старикам, слепым переходить улицы, особо внимательно относись к беременным женщинам. Оказывай немедленную помощь больным, вызови «скорую помощь». Ни при каких обстоятельствах не теряй самообладания, не раздражайся, не повышай голоса, законные требования предъявляй вежливо и в то же время твердо и настойчиво – помни, что грубость ведет к взаимному неуважению, а вежливая настойчивость – к успешному выполнению предъявляемых требований»

 

Текст справочника не только напоминал милиционерам о строгом выполнении своих профессиональных обязанностей, но и призывал к милосердию, доброте. Люди в форме могли отвести привести домой потерявшегося ребенка, помочь пожилому человеку в непростой ситуации. Инспектор ГАИ вместо штрафа ограничивался назидательной беседой с нарушителем правил уличного движения – пешеходом или водителем.

 

Таков, к примеру, милиционер в старом советском фильме «Улица полна неожиданностей», вышедшем на экраны в 1957 году Его главный герой – молодой постовой Василий Шанежкин в исполнении популярного тогда актера Леонида Харитонова. Даже вне службы он помнил о своих обязанностях. И однажды задержал опасного преступника, показав при этом отличные профессиональные навыки.

 

Стоит упомянуть еще одну картину - «Инспектор ГАИ», вышедшую на экраны в 1983 году. В ней известный актер Сергей Никоненко сыграл скромного, неподкупного, но наивного милиционера, который борется за правду. Его пытаются одернуть, поставить на место, однако он честь мундира для инспектора Петра Зыкина – превыше всего.

 

Пожалуй, не стоит задаваться вопросом – существуют ли сейчас такие честные и принципиальные полицейские? Но думаю, искать таковых придется долго. Впрочем, эта тема - совсем для другой публикации.

 

Ночь – опасная пора

 

Вспомним милиционеров, ловивших нарушителей закона. Тех, для которых каждое дежурство могло обернуться встречей с матерыми, часто вооруженными преступниками. Но стражи порядка, не задумываясь, шли на риск. Нередко получали тяжелые ранения, погибали…

 

Преступность при Сталине, что бы ни говорили его обожатели, была высокой. Особенно – после Великой Отечественной, когда достать оружие не составляло особого труда. 1 декабря 1945 года на совещании в Московском городском комитете ВКП(б) начальник УНКВД Московской области генерал-лейтенант госбезопасности Михаил Журавлев сообщал:

 

«За последнее время в Московский Комитет, Моссовет, центральные партийные и советские организации, а также в редакции газет от жителей города Москвы поступают многочисленные письма и заявления, в которых москвичи жалуются на то, что уголовная преступность в Москве увеличивается, что уголовно-преступный элемент терроризирует население, не дает спокойно трудящимся работать и отдыхать. В этих письмах приводятся факты, когда москвичи, идя на работу или возвращаясь с работы в ночное время, подвергаются нападению со стороны хулиганов. Москвичи пишут, что они не уверены в том, что во время их отсутствия квартира не будет ограблена, что ночью в Москве стало опасно ходить, так как могут раздеть или даже убить….»

 

Московский уголовный розыск (МУР) работал, не покладая рук. На его счету – множество раскрытых преступлений. Одно из них – ликвидация известной банды сталинского времени – «Черная кошка», о которой поведал известный фильм «Место встречи изменить нельзя». Картина замечательная, но в жизни все было совсем не так.

 

Разбой на досуге

 

Бандой, состоявшей в основном из молодых жителей подмосковного Красногорска, руководил Иван Митин, высокий, крепкий парень с волосами медного отлива. Разбоем он занимался, так сказать, на досуге, а в основное время работал сменным мастером инструментального цеха Красногорского механического заводе № 34. Причем, трудился он старательно, с душой и его даже представили к ордену Трудового Красного Знамени…

 

Другие молодые люди тоже были на вид вполне приличными, их фотографии висели на Доске почета. Некоторые, как и Митин, работали на заводе. Двое были курсантами военных училищ. Занесло в банду передовика производства Тушинского машиностроительного завода № 500 и члена коммунистической партии Петра Болотова и студента МАИ Вячеслава Лукин. Этот парень был с замечательной репутацией – отличник учебы, спортсмен, комсомольский активист! Между прочим, его отец работал в милиции и не пережил случившегося с сыном…

 

Впервые банда вышло на «дело» 1 февраля 1950 года. В тот день советские гангстеры ограбили промтоварный магазин в Химках. Был убит участковый, пытавшийся остановить бандитов. Смертельный выстрел из нагана произвел Митин. Каков был первый «улов» бандитов, неведомо. Но запах крови они ощутили и нарисовали на стене кошку.

 

В конце марта того же года грабители взяли другой промтоварный магазин – в Тимирязевском районе, «взяв» 68 тысяч рублей. Сумма была очень велика, и на время они успокоились.

 

Следующее ограбление Митин и его подельники совершили 16 ноября 1950 года. Из промтоварного магазина они ушли с добычей в четыре с половиной тысячи рублей, Потом…Впрочем, нет смысла пересказывать дальнейшие действия преступников, достаточно сказать, что они продолжали грабить и убивать до февраля 1953 года. Всего члены банды «Черная кошка» совершили 28 разбойных нападений и убили 11 человек.

 

Но МУР все туже сжимал петлю вокруг банды. Наконец, главаря «Черной кошки» и двух сообщников арестовали. Их арестовали на хоккейном матче в Красногорске. Они были рьяными болельщиками заводской команды…

 

Через несколько дней оперативники схватили остальных бандитов. Символично, что «Черная кошка» была ликвидирована в феврале 1953 года, незадолго до смерти Сталина. Все они получили по «заслугам»

 

Банда, о которой шла речь, получила широкую известность. Но и кроме них, криминального люда в Москве хватало. Они орудовали в Сокольниках, на Пресне, в Измайлове, Марьиной роще, Коптеве. Забредали бандиты за добычей и в центр столицы. И только одна улица была совершенно спокойной. Это - Арбат.

 

Под высоковольтным напряжением

 

Здесь пролегала правительственная трасса, прозванная «Военно-грузинской дорогой». По ней регулярно проезжал Сталин по пути с «ближней» дачи из Кунцева до Кремля. И таким же путем возвращался обратно.

 

Писатель Борис Ямпольский в романе «Арбат, режимная улица» писал:

 

«Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое….»

 

Это были так называемые «топтуны» - люди, ответственные за безопасность вождя. Внешне они были спокойны, даже безмятежны, но лишь до тех пор, пока не получали сигнал, что к Арбату приближается сталинский кортеж. И тогда начиналось что-то невообразимое: «Красный свет зажигался одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках милицейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголенный провод, и весь Арбат со всеми его витринами, манекенами, завитыми головками, будильниками, муляжами, золотыми рыбками и канарейками в клетках стоял под высоковольтным напряжением».

 

«Топтуны» не уходили с Арбата ни днем, ни ночью. Для них была открыта столовая в здании «Праги». Там они могли немного отдохнуть, а зимой погреться. Сам ресторан в то время не работал. Заведение открылось только в 1955 году.

 

Людей, живших на Арбате, тщательно проверяли. Если гости оставались ночевать, то хозяевам следовало обязательно сообщить об этом управдому. Дворы находились под наблюдением, чердаки были опечатаны, и у местных хозяек были постоянные проблемы с сушкой белья.

 

Те, кто припозднились и решили пройти по Арбату ночной порой, могли встретиться с грозными мужчинами. Вот случай, который описал Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва». В новогоднюю ночь будущий писатель, в то время студент, провожал знакомую девушку. И вдруг…

 

«До заветного переулка оставалось совсем немного. Внезапно из-под арки выскочили несколько здоровых парней, скрутили нас и затолкнули в подъезд дома.

Я даже среагировать не успел.

- МГБ, не дергайся.

В подъезде стояли, прислонившись к стене, полковник в форме министерства государственной безопасности и несколько офицеров со странными автоматами. Потом, в училище, я узнал, что это английские «стэны».

Мы ждали минут десять. На улице проревели автомобильные моторы.

- Ну, - полковник облегченно вздохнул, - вы что шляетесь по ночам?

- Гуляем.

- Не гулять надо, а к зимней сессии готовиться, товарищи студенты. Идите и забудьте о нашей случайной встрече».

 

…28 февраля 1953 года машина со Сталиным в последний раз промчалась по Арбату по дороге из Кремля на «ближнюю» дачу. Это было незадолго до злосчастного ужина с соратниками, но, может быть, вождь пребывал в хорошем настроении и не ощущал приближающегося рокового финала жизни.

 

Прохожие, спешившие по своим делам, не подозревали, что больше никогда не увидят черный бронированный автомобиль с грозным пассажиром.


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16 январь 2021 /
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