В 2020 году Земля вращалась с повышенной скоростью. Чем это опасно?

В 2020 году земля установила рекорд скорости вращения

В обществе принято считать, что в одних сутках 24 часа. Именно за это время земля совершает полный оборот вокруг своей оси и проходит один цикл утра, дня, вечера и ночи. Но с научной точки зрения дела обстоят не так просто. Дело в том, что ученым известно сразу несколько видов суток и самыми близкими к привычным 24 часам являются средние солнечные сутки. Примерно с 1970-х годов для определения точного времени ученые используют атомные часы, которые способны измерять время с точностью до миллисекунд. Если смотреть на эти часы, то в сутках далеко не всегда оказывается 24 часа. Обычно наша планета крутится медленно и для совершения круга требуется чуть больше времени. Иногда ученые даже приходили к выводу, что с каждым годом земля кружится все медленнее. Но 19 июля 2020 года земля совершила оборот вокруг своей оси за рекордное время. Точная причина этого явления пока неизвестна, но оно может стать причиной возникновения некоторых проблем.

Вращение Земли вокруг оси

О необычном явлении было рассказано в издании The Telegraph. Впервые за историю наблюдений земля вращалась не медленнее обычных 24 часов, а быстрее. Так, 19 июля 2020 года оказался одним из самых коротких дней в истории. Он оказался на 1,4602 миллисекунды короче, чем обычно. Многим может показаться, что тысячная доля секунды это ничтожный показатель. Вот уж действительно — даже при моргании человек закрывает глаза на 400 миллисекунд, что гораздо больше этого показателя. Но ученые считают, что у внезапного ускорения вращения Земли вокруг своей оси могут быть неприятные последствия.

Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли

Оно не должно сказаться на здоровье людей и состоянии природы. Но за всю историю человечество создало множество устройств, работа которых строго зависит от времени. В качестве примера можно привести спутниковую навигацию GPS, которая на момент своего изобретения в далеком 1973 году использовалась только в военных целях. Но на данный момент от него зависит движение автомобилей и просто передвижение людей. Если земля вдруг начнет крутиться быстрее, точность определения местоположения может заметно ухудшиться. А это может стать причиной серьезных последствий, вплоть до возникновения аварий.

Почему меняется скорость вращения Земли?

Из-за чего именно в прошлом году земля совершила рекордно быстрый оборот вокруг своей оси, ученым до сих пор неизвестно. Они они прекрасно знают, что на это может повлиять огромное количество различных факторов. Иногда скорость изменяется из-за притяжения Луны. Но на этот показатель также может повлиять такие неочевидные факторы, как количество выпавшего снега в полярных регионах планеты. Более того, скорость вращения Земли может измениться даже из-за листопадов в лесах России и Канады.

Ученые пока не пришли к единому мнению насчет того, как им нужно реагировать на необычное явление. Возможно, это действительно разовое событие и беспокоиться совершенно не о чем. Ведь в прошлом году наша планета действительно претерпела множество изменений. Как минимум, из-за связанного с пандемией коронавируса карантина, многие люди сидели дома и воздух в городах стал чище. Это тоже могло стать весомым фактором, повлекшим за собой внезапное ускорение вращения Земли. Свой вклад могли внести и пожары, которые в 2020 году особенно сильно полыхали в Калифорнии. Ведь, если вы помните, из-за огня даже небо окрашивалось в красный цвет и все происходящее было похоже на конец света.

Также есть вероятность, что земля периодически сама по себе ускоряется и это для нее совершенно нормально. Такие ускорения могли происходить и раньше, просто люди не замечали этого. Ведь, внимание, речь идет о миллисекундах. Большую часть времени мы не замечаем даже когда моргаем. А тщательное слежение за временем началось только во второй половине XX века. И нам предстоит многое узнать о нашей планете и времени, которая на ней протекает.