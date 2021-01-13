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Может ли человек восстанавливать части своего тела?

Может ли человек восстанавливать части своего тела?

Кадр из фильма «Логан»

В комиксах и фантастических фильмах нам часто показывают героев, которые способны восстанавливать части своего тела. Например, такой способностью обладают Росомаха и Дэдпул из вселенной Marvel. Восстановление поврежденных тканей и целых органов на научном языке называется регенерацией. Эта особенность присуща для многих животных вроде червей, ящериц и даже новорожденных крыс. Но знаете ли вы, что способностью к регенерации обладают и обычные люди? Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, некоторые из ваших тканей заменяются новыми. Как минимум, у вас обновляется наружный слой кожи, именуемый как эпидермис. Старые клетки постепенно отпадают и превращаются в пыль, а вместо них появляются новые. Но обновление наружного слоя кожи — далеко не единственное доказательство способности человека к регенерации.

 


Восстановление волос и ногтей

Еще один довольно очевидный пример регенерации в человеческом организме — это волосы и ногти. Волосы у человека растут на протяжении всей жизни. Скорость их роста у каждого человека индивидуальная, потому что все зависит от пола, возраста и наследственности. Но в ходе исследований было выяснено, что у мужчин волосы растут быстрее, чем у женщин. В среднем за месяц волосы на голове отрастают на 1,5 сантиметра. Конечно, это актуально только если у человека нет алопеции — частичного или полного выпадения волос. По статистике, от этой проблемы страдают около 40% мужчин.

Может ли человек восстанавливать части своего тела?

Волосы защищают голову от перегрева солнечными лучами и от травм

Ногти на руках и ногах человека растут медленнее, чем волосы. В среднем за неделю ногти на руках отрастают примерно на 2 миллиметра, а на ногах — на 1 миллиметр. Полное обновление ногтя, то есть ее регенерация, происходит примерно раз в полгода. А ногти нам нужны для удерживания предметов и защиты кончиков пальцев, потому там расположены важные нервные окончания. Так что ногти это очень даже важная часть человеческого тела и они должны обновляться.

Регенерация частей тела

Помимо волос и ногтей, в человеческом теле восстанавливаются кости. Ведь иначе как объяснить то, что при переломах у людей срастаются кости? Также к регенерации способна печень. При утрате части печени до 85%, оставшиеся фрагменты начинают увеличиваться в размерах. Но важно понимать, что это происходит не из-за роста количества клеток, а благодаря увеличению их размера. Удивительно, но таким образом печень может восстановить свою первоначальную массу.

Может ли человек восстанавливать части своего тела?

Скорость срастания костей зависит от тяжести перелома. Обычно требуется не менее месяца

Также в медицине есть случаи, когда люди восстанавливали утерянные кончики пальцев. Но это происходило только в строго определенных случаях и не полностью. В 2008 году издание BBC рассказало о мужчине по имени Ли Спивак, который сунул палец в винт игрушечного самолета и лишился кончика пальца. Врачи были уверены, что вернуть утраченные 1,5 сантиметра пальца никак не удастся. Но со временем он восстановился и на нем даже растет ноготь. Восстановить часть тела ему удалось благодаря «волшебному порошку», который на самом деле изготавливается из клеток, добытых изнутри мочевого пузыря свиней. Это экспериментальное средство было разработано сотрудниками одного из американских университетов. Ожидалось, что оно поможет восстанавливать ткани после серьезных ран, но о нем уже давно ничего не слышно.

Может ли человек восстанавливать части своего тела?

Нервные клетки тоже способны к восстановлению

Способностью к восстановлению обладают и нервные клетки, что противоречит выражению «нервы не восстанавливаются». В ходе научных работ ученые уже убедились, что центральная нервная система человека обладает способностью к нейрогенезу. В ходе этого процесса создаются новые нейроны и образуют между собой соединения.

Восстановление сетчатки глаз

Сетчаткой называется часть глаза, которая реагирует на свет. В ней находятся чувствительные к свету палочки, колбочки и нервные клетки, которые передают информацию о яркости в головной мозг. Повреждение сетчатки глаза является основной причиной возникновения слепоты у людей. И было бы замечательно, если ученые вдруг придумали способ восстанавливать ее ткани. Кажется, исследователи из американского штата Мэриленд близки к этому.

Может ли человек восстанавливать части своего тела?

Возможно, в будущем люди смогут восстанавливать зрение

Им уже было известно, что некоторые живые создания вроде рыб данио-рерио (Danio rerio) способны восстанавливать сетчатку. За это отвечают определенные гены, которые есть даже в организме людей. По мнению исследователей, люди вовсе разделяют 70% своих генов с этими крошечными созданиями. Исходя из этого есть надежда, что в будущем ученые разрабатывают способ восстановления сетчатки глаз при помощи генной инженерии. Долгое время считалось, что восстанавливающие сетчатку гены не работают у млекопитающих. Однако теперь есть надежда на то, что исследователи ошибались.

13 январь 2021 /
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