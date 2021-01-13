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76% пациентов переболевших COVID-19, страдают от осложнений через шесть месяцев после выписки

76% пациентов переболевших COVID-19, страдают от осложнений через шесть месяцев после выписки

Оказалось, у многих пациентов, перенсших коронавирус, появляются дальнейшие проблемы со здоровьем

Исследование более 1700 пациентов, проходивших лечение в китайском городе Ухань, первоначальном эпицентре пандемии, показало, что 76% перенесших инфекцию пациентов страдали по крайней мере от одного симптома спустя несколько месяцев после выписки из больницы. Полученные результаты выявили, что даже те, кто переболел COVID-19, могут страдать от длительных последствий для здоровья в результате борьбы с коронавирусом, которым по последним данным, инфицировано более 90 миллионов человек во всем мире. Крупнейшее в своем роде исследование было опубликовано в медицинском научном журнале The Lancet, результаты работы показали, что усталость и трудности со сном были наиболее распространенными симптомами после COVID-19 и наблюдались у 63% и 26% пациентов соответственно. У 23% пациентов, участвовавших в исследовании, в течение шести месяцев после выписки развилась депрессия или тревога. О том, с какими еще трудностями можно столкнутся перенеся коронавирусную инфекцию, рассказываем в этой статье.


Долгосрочные последствия COVID-19

Поскольку COVID-19 – болезнь для человечества новая, исследователи только начинают понимать некоторые ее долгосрочные последствия для здоровья. Так, недавно мы рассказывали о том, что у некоторых пациентов не восстанавливается обоняние (напомню, что аносмия – потеря способности чувствовать запахи один из симптомов COVID-19). Теперь же, результаты масштабного и пока что единственного в своем роде исследования показали, что у пациентов с более тяжелым течением болезни, как правило, сохранялись признаки повреждения легких на рентгеновских снимках.

«Полученные анализ показывает, что большинство пациентов сталкиваются с некоторыми последствиями вируса после выздоровления. Это подчеркивает необходимость ухода после выписки из больницы, особенно для тех, кто тяжело перенес болезнь. Наша работа также свидетельствует о важности проведения более длительных последующих исследований в больших популяциях. Это необходимо, чтобы понять весь спектр эффектов, которые COVID-19 может оказывать на здоровье», – пишут авторы научной работы.

«Долгосрочные последствия ковида» сильно беспокоят экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и находятся под пристальным вниманием ученых. Еще в октябре прошлого года стало понятно – COVID-19 чреват осложнениями, причем тяжелее человек перенес инфекцию, тем длительнее проходит выздоровление. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перечисляют усталость, одышку, кашель, боль в суставах и боль в груди в качестве наиболее часто регистрируемых долгосрочных симптомов. К другим не менее неприятным последствиям относятся трудности с мышлением и концентрацией внимания («туман в голове»), депрессия и головная боль.

76% пациентов переболевших COVID-19, страдают от осложнений через шесть месяцев после выписки

С осложнениями от коронавирусной инфекции сталкиваются огромное количество людей по всему миру.

«В то время как большинство людей перенесших COVID-19 выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни, у некоторых пациентов в течение нескольких недель или даже месяцев после выздоровления наблюдаются проблемы со здоровьем. При этом осложнения наблюдаются даже у тех пациентов, кто избежал госпитализации и перенес инфекцию легко», – отмечают специалисты ЦКЗ.

Средний возраст пациентов, которые приняли участие в исследовании, составлял 57 лет, все они были выписаны в период с 7 января по 29 мая 2020 года из больницы Цзиньинтань в Ухане – учреждения, в котором лечили первых в мире людей, заразившихся этой болезнью с декабря 2019 года. В общей сложности в исследование было включено 70% всех выписанных пациентов за указанный период (после исключения умерших, тех, кто не смог принять участие из-за тяжелых психических или физических состояний и тех, кто отказался от участия). Все испытуемые были опрошены с помощью серии анкет для оценки симптомов. Они также прошли медосмотр и сдали анализы крови. Неожиданно у 13% пациентов, которые, по-видимому, не сталкивались с болезнями почек до госпитализации, появились признаки нарушения функции почек.

Однако ученые из Института фармакологических исследований в Бергамо, Италия, которые не принимали участия в исследовании, написали в сопроводительном комментарии в The Lancet о том, что результаты «должны быть интерпретированы с осторожностью», поскольку существуют ограничения того, как они были измерены.»

76% пациентов переболевших COVID-19, страдают от осложнений через шесть месяцев после выписки

На самом деле осложнения – обычное дело для таких инфекций как грипп и некоторые ОРВИ. Так что осложнения после перенесенного ковида – скорее правило, а е исключение.

Интересно, что данные об усталости, трудностях со сном, тревоге или депрессии согласуются с предыдущими исследованиями пациентов, перенесших тяжелый острый респираторный синдром (SARS) в 2003 и 2004 годах. Последующее исследование переболевших «младшим братом» COVID-19 показало, что у 40% пациентов сохранялись симптомы хронической усталости более чем через три года после заражения. Другое исследование показало, что у 38% перенесших SARS наблюдались признаки повреждения легких 15 лет спустя.

Жизнь после COVID-19

Как пишет CNN, новое исследование следует за отдельным исследованием, проведенным учеными из британского Королевского колледжа Лондона в конце октября 2020 года. В то время исследователи проанализировали симптомы 4182 пациентов с коронавирусом, которые зарегистрировали свою болезнь с помощью приложения для изучения симптомов COVID. Исследователи отметили, что у 558 пациентов симптомы продолжались дольше 28 дней, в то время как у 189 человек проблемы со здоровьем наблюдались более восьми недель, в свою очередь 95 пациентов сообщили, что проблемы сохранялись дольше 12 недель.

Исследователи также обнаружили, что чаще всего пациенты сообщали об усталости, головной боли, одышке и аносмии, и чаще встречались у пожилых пациентов, женщин и у пациентов с избыточной массой тела. Что касается другого возможного длительного побочного эффекта COVID, то некоторые из тех, кто переболел ковидом столкнулись с искажением обоняния, описывая неприятный рыбный или серный запах.

13 январь 2021 /
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